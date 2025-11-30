Buy Sell Keyboard - Expert Advisor professionnel pour le trading par impulsion au clavier

Trading au clavier à la vitesse de l'éclair. Contrôle total du marché par une simple touche. Assignez des raccourcis clavier pour exécuter instantanément les trades sans souris ni fenêtres de dialogue.

Fonctionnalités principales :

Algorithme d'impulsion pour des entrées précises

Formule secrète des traders professionnels. L'algorithme identifie les moments d'impulsion marché lorsque le prix est prêt pour un mouvement puissant. Filtrage des faux breakouts, identification des points d'accumulation, signaux avec confirmation d'impulsion.

Trading instantané au clavier

A/S - Ouverture instantanée d'Achat/Vente (indépendamment de la casse (A/a, S/s), avec réglage du MagicNumber

Q/W/Z/X - Fermeture intelligente des positions (indépendamment de la casse (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Zéro délai - Exécution en millisecondes

Mode minimaliste - Possibilité de désactiver le panel et de travailler uniquement au clavier

Gestion intelligente des positions

Fermez les trades avec une précision chirurgicale. 4 stratégies de fermeture :

Q - Fermer toutes les positions profitables sur le portefeuille (tous les symboles, selon leur MagicNumber)

W - Fermer toutes les positions perdantes sur le portefeuille (tous les symboles, selon leur MagicNumber)

Z - Fermer les positions profitables sur le symbole courant (selon leur MagicNumber)

X - Fermer les positions perdantes sur le symbole courant (selon leur MagicNumber)

Gestion des risques professionnelle

Fermeture automatique par temps : délais configurables pour la prise de bénéfices et la limitation des pertes automatiques

Les positions profitables se ferment après un temps défini (ex : 1 minute)

Toutes les positions sont fermées de force après un temps défini (ex : 2 minutes)

Stop Loss et Take Profit manuels pour chaque position

Contrôle du spread en temps réel

Calcul des lots en pourcentage du dépôt

Isolation par Magic Number

Protection contre le dépassement du spread maximum

Contrôle visuel en temps réel

Le panel professionnel affiche :

Signal de trading actuel (ACHAT/VENTE/NE PAS TRADER)

Statut du spread et disponibilité du trading

Nombre de positions ouvertes

Historique des actions récentes

Magic Number et statut des alertes sonores

Temps restant avant la fermeture automatique des positions

Possibilité de masquer le panel pour un graphique épuré

Pour qui est cet Expert Advisor :

Scalpers - Ont besoin de vitesse d'exécution

Day traders - Ont besoin d'entrées précises sur impulsion

Gestionnaires de portefeuille - Requièrent une gestion flexible des positions

Professionnels - Valorissent un contrôle total des risques

Traders de news - Réaction instantanée aux événements marché

Traders multi-devises - Gestion de plusieurs instruments simultanément

Caractéristiques techniques :

Fonctionne sur toutes les paires Forex et indices

Optimisé pour les timeframes M1-H1

Configuration complète de tous les paramètres

Journalisation détaillée des opérations

Alertes sonores pour les signaux

Support des lots fixes et du calcul sur dépôt

Mise à jour automatique des données en temps réel

Compatibilité avec tous les brokers

Charge système minimale

Isolation complète des trades par Magic Number

Interface flexible : utilisation via panel ou clavier uniquement

Transformez votre clavier en centre de commande de trading. Obtenez l'avantage vitesse et précision accessible uniquement aux traders professionnels.