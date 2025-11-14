Time Wizard

TIME WIZARD: Padroneggiare il Tempo
Assistente Intelligente per gli Ordini Pendenti


"Time Wizard" è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per i trader che desiderano sfruttare l'elevata volatilità in prossimità dell'apertura del mercato o del comunicato stampa. Questo EA inserisce automaticamente gli Ordini Pendenti (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) in base all'orario specificato, offrendo flessibilità ed efficienza nell'esecuzione del trading.

Funzionalità principali:
Ordini Pendenti basati sull'orario: imposta quando l'EA inizia ad aprire automaticamente gli ordini pendenti.
Supporta Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit: massima flessibilità nelle strategie per gli ordini pendenti. Impostazione della distanza dell'ordine (intervallo) – Regola la distanza tra gli ordini per impostare il livello di rischio e il profitto potenziale.
Ordine multilivello – Determina il numero di ordini pendenti che desideri aprire in una sessione.
Perfetto per il mercato aperto e il trading sulle notizie – Ideale per sfruttare i rapidi movimenti di prezzo.
Eliminazione automatica dell'ordine pendente – Elimina gli ordini pendenti che non vengono toccati entro un certo periodo di tempo per evitare inserimenti non pertinenti.
Stop Loss e Take Profit automatici – Mantieni la gestione del rischio con SL e TP che possono essere impostati in base alla strategia.
Filtro orario e giorno di negoziazione – Evita di entrare in orari indesiderati.
TP in Money – Opzione per regolare il Take Profit con l'importo desiderato, non in pip.
Spread massimo – Determina il limite massimo di spread in modo che l'EA apra ordini pendenti solo se lo spread non supera il limite specificato.
Chiusura ordine pendente opposto – Chiude automaticamente l'ordine pendente opposto se la posizione è già aperta, evitando una doppia esposizione al rischio.

Come funziona:
Imposta Ora di Esecuzione: determina l'ora e il minuto in cui l'EA inizierà ad aprire gli ordini pendenti.
Seleziona il Tipo di Ordine Pendente: Acquisto Stop, Vendita Stop, Acquisto Limite o Vendita Limite.
Configurazione Layer e Distanza: determina il numero di ordini e la distanza tra gli ordini per una strategia di stacking ottimale.
Gestione del Rischio: imposta Stop Loss, Take Profit ed Eliminazione Automatica degli Ordini Pendenti.
Limite di Spread: determina il limite massimo di spread per garantire che gli ordini vengano piazzati solo in buone condizioni di mercato.
TP in Money: determina il Take Profit in base all'importo che desideri guadagnare, non in pip.
Chiudi Ordine Pendente Opposto: se la posizione è già aperta, l'EA chiuderà automaticamente l'ordine pendente opposto.
Lascia che l'EA Agisci: all'ora specificata, l'EA inserirà automaticamente gli ordini pendenti in base alle tue impostazioni.

Parametri di Input:
Ora di Inizio: ora di inizio dell'apertura degli ordini pendenti.
Tipo di Ordine: scegli tra Acquisto Stop, Vendita Stop, Acquisto Limite, Vendita Limite. Ordini Layer – Il numero di ordini pendenti che desideri inserire.
Distanza tra gli ordini – La distanza tra gli ordini pendenti in pip.
Stop Loss e Take Profit – Imposta automaticamente SL e TP.
Elimina ordine pendente dopo X minuti – Elimina gli ordini pendenti che non vengono toccati dopo un certo periodo di tempo.
Filtro Giorni di Negoziazione – Limita l'EA affinché funzioni solo in determinati giorni.
Spread Massimo – Imposta il limite massimo di spread (in pip) accettato per l'apertura di ordini pendenti.
TP in Money – Imposta il Take Profit in money, non in pip.
Chiudi ordine pendente opposto – Chiudi automaticamente gli ordini pendenti opposti dopo l'apertura di una posizione.

Perché scegliere "Time Wizard"?
Risparmio di tempo e completamente automatizzato – Non è necessario inserire manualmente gli ordini pendenti.
Adatto a notizie e mercato aperto – Guadagna dai picchi di prezzo.
Elevata flessibilità – Può essere utilizzato per diverse strategie di ordini pendenti.
Gestione rigorosa del rischio – Con SL, TP, Spread Massimo e Chiudi ordine pendente opposto. Concentrati sui risultati finanziari: con la funzione TP in Money puoi determinare i profitti in modo più concreto.

Diventa un trader più efficiente con "Time Wizard"! Automatizza la tua strategia di ordini pendenti e sfrutta la volatilità del mercato in modo più intelligente!
