Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: 포렉스 거래에서 당신의 파트너!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4용 버전

데모 버전 + 자세한 설명

감정 때문에 돈을 잃는 것을 멈추세요!

이제 전문가 알고리즘에게 리스크 관리를 맡길 때입니다.

한번 상상해 보세요: 시장이 갑자기 당신의 포지션 으로 움직이는데, 그 순간 당신은 잠을 자거나, 일하거나, 가족과 시간을 보내고 있습니다. 익숙한 이야기인가요?

Auto Risk Manager Pro — 더 이상 그렇지 않습니다!

🌟 장점

혁신적인 리스크 관리 접근 방식

24/7 자동 자본 보호

당신이 컴퓨터 앞에 없을 때도 작동

정확한 이익 목표 — 필요한 순간에 수익 고정

엄격한 손실 제한 — 치명적인 손실을 차단

멀티통화 지원 — 모든 거래 상품과 호환

차트를 닫아 EA까지 함께 언로드 가능

🟩 컨트롤 패널

Control Panel Settings

PanelColor = clrDarkSlateGray; — 패널 색상

PanelX = 10; — 패널의 좌측에서의 거리

PanelY = 60; — 패널의 상단에서의 거리

🛡️ 리스크 관리 설정

Risk Management Settings