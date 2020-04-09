Buy Sell Keyboard
- Утилиты
- Askar Koibagarov
- Версия: 1.0
- Активации: 9
Buy Sell Keyboard - профессиональный советник для импульсной торговли с клавиатуры
Молниеносная торговля с клавиатуры. Полный контроль над рынком одним касанием. Назначайте горячие клавиши для мгновенного исполнения сделок без мыши и диалоговых окон.
Ключевые возможности:
Импульсный алгоритм для точных входов
Секретная формула профессиональных трейдеров. Алгоритм определяет моменты рыночного импульса, когда цена готова к мощному движению. Фильтрация ложных пробоев, определение точек аккумуляции, сигналы с подтверждением импульса.
Мгновенная торговля с клавиатуры
A/S - мгновенное открытие Buy/Sell (не зависимо от регистра клавиатуры (A/a, S/s), с выставлением MagicNumber
Q/W/Z/X - интеллектуальное закрытие позиций (не зависимо от регистра клавиатуры (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero delay - исполнение в миллисекунды
Минималистичный режим - возможность отключения панели и работы только с клавиатуры
Интеллектуальное управление позициями
Закрывайте сделки с хирургической точностью. 4 стратегии закрытия:
Q - закрыть все прибыльные по портфелю (все символы, по своему MagicNumber)
W - закрыть все убыточные по портфелю (все символы, по своему MagicNumber)
Z - закрыть прибыльные по текущему символу (по своему MagicNumber)
X - закрыть убыточные по текущему символу (по своему MagicNumber)
Профессиональный риск-менеджмент
Авто-закрытие по времени: настраиваемые тайм-ауты для автоматической фиксации прибыли и ограничения убытков
Прибыльные позиции закрываются через заданное время (например, 1 минуту)
Все позиции принудительно закрываются через заданное время (например, 2 минуты)
Ручные Stop Loss и Take Profit для каждой позиции
Контроль спреда в реальном времени
Расчет лота от процентов депозита
Изоляция по Magic Number
Защита от превышения максимального спреда
Визуальный контроль в реальном времени
Профессиональная панель показывает:
Текущий торговый сигнал (BUY/SELL/Stay Out)
Статус спреда и доступность торговли
Количество открытых позиций
Историю последних действий
Magic Number и статус звуковых оповещений
Время до авто-закрытия позиций
Возможность скрыть панель для чистого графика
Для кого этот советник:
Скальперы - нужна скорость исполнения
Дейтрейдеры - важны точные входы по импульсу
Портфельные менеджеры - требуется гибкое управление позициями
Профессионалы - ценят полный контроль над рисками
Трейдеры на новостях - мгновенная реакция на рыночные события
Мультивалютные трейдеры - управление несколькими инструментами одновременно
Технические характеристики:
Работает на всех Forex парах и индексах
Оптимизирован для M1-H1 таймфреймов
Полная настройка всех параметров
Детальное логирование операций
Звуковые оповещения о сигналах
Поддержка как фиксированного лота, так и расчета от депозита
Автоматическое обновление данных в реальном времени
Совместимость с любыми брокерами
Минимальная нагрузка на систему
Полная изоляция сделок через Magic Number
Гибкий интерфейс: работа через панель или только клавиатура
Превратите свою клавиатуру в командный центр торговли. Получите преимущество скорости и точности, доступное только профессиональным трейдерам.