Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: ¡tu socio en el trading de Forex!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — versión para MT4

Versión demo + descripción detallada

¡Deja de perder dinero por culpa de las emociones! Es hora de confiar la gestión de riesgos a un algoritmo profesional.

Imagina esta situación: el mercado se mueve bruscamente en contra de tu posición mientras duermes, trabajas o pasas tiempo con tu familia. ¿Te suena familiar? Con Auto Risk Manager Pro — ¡nunca más!

Ventajas:

  • Enfoque revolucionario en la gestión de riesgos

  • Protección automática del capital 24/7

  • Funciona sin tu participación — incluso cuando no estás frente al ordenador

  • Objetivos de beneficio precisos — bloquea la ganancia en el momento adecuado

  • Límites estrictos de pérdidas — detiene caídas críticas

  • Compatibilidad multimoneda — trabaja con cualquier instrumento

  • Cierra gráficos (y descarga todos los asesores conectados con ellos)

Panel de control

Control Panel Settings (Configuración del Panel de Control)

  • PanelColor = clrDarkSlateGray — color del panel

  • PanelX = 10 — distancia desde el borde izquierdo del gráfico

  • PanelY = 60 — distancia desde el borde superior del gráfico

Configuración de gestión de riesgos

Risk Management Settings (Ajustes de Gestión de Riesgos)

  • Work = false/true — desactivar/activar la utilidad

  • Profit_Percent = 3
    Porcentaje de beneficio total. Al alcanzarlo, se cierran todas las órdenes abiertas.
    Puede ser un valor negativo. Ejemplo: si la cuenta tiene una pérdida del "-13%" (drawdown), puedes establecer "-9%", y cuando el drawdown alcance -9%, las operaciones se cerrarán.

  • Loss_Percent = -3
    Porcentaje de pérdida total. Al alcanzarlo, se cierran todas las órdenes.
    Puede ser un valor positivo. Ejemplo: la cuenta tiene +9% de beneficio, pero existe riesgo de movimiento adverso. Puedes fijar "7%", y si el beneficio total cae hasta 7%, el asesor cerrará todas las órdenes.

  • DeleteStopLimitOrders = true/false — eliminar (true) o no eliminar (false) órdenes pendientes al cumplirse las condiciones

  • CloseOrders = true/false — cerrar (true) o no cerrar (false) las órdenes al cumplirse las condiciones

  • CloseChart = false/true — cerrar (true) o no cerrar (false) las ventanas de gráficos al cumplirse las condiciones (al cerrar el gráfico, el experto se descarga)

  • Slippage = 50 — deslizamiento máximo permitido

  • TimerSecond = 1 — intervalo en segundos para comprobar cambios en la cuenta (optimizado para reducir carga del sistema)


