Auto risk manager PRO MT5
- Utilità
- Igor Chugay
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: il tuo partner nel trading Forex!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — versione per MT4
Versione demo + descrizione dettagliata
Smetti di perdere denaro a causa delle emozioni!
È ora di affidare la gestione del rischio a un algoritmo professionale.
Immagina questa situazione: il mercato si muove bruscamente contro la tua posizione mentre tu stai dormendo, lavorando o trascorrendo del tempo con la tua famiglia. Una storia comune?
Con Auto Risk Manager Pro — mai più!
⭐ Vantaggi:
-
Approccio rivoluzionario alla gestione del rischio
-
Protezione automatica del capitale 24/7
-
Funziona senza il tuo intervento — anche quando non sei al computer
-
Obiettivi di profitto precisi — fissa il guadagno nel momento ottimale
-
Limiti di perdita rigorosi — arresta le perdite critiche
-
Supporto multivaluta — funziona con qualsiasi strumento
-
Chiude i grafici (e scarica insieme a essi tutti gli expert advisor collegati)
🟩 Pannello di controllo
Control Panel Settings
-
PanelColor = clrDarkSlateGray; — colore del pannello
-
PanelX = 10; — distanza del pannello dal bordo sinistro del grafico
-
PanelY = 60; — distanza del pannello dalla parte superiore del grafico
🛡️ Impostazioni di gestione del rischio
Risk Management Settings
-
Work = false/true — disattiva/attiva l’utilità
-
Profit_Percent = 3
-
percentuale del profitto totale
-
una volta raggiunta, tutte le posizioni aperte verranno chiuse
-
può avere valori negativi
esempio: profitto -13% (drawdown). Puoi impostare la chiusura delle operazioni al raggiungimento di -9%.
-
-
Loss_Percent = -3
-
percentuale totale della perdita
-
può avere valori positivi
esempio: il conto è a +9%, ma c’è il rischio di un movimento sfavorevole. Puoi impostare 7% e, se il profitto totale scende al 7%, l’EA chiuderà tutte le posizioni.
-
-
DeleteStopLimitOrders = true/false
-
eliminare (true) o non eliminare (false) gli ordini pendenti al verificarsi delle condizioni
-
-
CloseOrders = true/false
-
chiudere (true) o non chiudere (false) gli ordini quando le condizioni vengono soddisfatte
-
-
CloseChart = false/true
-
chiudere (true) o non chiudere (false) le finestre dei grafici al raggiungimento delle condizioni
-
(la chiusura del grafico scarica anche l’expert advisor)
-
-
Slippage = 50 — slittamento
-
TimerSecond = 1
-
ogni quanti secondi verificare i cambiamenti sul conto
-
progettato per ridurre il carico sulle risorse del computer
-