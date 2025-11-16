Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: il tuo partner nel trading Forex!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — versione per MT4

Versione demo + descrizione dettagliata

Smetti di perdere denaro a causa delle emozioni!
È ora di affidare la gestione del rischio a un algoritmo professionale.

Immagina questa situazione: il mercato si muove bruscamente contro la tua posizione mentre tu stai dormendo, lavorando o trascorrendo del tempo con la tua famiglia. Una storia comune?
Con Auto Risk Manager Pro — mai più!

Vantaggi:

  • Approccio rivoluzionario alla gestione del rischio

  • Protezione automatica del capitale 24/7

  • Funziona senza il tuo intervento — anche quando non sei al computer

  • Obiettivi di profitto precisi — fissa il guadagno nel momento ottimale

  • Limiti di perdita rigorosi — arresta le perdite critiche

  • Supporto multivaluta — funziona con qualsiasi strumento

  • Chiude i grafici (e scarica insieme a essi tutti gli expert advisor collegati)

🟩 Pannello di controllo

Control Panel Settings

  • PanelColor = clrDarkSlateGray; — colore del pannello

  • PanelX = 10; — distanza del pannello dal bordo sinistro del grafico

  • PanelY = 60; — distanza del pannello dalla parte superiore del grafico

🛡️ Impostazioni di gestione del rischio

Risk Management Settings

  • Work = false/true — disattiva/attiva l’utilità

  • Profit_Percent = 3

    • percentuale del profitto totale

    • una volta raggiunta, tutte le posizioni aperte verranno chiuse

    • può avere valori negativi
      esempio: profitto -13% (drawdown). Puoi impostare la chiusura delle operazioni al raggiungimento di -9%.

  • Loss_Percent = -3

    • percentuale totale della perdita

    • può avere valori positivi
      esempio: il conto è a +9%, ma c’è il rischio di un movimento sfavorevole. Puoi impostare 7% e, se il profitto totale scende al 7%, l’EA chiuderà tutte le posizioni.

  • DeleteStopLimitOrders = true/false

    • eliminare (true) o non eliminare (false) gli ordini pendenti al verificarsi delle condizioni

  • CloseOrders = true/false

    • chiudere (true) o non chiudere (false) gli ordini quando le condizioni vengono soddisfatte

  • CloseChart = false/true

    • chiudere (true) o non chiudere (false) le finestre dei grafici al raggiungimento delle condizioni

    • (la chiusura del grafico scarica anche l’expert advisor)

  • Slippage = 50 — slittamento

  • TimerSecond = 1

    • ogni quanti secondi verificare i cambiamenti sul conto

    • progettato per ridurre il carico sulle risorse del computer


Altri dall’autore
Auto risk manager PRO
Igor Chugay
Utilità
Auto Risk Manager PRO è un'utilità per il controllo degli ordini. Indipendentemente dal fatto che gli ordini siano aperti manualmente o dai consulenti, quando viene raggiunta la percentuale specificata di profitto o perdita, il consulente chiuderà tutte le posizioni, cancellerà (se necessario) gli ordini pendenti e chiuderà autonomamente le finestre del grafico (non consentirà ai consulenti di aprirne di nuovi transazioni). L'utilità sarà particolarmente utile per i trader che operano utilizzand
Auto risk manager easy
Igor Chugay
Utilità
Auto risk manager easy demo version of the utility for order control. Regardless of whether orders are opened manually or by advisors, when the specified percentage of profit or loss is reached, the advisor will close all positions, delete (if necessary) pending orders and independently close the chart windows (will not allow advisors to open new transactions). The utility will be especially useful for traders who trade using advisors or manually on several currency pairs at the same time. The
FREE
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
Experts
SkalpAUDNZD   is a highly accurate and reliable advisor for trading the   AUDNZD currency pair( time frame М5)   . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has fe
FREE
Grid Martin
Igor Chugay
Experts
Grid Martin is a fully automatic system. The advisor works according to the grid strategy with the possible use of martingale. Work = true Risk = 0.1 - lot T akeProfit = 100 - take profit Delta = 100 - grid step MartinKof = 1 - martingale coefficient MaxSpred = 35 - maximum spread Magic =123 - magic number Slipage = 5 - slippage Period_1 = PERIOD_D1 - indicator timeframe for opening the first deal.
StableRisk Manager
Igor Chugay
Utilità
StableRisk Manager è un’utilità progettata per il controllo degli ordini. Indipendentemente dal fatto che gli ordini siano aperti manualmente o da altri Expert Advisor (EA), quando viene raggiunta la percentuale specificata di profitto o perdita, l’EA chiuderà tutte le posizioni, cancellerà gli ordini pendenti (se necessario) e chiuderà automaticamente le finestre dei grafici, impedendo ad altri EA di aprire nuove operazioni. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che operano con
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione