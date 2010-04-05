Auto risk manager PRO MT5
- 유틸리티
- Igor Chugay
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: 포렉스 거래에서 당신의 파트너!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4용 버전
감정 때문에 돈을 잃는 것을 멈추세요!
이제 전문가 알고리즘에게 리스크 관리를 맡길 때입니다.
한번 상상해 보세요: 시장이 갑자기 당신의 포지션 으로 움직이는데, 그 순간 당신은 잠을 자거나, 일하거나, 가족과 시간을 보내고 있습니다. 익숙한 이야기인가요?
Auto Risk Manager Pro — 더 이상 그렇지 않습니다!
🌟 장점
혁신적인 리스크 관리 접근 방식
24/7 자동 자본 보호
당신이 컴퓨터 앞에 없을 때도 작동
정확한 이익 목표 — 필요한 순간에 수익 고정
엄격한 손실 제한 — 치명적인 손실을 차단
멀티통화 지원 — 모든 거래 상품과 호환
차트를 닫아 EA까지 함께 언로드 가능
🟩 컨트롤 패널
Control Panel Settings
PanelColor = clrDarkSlateGray; — 패널 색상
PanelX = 10; — 패널의 좌측에서의 거리
PanelY = 60; — 패널의 상단에서의 거리
🛡️ 리스크 관리 설정
Risk Management Settings
Work = false/true — 유틸리티 작동 끔/켬
Profit_Percent = 3
전체 이익 퍼센트
목표 도달 시 모든 주문을 자동 종료
음수 값 사용 가능 (예: -13% → -9% 도달 시 종료)
Loss_Percent = -3
전체 손실 퍼센트
양수 값 사용 가능
예: 수익이 9%지만 시장 전환이 예상될 경우
손실 제한을 7%로 설정하면 7% 도달 시 모든 주문 종료
DeleteStopLimitOrders = true/false
조건 충족 시 지정가/스톱 주문 삭제 여부
CloseOrders = true/false
조건 충족 시 주문 자동 종료 여부
CloseChart = false/true
조건 충족 시 차트 창 닫기
(차트 닫히면 EA도 함께 언로드됨)
Slippage = 50 — 슬리피지
TimerSecond = 1 — 계좌 변동 검사 주기(초 단위)
성능 최적화 목적
