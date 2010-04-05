Auto risk manager PRO MT5
- Utilidades
- Igor Chugay
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: ¡tu socio en el trading de Forex!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — versión para MT4
Versión demo + descripción detallada
¡Deja de perder dinero por culpa de las emociones! Es hora de confiar la gestión de riesgos a un algoritmo profesional.
Imagina esta situación: el mercado se mueve bruscamente en contra de tu posición mientras duermes, trabajas o pasas tiempo con tu familia. ¿Te suena familiar? Con Auto Risk Manager Pro — ¡nunca más!
Ventajas:
-
Enfoque revolucionario en la gestión de riesgos
-
Protección automática del capital 24/7
-
Funciona sin tu participación — incluso cuando no estás frente al ordenador
-
Objetivos de beneficio precisos — bloquea la ganancia en el momento adecuado
-
Límites estrictos de pérdidas — detiene caídas críticas
-
Compatibilidad multimoneda — trabaja con cualquier instrumento
-
Cierra gráficos (y descarga todos los asesores conectados con ellos)
Panel de control
Control Panel Settings (Configuración del Panel de Control)
-
PanelColor = clrDarkSlateGray — color del panel
-
PanelX = 10 — distancia desde el borde izquierdo del gráfico
-
PanelY = 60 — distancia desde el borde superior del gráfico
Configuración de gestión de riesgos
Risk Management Settings (Ajustes de Gestión de Riesgos)
-
Work = false/true — desactivar/activar la utilidad
-
Profit_Percent = 3
Porcentaje de beneficio total. Al alcanzarlo, se cierran todas las órdenes abiertas.
Puede ser un valor negativo. Ejemplo: si la cuenta tiene una pérdida del "-13%" (drawdown), puedes establecer "-9%", y cuando el drawdown alcance -9%, las operaciones se cerrarán.
-
Loss_Percent = -3
Porcentaje de pérdida total. Al alcanzarlo, se cierran todas las órdenes.
Puede ser un valor positivo. Ejemplo: la cuenta tiene +9% de beneficio, pero existe riesgo de movimiento adverso. Puedes fijar "7%", y si el beneficio total cae hasta 7%, el asesor cerrará todas las órdenes.
-
DeleteStopLimitOrders = true/false — eliminar (true) o no eliminar (false) órdenes pendientes al cumplirse las condiciones
-
CloseOrders = true/false — cerrar (true) o no cerrar (false) las órdenes al cumplirse las condiciones
-
CloseChart = false/true — cerrar (true) o no cerrar (false) las ventanas de gráficos al cumplirse las condiciones (al cerrar el gráfico, el experto se descarga)
-
Slippage = 50 — deslizamiento máximo permitido
-
TimerSecond = 1 — intervalo en segundos para comprobar cambios en la cuenta (optimizado para reducir carga del sistema)