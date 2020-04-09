Buy Sell Keyboard
- Utilitários
- Askar Koibagarov
- Versão: 1.0
- Ativações: 9
Buy Sell Keyboard - Consultor Especialista profissional para trading de impulso com teclado
Trading com teclado na velocidade da luz. Controlo total do mercado com um único toque. Atribua teclas de atalho para executar operações instantaneamente sem rato ou janelas de diálogo.
Características principais:
Algoritmo de impulso para entradas precisas
Fórmula secreta de traders profissionais. O algoritmo identifica momentos de impulso de mercado quando o preço está pronto para um movimento forte. Filtragem de falsos rompimentos, determinação de pontos de acumulação, sinais com confirmação de impulso.
Trading instantâneo com teclado
A/S - Abertura instantânea de Compra/Venda (independentemente de maiúsculas/minúsculas (A/a, S/s), definindo MagicNumber
Q/W/Z/X - Encerramento inteligente de posições (independentemente de maiúsculas/minúsculas (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero atraso - Execução em milissegundos
Modo minimalista - Possibilidade de desativar o painel e trabalhar apenas com teclado
Gestão inteligente de posições
Feche negócios com precisão cirúrgica. 4 estratégias de encerramento:
Q - Fechar todas lucrativas na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)
W - Fechar todas deficitárias na carteira (todos os símbolos, de acordo com o seu MagicNumber)
Z - Fechar lucrativas no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)
X - Fechar deficitárias no símbolo atual (de acordo com o seu MagicNumber)
Gestão de risco profissional
Encerramento automático por tempo: intervalos configuráveis para fixar lucros e limitar perdas automaticamente
Posições lucrativas fecham após tempo definido (ex: 1 minuto)
Todas as posições são forçadamente fechadas após tempo definido (ex: 2 minutos)
Stop Loss e Take Profit manuais para cada posição
Controlo do spread em tempo real
Cálculo do lote com base na percentagem do depósito
Isolamento por Magic Number
Proteção contra exceder o spread máximo
Controlo visual em tempo real
O painel profissional mostra:
Sinal de trading atual (COMPRAR/VENDER/MANTER-SE FORA)
Estado do spread e disponibilidade para trading
Número de posições abertas
Histórico de ações recentes
Magic Number e estado dos alertas sonoros
Tempo restante para encerramento automático de posições
Possibilidade de ocultar o painel para um gráfico limpo
Para quem é este consultor:
Scalpers - Precisam de velocidade de execução
Day traders - Importam entradas precisas por impulso
Gestores de carteira - Requerem gestão flexível de posições
Profissionais - Valorizam controlo total sobre riscos
Traders de notícias - Reação instantânea a eventos de mercado
Traders multi-instrumento - Gestão de vários instrumentos simultaneamente
Especificações técnicas:
Funciona em todos os pares Forex e índices
Otimizado para timeframes M1-H1
Configuração completa de todos os parâmetros
Registo detalhado de operações
Alertas sonoros de sinais
Suporte a lote fixo e cálculo baseado no depósito
Atualização automática de dados em tempo real
Compatibilidade com qualquer corretora
Carga mínima no sistema
Isolamento total de operações através de Magic Number
Interface flexível: trabalho através de painel ou apenas com teclado
Transforme o seu teclado num centro de comando de trading. Obtenha a vantagem de velocidade e precisão disponível apenas para traders profissionais.