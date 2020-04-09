Buy Sell Keyboard

Buy Sell Keyboard - Consultor Especialista profissional para trading de impulso com teclado
Trading com teclado na velocidade da luz. Controlo total do mercado com um único toque. Atribua teclas de atalho para executar operações instantaneamente sem rato ou janelas de diálogo.

Características principais:

Algoritmo de impulso para entradas precisas
Fórmula secreta de traders profissionais. O algoritmo identifica momentos de impulso de mercado quando o preço está pronto para um movimento forte. Filtragem de falsos rompimentos, determinação de pontos de acumulação, sinais com confirmação de impulso.

Trading instantâneo com teclado
A/S - Abertura instantânea de Compra/Venda (independentemente de maiúsculas/minúsculas (A/a, S/s), definindo MagicNumber
Q/W/Z/X - Encerramento inteligente de posições (independentemente de maiúsculas/minúsculas (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero atraso - Execução em milissegundos
Modo minimalista - Possibilidade de desativar o painel e trabalhar apenas com teclado

Gestão inteligente de posições
Feche negócios com precisão cirúrgica. 4 estratégias de encerramento:
Q - Fechar todas lucrativas na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)
W - Fechar todas deficitárias na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)
Z - Fechar lucrativas no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)
X - Fechar deficitárias no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)

Gestão de risco profissional
Encerramento automático por tempo: intervalos configuráveis para fixar lucros e limitar perdas automaticamente
Posições lucrativas fecham após tempo definido (ex: 1 minuto)
Todas as posições são forçadamente fechadas após tempo definido (ex: 2 minutos)
Stop Loss e Take Profit manuais para cada posição
Controlo do spread em tempo real
Cálculo do lote com base na percentagem do depósito
Isolamento por Magic Number
Proteção contra exceder o spread máximo

Controlo visual em tempo real
O painel profissional mostra:
Sinal de trading atual (COMPRAR/VENDER/MANTER-SE FORA)
Estado do spread e disponibilidade para trading
Número de posições abertas
Histórico de ações recentes
Magic Number e estado dos alertas sonoros
Tempo restante para encerramento automático de posições
Possibilidade de ocultar o painel para um gráfico limpo

Para quem é este consultor:
Scalpers - Precisam de velocidade de execução
Day traders - Importam entradas precisas por impulso
Gestores de carteira - Requerem gestão flexível de posições
Profissionais - Valorizam controlo total sobre riscos
Traders de notícias - Reação instantânea a eventos de mercado
Traders multi-instrumento - Gestão de vários instrumentos simultaneamente

Especificações técnicas:
Funciona em todos os pares Forex e índices
Otimizado para timeframes M1-H1
Configuração completa de todos os parâmetros
Registo detalhado de operações
Alertas sonoros de sinais
Suporte a lote fixo e cálculo baseado no depósito
Atualização automática de dados em tempo real
Compatibilidade com qualquer corretora
Carga mínima no sistema
Isolamento total de operações através de Magic Number
Interface flexível: trabalho através de painel ou apenas com teclado

Transforme o seu teclado num centro de comando de trading. Obtenha a vantagem de velocidade e precisão disponível apenas para traders profissionais.

Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
Indicadores
Indicador Volatility Exhaustion Descrição para Usuários O Volatility Exhaustion é um indicador único que utiliza uma tecnologia especial de análise de volatilidade. Ele identifica momentos críticos no mercado quando a atividade atual atinge níveis extremos em relação aos dados históricos. Características Principais: Interpretação Simples : O indicador utiliza um sistema de sinal binário Versatilidade : Funciona em qualquer período de tempo e instrumento Eficácia : Especialmente útil em mercado
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
Indicadores
ParabolicSariTriX   é um indicador híbrido que combina o oscilador de tendência TriX (Média Móvel Exponencial Tripla) com o sistema parabólico de parada e reversão (Parabolic SAR). O indicador é exibido em uma janela separada e foi projetado para identificar pontos de entrada e saída com base em sinais de reversão de tendência. Ele fornece sinais visuais claros na forma de pontos SAR, que mudam de posição em relação à linha TriX conforme a tendência do mercado se altera. Os pontos SAR são posici
WprMfiSar
Askar Koibagarov
Indicadores
WPR+MFI Fusion com Parabolic SAR Descrição: O indicador combina dois osciladores (Williams Percent Range e Índice de Fluxo de Dinheiro) com o indicador de tendência Parabolic SAR em uma única janela. Os valores do WPR e MFI são calculados em média, e o Parabolic SAR é construído com base na linha resultante. Princípio de funcionamento: Linha Avg(WPR,MFI)   - valor médio entre o WPR (convertido para a faixa de 0-100) e o MFI Pontos Parabolic SAR   - construídos sobre os valores da linha Avg(WPR,
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
Indicadores
FractalBreakoutLevels Visão geral: Este indicador traça níveis dinâmicos de preços com base na análise dos movimentos de preços. Combina dados históricos de preços para identificar níveis-chave que podem servir como referência para negociações. Como funciona: O indicador analisa a estrutura do mercado examinando a relação entre os dados de preços atuais e históricos. Desenha uma linha contínua que se adapta às condições mutáveis do mercado, servindo como um nível dinâmico de suporte/resistênci
