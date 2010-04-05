Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: 포렉스 거래에서 당신의 파트너!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4용 버전

데모 버전 + 자세한 설명

감정 때문에 돈을 잃는 것을 멈추세요!
이제 전문가 알고리즘에게 리스크 관리를 맡길 때입니다.

한번 상상해 보세요: 시장이 갑자기 당신의 포지션  으로 움직이는데, 그 순간 당신은 잠을 자거나, 일하거나, 가족과 시간을 보내고 있습니다. 익숙한 이야기인가요?
Auto Risk Manager Pro — 더 이상 그렇지 않습니다!

🌟 장점

  • 혁신적인 리스크 관리 접근 방식

  • 24/7 자동 자본 보호

  • 당신이 컴퓨터 앞에 없을 때도 작동

  • 정확한 이익 목표 — 필요한 순간에 수익 고정

  • 엄격한 손실 제한 — 치명적인 손실을 차단

  • 멀티통화 지원 — 모든 거래 상품과 호환

  • 차트를 닫아 EA까지 함께 언로드 가능

🟩 컨트롤 패널

Control Panel Settings

  • PanelColor = clrDarkSlateGray; — 패널 색상

  • PanelX = 10; — 패널의 좌측에서의 거리

  • PanelY = 60; — 패널의 상단에서의 거리

🛡️ 리스크 관리 설정

Risk Management Settings

  • Work = false/true — 유틸리티 작동 끔/켬

  • Profit_Percent = 3

    • 전체 이익 퍼센트

    • 목표 도달 시 모든 주문을 자동 종료

    • 음수 값 사용 가능 (예: -13% → -9% 도달 시 종료)

  • Loss_Percent = -3

    • 전체 손실 퍼센트

    • 양수 값 사용 가능

    • 예: 수익이 9%지만 시장 전환이 예상될 경우
      손실 제한을 7%로 설정하면 7% 도달 시 모든 주문 종료

  • DeleteStopLimitOrders = true/false

    • 조건 충족 시 지정가/스톱 주문 삭제 여부

  • CloseOrders = true/false

    • 조건 충족 시 주문 자동 종료 여부

  • CloseChart = false/true

    • 조건 충족 시 차트 창 닫기

    • (차트 닫히면 EA도 함께 언로드됨)

  • Slippage = 50 — 슬리피지

  • TimerSecond = 1 — 계좌 변동 검사 주기(초 단위)

    • 성능 최적화 목적


