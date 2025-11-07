Supporting for scapling XAUUSD

Questo EA è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD.

Scopo  
  • Rimuove l’emozione dalla gestione delle operazioni — protegge automaticamente le posizioni e prende profitto così non devi prendere decisioni difficili sotto pressione.

Cosa fa  
🛡️ Stop Loss automatico  
  • Imposta SL basandosi su recenti massimi/minimi + buffer  
  • Niente più stress per la collocazione manuale  
📊 Profitti parziali automatici  
Due modalità:  
  • Movimento fisso: chiude il 50% dopo uno spostamento di prezzo X  
  • Rapporto R-Rischio: chiude il 50% al target di profitto di 1,2R  

Blocca guadagni mentre lascia correre i vincenti.  


🎛️ Pulsanti con un clic  
  • Chiudi Tutto Vendita / Acquisto / Profitto / Tutto  
  • Opzionale: filtro per tempo (ultimi 60 min)  
Risolve problemi comuni  
  • ✅ Prendere profitto troppo presto  
  • ✅ Spostare stop nervosamente  
  • ✅ Decisioni emozionali  
  • ✅ Gestione del rischio irregolare  
⚙️ Impostazioni chiave  
  • Lookback: 20 min (per la collocazione dello SL)  
  • Buffer: 0,2 pips extra di sicurezza  
  • % Parziale: 50% (dimensione della presa profitto)  
  • Rapporto R: 1,2R (trigger di profitto)  
🏆 Migliore per  
  • Trader che necessitano di applicare disciplina e gestione del rischio consistente, senza interferenze emotive.

------------  

Se hai domande o esigenze, sentiti libero di contattarmi via chat.

Grazie e ti auguro una buona giornata!
