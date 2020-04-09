Buy Sell Keyboard - профессиональный советник для импульсной торговли с клавиатуры

Молниеносная торговля с клавиатуры. Полный контроль над рынком одним касанием. Назначайте горячие клавиши для мгновенного исполнения сделок без мыши и диалоговых окон.

Ключевые возможности:

Импульсный алгоритм для точных входов

Секретная формула профессиональных трейдеров. Алгоритм определяет моменты рыночного импульса, когда цена готова к мощному движению. Фильтрация ложных пробоев, определение точек аккумуляции, сигналы с подтверждением импульса.

Мгновенная торговля с клавиатуры

A/S - мгновенное открытие Buy/Sell (не зависимо от регистра клавиатуры (A/a, S/s), с выставлением MagicNumber

Q/W/Z/X - интеллектуальное закрытие позиций (не зависимо от регистра клавиатуры (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Zero delay - исполнение в миллисекунды

Минималистичный режим - возможность отключения панели и работы только с клавиатуры

Интеллектуальное управление позициями

Закрывайте сделки с хирургической точностью. 4 стратегии закрытия:

Q - закрыть все прибыльные по портфелю (все символы, по своему MagicNumber)

W - закрыть все убыточные по портфелю (все символы, по своему MagicNumber)

Z - закрыть прибыльные по текущему символу (по своему MagicNumber)

X - закрыть убыточные по текущему символу (по своему MagicNumber)

Профессиональный риск-менеджмент

Авто-закрытие по времени: настраиваемые тайм-ауты для автоматической фиксации прибыли и ограничения убытков

Прибыльные позиции закрываются через заданное время (например, 1 минуту)

Все позиции принудительно закрываются через заданное время (например, 2 минуты)

Ручные Stop Loss и Take Profit для каждой позиции

Контроль спреда в реальном времени

Расчет лота от процентов депозита

Изоляция по Magic Number

Защита от превышения максимального спреда

Визуальный контроль в реальном времени

Профессиональная панель показывает:

Текущий торговый сигнал (BUY/SELL/Stay Out)

Статус спреда и доступность торговли

Количество открытых позиций

Историю последних действий

Magic Number и статус звуковых оповещений

Время до авто-закрытия позиций

Возможность скрыть панель для чистого графика

Для кого этот советник:

Скальперы - нужна скорость исполнения

Дейтрейдеры - важны точные входы по импульсу

Портфельные менеджеры - требуется гибкое управление позициями

Профессионалы - ценят полный контроль над рисками

Трейдеры на новостях - мгновенная реакция на рыночные события

Мультивалютные трейдеры - управление несколькими инструментами одновременно

Технические характеристики:

Работает на всех Forex парах и индексах

Оптимизирован для M1-H1 таймфреймов

Полная настройка всех параметров

Детальное логирование операций

Звуковые оповещения о сигналах

Поддержка как фиксированного лота, так и расчета от депозита

Автоматическое обновление данных в реальном времени

Совместимость с любыми брокерами

Минимальная нагрузка на систему

Полная изоляция сделок через Magic Number

Гибкий интерфейс: работа через панель или только клавиатура

Превратите свою клавиатуру в командный центр торговли. Получите преимущество скорости и точности, доступное только профессиональным трейдерам.