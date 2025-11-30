Buy Sell Keyboard - 키보드 임펄스 트레이딩을 위한 전문가 어드바이저

번개 같은 키보드 트레이딩. 한 번의 터치로 완벽한 시장 제어. 마우스나 대화 창 없이 즉시 주문을 실행하는 핫키 할당.

주요 기능:

정밀한 진입을 위한 임펄스 알고리즘

프로 트레이더들의 비밀 공식. 알고리즘이 강력한 움직임을 준비하는 가격의 시장 임펄스 순간을 식별. 거짓 돌파 필터링, 축적 포인트 판단, 임펄스 확인 신호.

즉각적인 키보드 트레이딩

A/S - 즉시 매수/매도 개시 (대소문자 구분 없음 (A/a, S/s), 매직넘버 설정

Q/W/Z/X - 지능형 포지션 종료 (대소문자 구분 없음 (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

제로 딜레이 - 밀리초 단위 실행

미니멀리스트 모드 - 패널 비활성화 및 키보드 전용 작업 가능

지능형 포지션 관리

외과적 정밀도로 거래 종료. 4가지 종료 전략:

Q - 포트폴리오 내 모든 수익 포지션 종료 (모든 심볼, 해당 매직넘버 기준)

W - 포트폴리오 내 모든 손실 포지션 종료 (모든 심볼, 해당 매직넘버 기준)

Z - 현재 심볼의 수익 포지션 종료 (해당 매직넘버 기준)

X - 현재 심볼의 손실 포지션 종료 (해당 매직넘버 기준)

전문적인 위험 관리

시간 기준 자동 종료: 자동 이익 실현 및 손실 제한을 위한 설정 가능 타임아웃

수익 포지션은 설정 시간 후 종료 (예: 1분)

모든 포지션은 설정 시간 후 강제 종료 (예: 2분)

각 포지션별 수동 스탑로스 및 테이크프로핏

실시간 스프레드 제어

예치금 퍼센트 기준 롯트 계산

매직넘버를 통한 격리

최대 스프레드 초과 보호

실시간 시각적 제어

전문 패널에 표시:

현재 트레이딩 신호 (매수/매도/대기)

스프레드 상태 및 트레이딩 가능 여부

오픈 포지션 수

최근 작업 기록

매직넘버 및 사운드 알림 상태

자동 종료까지 남은 시간

깔끔한 차트를 위한 패널 숨기기 기능

이 어드바이저가 필요한 분:

스캘퍼 - 실행 속도 필요

데이 트레이더 - 정확한 임펄스 진입 중요

포트폴리오 매니저 - 유연한 포지션 관리 필요

프로페셔널 - 완전한 위험 관리 가치 평가

뉴스 트레이더 - 시장 이벤트에 즉각적 대응

다중 통화 트레이더 - 여러 종목 동시 관리

기술적 사양:

모든 Forex 페어 및 지수에서 작동

M1-H1 타임프레임에 최적화

모든 파라미터 완전 구성 가능

상세 작업 로깅

신호 사운드 알림

고정 롯트 및 예치금 기준 계산 모두 지원

실시간 자동 데이터 업데이트

모든 브로커와 호환성

시스템 최소 부하

매직넘버를 통한 완전한 거래 격리

유연한 인터페이스: 패널 또는 키보드 전용 작업

키보드를 트레이딩 command center로 변환하세요. 프로 트레이더만이 누릴 수 있는 속도와 정밀도의 이점을 얻으십시오.