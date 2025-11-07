Supporting for scapling XAUUSD
- Utilità
- Kieu Quyen Ly
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Questo EA è utilizzato principalmente per lo scalping su XAUUSD.
Scopo
- Rimuove l’emozione dalla gestione delle operazioni — protegge automaticamente le posizioni e prende profitto così non devi prendere decisioni difficili sotto pressione.
Cosa fa
🛡️ Stop Loss automatico
- Imposta SL basandosi su recenti massimi/minimi + buffer
- Niente più stress per la collocazione manuale
📊 Profitti parziali automatici
Due modalità:
- Movimento fisso: chiude il 50% dopo uno spostamento di prezzo X
- Rapporto R-Rischio: chiude il 50% al target di profitto di 1,2R
Blocca guadagni mentre lascia correre i vincenti.
🎛️ Pulsanti con un clic
- Chiudi Tutto Vendita / Acquisto / Profitto / Tutto
- Opzionale: filtro per tempo (ultimi 60 min)
Risolve problemi comuni
- ✅ Prendere profitto troppo presto
- ✅ Spostare stop nervosamente
- ✅ Decisioni emozionali
- ✅ Gestione del rischio irregolare
⚙️ Impostazioni chiave
- Lookback: 20 min (per la collocazione dello SL)
- Buffer: 0,2 pips extra di sicurezza
- % Parziale: 50% (dimensione della presa profitto)
- Rapporto R: 1,2R (trigger di profitto)
🏆 Migliore per
- Trader che necessitano di applicare disciplina e gestione del rischio consistente, senza interferenze emotive.
------------
Se hai domande o esigenze, sentiti libero di contattarmi via chat.
Grazie e ti auguro una buona giornata!