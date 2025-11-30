Buy Sell Keyboard - Klavye ile impulse işlemler için profesyonel Uzman Danışman

Şimşek hızında klavye ile işlem. Tek dokunuşla piyasa üzerinde tam kontrol. Fare ve iletişim pencereleri olmadan anında işlem yürütmek için kısayol tuşları atayın.

Temel özellikler:

Kesin girişler için impuls algoritması

Profesyonel traderların gizli formülü. Algoritma, fiyatın güçlü bir hareket için hazır olduğu piyasa impuls anlarını belirler. Sahte breakout'ların filtrelenmesi, birikim noktalarının belirlenmesi, impuls onaylı sinyaller.

Anında klavye ile işlem

A/S - Anlık Al/Sat açılışı (büyük/küçük harf farketmez (A/a, S/s), MagicNumber ayarı ile

Q/W/Z/X - Akıllı pozisyon kapatma (büyük/küçük harf farketmez (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Sıfır gecikme - Milisaniyeler içinde yürütme

Minimal mod - Panel devre dışı bırakma ve sadece klavye ile çalışma imkanı

Akıllı pozisyon yönetimi

İşlemleri cerrahi hassasiyetle kapatın. 4 kapatma stratejisi:

Q - Portföydeki tüm karlıları kapat (tüm semboller, kendi MagicNumber'ına göre)

W - Portföydeki tüm zararlıları kapat (tüm semboller, kendi MagicNumber'ına göre)

Z - Mevcut semboldeki karlıları kapat (kendi MagicNumber'ına göre)

X - Mevcut semboldeki zararlıları kapat (kendi MagicNumber'ına göre)

Profesyonel risk yönetimi

Zamanla otomatik kapatma: Otomatik kar alma ve zararı sınırlama için yapılandırılabilen zaman aşımları

Karlı pozisyonlar ayarlanan süre sonunda kapanır (örneğin, 1 dakika)

Tüm pozisyonlar ayarlanan süre sonunda zorla kapatılır (örneğin, 2 dakika)

Her pozisyon için manuel Stop Loss ve Take Profit

Gerçek zamanlı spread kontrolü

Depo yüzdesinden lot hesaplama

Magic Number ile izolasyon

Maksimum spread aşımı koruması

Gerçek zamanlı görsel kontrol

Profesyonel panel gösterir:

Mevcut işlem sinyali (AL/SAT/BEKLİ)

Spread durumu ve işlem erişilebilirliği

Açık pozisyon sayısı

Son işlem geçmişi

Magic Number ve ses uyarıları durumu

Otomatik kapatmaya kalan süre

Temiz grafik için paneli gizleme imkanı

Bu danışman kimler için:

Scalper'lar - İşlem hızı gerekiyor

Günlük yatırımcılar - Kesin impuls girişleri önemli

Portföy yöneticileri - Esnek pozisyon yönetimi gerekli

Profesyoneller - Tam risk kontrolü değerli

Haber trader'ları - Piyasa olaylarına anında tepki

Çoklu para birimi trader'ları - Aynı anda birden fazla enstrüman yönetimi

Teknik özellikler:

Tüm Forex paritelerinde ve endekslerde çalışır

M1-H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir

Tüm parametrelerin tam yapılandırması

Detaylı işlem kaydı

Sinyaller için ses uyarıları

Sabit lot ve depodan hesaplama desteği

Gerçek zamanlı otomatik veri güncelleme

Tüm broker'larla uyumluluk

Sistemde minimum yük

Magic Number ile tam işlem izolasyonu

Esnek arayüz: Panel ile veya sadece klavye ile çalışma

Klavyenizi bir işlem komuta merkezine dönüştürün. Sadece profesyonel trader'lara özel hız ve kesinlik avantajını elde edin.