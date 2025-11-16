Auto risk manager PRO MT5
- Yardımcı programlar
- Igor Chugay
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: Forex ticaretindeki ortağınız!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4 için sürüm
Demo sürümü + detaylı açıklama
Duygular yüzünden para kaybetmeyi bırakın!
Risk yönetimini profesyonel bir algoritmaya emanet etmenin zamanı geldi.
Şu durumu hayal edin: piyasa pozisyonunuza karşı hızla hareket ediyor ve siz o sırada uyuyorsunuz, çalışıyorsunuz veya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Tanıdık bir senaryo, değil mi?
Auto Risk Manager Pro ile — artık asla!
⭐ Avantajlar:
-
Risk yönetimine devrim niteliğinde bir yaklaşım
-
24/7 otomatik sermaye koruması
-
Bilgisayar başında olmasanız bile tamamen otomatik çalışma
-
Kesin kâr hedefleri — kârı doğru anda kilitler
-
Sert zarar limitleri — kritik kayıpları durdurur
-
Çoklu döviz desteği — tüm enstrümanlarla çalışır
-
Grafik pencerelerini kapatır (ve tüm bağlı uzman danışmanları da kapatır)
🟩 Kontrol Paneli
Control Panel Settings
-
PanelColor = clrDarkSlateGray; — panel rengi
-
PanelX = 10; — panelin grafiğin sol kenarından uzaklığı
-
PanelY = 60; — panelin grafiğin üst kenarından uzaklığı
🛡️ Risk Yönetimi Ayarları
Risk Management Settings
-
Work = false/true — yardımcı robotu kapat/aç
-
Profit_Percent = 3
-
toplam kâr yüzdesi
-
bu seviyeye ulaşıldığında tüm açık işlemler kapatılır
-
negatif değerler alabilir
örnek: hesap “-13%” kârda (drawdown). İşlemleri -9% seviyesinde kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
-
-
Loss_Percent = -3
-
toplam zarar yüzdesi
-
pozitif değer alabilir
örnek: hesap +9% kârda, ancak piyasa ters yönde hareket edebilir. 7% ayarlayabilir ve toplam kâr 7%’ye düşerse, EA tüm işlemleri kapatır.
-
-
DeleteStopLimitOrders = true/false
-
koşullar oluştuğunda bekleyen emirleri sil (true) veya silme (false)
-
-
CloseOrders = true/false
-
koşullar oluştuğunda emirleri kapat (true) veya kapatma (false)
-
-
CloseChart = false/true
-
koşullar karşılandığında grafik pencerelerini kapat
-
(grafik kapanınca uzman danışman da kapanır)
-
-
Slippage = 50 — kayma
-
TimerSecond = 1
-
hesap değişikliklerinin kontrol edileceği saniye aralığı
-
bilgisayar kaynaklarını korumak için tasarlanmıştır
-