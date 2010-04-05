Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: ¡tu socio en el trading de Forex!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — versión para MT4

Versión demo + descripción detallada

¡Deja de perder dinero por culpa de las emociones! Es hora de confiar la gestión de riesgos a un algoritmo profesional.

Imagina esta situación: el mercado se mueve bruscamente en contra de tu posición mientras duermes, trabajas o pasas tiempo con tu familia. ¿Te suena familiar? Con Auto Risk Manager Pro — ¡nunca más!

Ventajas:

Enfoque revolucionario en la gestión de riesgos

Protección automática del capital 24/7

Funciona sin tu participación — incluso cuando no estás frente al ordenador

Objetivos de beneficio precisos — bloquea la ganancia en el momento adecuado

Límites estrictos de pérdidas — detiene caídas críticas

Compatibilidad multimoneda — trabaja con cualquier instrumento

Cierra gráficos (y descarga todos los asesores conectados con ellos)

Panel de control

Control Panel Settings (Configuración del Panel de Control)

PanelColor = clrDarkSlateGray — color del panel

PanelX = 10 — distancia desde el borde izquierdo del gráfico

PanelY = 60 — distancia desde el borde superior del gráfico

Configuración de gestión de riesgos

Risk Management Settings (Ajustes de Gestión de Riesgos)