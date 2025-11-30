Buy Sell Keyboard
- Yardımcı programlar
- Askar Koibagarov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Buy Sell Keyboard - Klavye ile impulse işlemler için profesyonel Uzman Danışman
Şimşek hızında klavye ile işlem. Tek dokunuşla piyasa üzerinde tam kontrol. Fare ve iletişim pencereleri olmadan anında işlem yürütmek için kısayol tuşları atayın.
Temel özellikler:
Kesin girişler için impuls algoritması
Profesyonel traderların gizli formülü. Algoritma, fiyatın güçlü bir hareket için hazır olduğu piyasa impuls anlarını belirler. Sahte breakout'ların filtrelenmesi, birikim noktalarının belirlenmesi, impuls onaylı sinyaller.
Anında klavye ile işlem
A/S - Anlık Al/Sat açılışı (büyük/küçük harf farketmez (A/a, S/s), MagicNumber ayarı ile
Q/W/Z/X - Akıllı pozisyon kapatma (büyük/küçük harf farketmez (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Sıfır gecikme - Milisaniyeler içinde yürütme
Minimal mod - Panel devre dışı bırakma ve sadece klavye ile çalışma imkanı
Akıllı pozisyon yönetimi
İşlemleri cerrahi hassasiyetle kapatın. 4 kapatma stratejisi:
Q - Portföydeki tüm karlıları kapat (tüm semboller, kendi MagicNumber'ına göre)
W - Portföydeki tüm zararlıları kapat (tüm semboller, kendi MagicNumber'ına göre)
Z - Mevcut semboldeki karlıları kapat (kendi MagicNumber'ına göre)
X - Mevcut semboldeki zararlıları kapat (kendi MagicNumber'ına göre)
Profesyonel risk yönetimi
Zamanla otomatik kapatma: Otomatik kar alma ve zararı sınırlama için yapılandırılabilen zaman aşımları
Karlı pozisyonlar ayarlanan süre sonunda kapanır (örneğin, 1 dakika)
Tüm pozisyonlar ayarlanan süre sonunda zorla kapatılır (örneğin, 2 dakika)
Her pozisyon için manuel Stop Loss ve Take Profit
Gerçek zamanlı spread kontrolü
Depo yüzdesinden lot hesaplama
Magic Number ile izolasyon
Maksimum spread aşımı koruması
Gerçek zamanlı görsel kontrol
Profesyonel panel gösterir:
Mevcut işlem sinyali (AL/SAT/BEKLİ)
Spread durumu ve işlem erişilebilirliği
Açık pozisyon sayısı
Son işlem geçmişi
Magic Number ve ses uyarıları durumu
Otomatik kapatmaya kalan süre
Temiz grafik için paneli gizleme imkanı
Bu danışman kimler için:
Scalper'lar - İşlem hızı gerekiyor
Günlük yatırımcılar - Kesin impuls girişleri önemli
Portföy yöneticileri - Esnek pozisyon yönetimi gerekli
Profesyoneller - Tam risk kontrolü değerli
Haber trader'ları - Piyasa olaylarına anında tepki
Çoklu para birimi trader'ları - Aynı anda birden fazla enstrüman yönetimi
Teknik özellikler:
Tüm Forex paritelerinde ve endekslerde çalışır
M1-H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir
Tüm parametrelerin tam yapılandırması
Detaylı işlem kaydı
Sinyaller için ses uyarıları
Sabit lot ve depodan hesaplama desteği
Gerçek zamanlı otomatik veri güncelleme
Tüm broker'larla uyumluluk
Sistemde minimum yük
Magic Number ile tam işlem izolasyonu
Esnek arayüz: Panel ile veya sadece klavye ile çalışma
Klavyenizi bir işlem komuta merkezine dönüştürün. Sadece profesyonel trader'lara özel hız ve kesinlik avantajını elde edin.