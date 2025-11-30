Buy Sell Keyboard
- Utilitaires
- Askar Koibagarov
- Version: 1.0
Buy Sell Keyboard - Expert Advisor professionnel pour le trading par impulsion au clavier
Trading au clavier à la vitesse de l'éclair. Contrôle total du marché par une simple touche. Assignez des raccourcis clavier pour exécuter instantanément les trades sans souris ni fenêtres de dialogue.
Fonctionnalités principales :
Algorithme d'impulsion pour des entrées précises
Formule secrète des traders professionnels. L'algorithme identifie les moments d'impulsion marché lorsque le prix est prêt pour un mouvement puissant. Filtrage des faux breakouts, identification des points d'accumulation, signaux avec confirmation d'impulsion.
Trading instantané au clavier
A/S - Ouverture instantanée d'Achat/Vente (indépendamment de la casse (A/a, S/s), avec réglage du MagicNumber
Q/W/Z/X - Fermeture intelligente des positions (indépendamment de la casse (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zéro délai - Exécution en millisecondes
Mode minimaliste - Possibilité de désactiver le panel et de travailler uniquement au clavier
Gestion intelligente des positions
Fermez les trades avec une précision chirurgicale. 4 stratégies de fermeture :
Q - Fermer toutes les positions profitables sur le portefeuille (tous les symboles, selon leur MagicNumber)
W - Fermer toutes les positions perdantes sur le portefeuille (tous les symboles, selon leur MagicNumber)
Z - Fermer les positions profitables sur le symbole courant (selon leur MagicNumber)
X - Fermer les positions perdantes sur le symbole courant (selon leur MagicNumber)
Gestion des risques professionnelle
Fermeture automatique par temps : délais configurables pour la prise de bénéfices et la limitation des pertes automatiques
Les positions profitables se ferment après un temps défini (ex : 1 minute)
Toutes les positions sont fermées de force après un temps défini (ex : 2 minutes)
Stop Loss et Take Profit manuels pour chaque position
Contrôle du spread en temps réel
Calcul des lots en pourcentage du dépôt
Isolation par Magic Number
Protection contre le dépassement du spread maximum
Contrôle visuel en temps réel
Le panel professionnel affiche :
Signal de trading actuel (ACHAT/VENTE/NE PAS TRADER)
Statut du spread et disponibilité du trading
Nombre de positions ouvertes
Historique des actions récentes
Magic Number et statut des alertes sonores
Temps restant avant la fermeture automatique des positions
Possibilité de masquer le panel pour un graphique épuré
Pour qui est cet Expert Advisor :
Scalpers - Ont besoin de vitesse d'exécution
Day traders - Ont besoin d'entrées précises sur impulsion
Gestionnaires de portefeuille - Requièrent une gestion flexible des positions
Professionnels - Valorissent un contrôle total des risques
Traders de news - Réaction instantanée aux événements marché
Traders multi-devises - Gestion de plusieurs instruments simultanément
Caractéristiques techniques :
Fonctionne sur toutes les paires Forex et indices
Optimisé pour les timeframes M1-H1
Configuration complète de tous les paramètres
Journalisation détaillée des opérations
Alertes sonores pour les signaux
Support des lots fixes et du calcul sur dépôt
Mise à jour automatique des données en temps réel
Compatibilité avec tous les brokers
Charge système minimale
Isolation complète des trades par Magic Number
Interface flexible : utilisation via panel ou clavier uniquement
Transformez votre clavier en centre de commande de trading. Obtenez l'avantage vitesse et précision accessible uniquement aux traders professionnels.