Buy Sell Keyboard - Consultor Especialista profissional para trading de impulso com teclado

Trading com teclado na velocidade da luz. Controlo total do mercado com um único toque. Atribua teclas de atalho para executar operações instantaneamente sem rato ou janelas de diálogo.

Características principais:

Algoritmo de impulso para entradas precisas

Fórmula secreta de traders profissionais. O algoritmo identifica momentos de impulso de mercado quando o preço está pronto para um movimento forte. Filtragem de falsos rompimentos, determinação de pontos de acumulação, sinais com confirmação de impulso.

Trading instantâneo com teclado

A/S - Abertura instantânea de Compra/Venda (independentemente de maiúsculas/minúsculas (A/a, S/s), definindo MagicNumber

Q/W/Z/X - Encerramento inteligente de posições (independentemente de maiúsculas/minúsculas (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Zero atraso - Execução em milissegundos

Modo minimalista - Possibilidade de desativar o painel e trabalhar apenas com teclado

Gestão inteligente de posições

Feche negócios com precisão cirúrgica. 4 estratégias de encerramento:

Q - Fechar todas lucrativas na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)

W - Fechar todas deficitárias na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)

Z - Fechar lucrativas no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)

X - Fechar deficitárias no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)

Gestão de risco profissional

Encerramento automático por tempo: intervalos configuráveis para fixar lucros e limitar perdas automaticamente

Posições lucrativas fecham após tempo definido (ex: 1 minuto)

Todas as posições são forçadamente fechadas após tempo definido (ex: 2 minutos)

Stop Loss e Take Profit manuais para cada posição

Controlo do spread em tempo real

Cálculo do lote com base na percentagem do depósito

Isolamento por Magic Number

Proteção contra exceder o spread máximo

Controlo visual em tempo real

O painel profissional mostra:

Sinal de trading atual (COMPRAR/VENDER/MANTER-SE FORA)

Estado do spread e disponibilidade para trading

Número de posições abertas

Histórico de ações recentes

Magic Number e estado dos alertas sonoros

Tempo restante para encerramento automático de posições

Possibilidade de ocultar o painel para um gráfico limpo

Para quem é este consultor:

Scalpers - Precisam de velocidade de execução

Day traders - Importam entradas precisas por impulso

Gestores de carteira - Requerem gestão flexível de posições

Profissionais - Valorizam controlo total sobre riscos

Traders de notícias - Reação instantânea a eventos de mercado

Traders multi-instrumento - Gestão de vários instrumentos simultaneamente

Especificações técnicas:

Funciona em todos os pares Forex e índices

Otimizado para timeframes M1-H1

Configuração completa de todos os parâmetros

Registo detalhado de operações

Alertas sonoros de sinais

Suporte a lote fixo e cálculo baseado no depósito

Atualização automática de dados em tempo real

Compatibilidade com qualquer corretora

Carga mínima no sistema

Isolamento total de operações através de Magic Number

Interface flexível: trabalho através de painel ou apenas com teclado

Transforme o seu teclado num centro de comando de trading. Obtenha a vantagem de velocidade e precisão disponível apenas para traders profissionais.