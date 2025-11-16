Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: Forex ticaretindeki ortağınız!

Duygular yüzünden para kaybetmeyi bırakın!
Risk yönetimini profesyonel bir algoritmaya emanet etmenin zamanı geldi.

Şu durumu hayal edin: piyasa pozisyonunuza karşı hızla hareket ediyor ve siz o sırada uyuyorsunuz, çalışıyorsunuz veya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Tanıdık bir senaryo, değil mi?
Auto Risk Manager Pro ile — artık asla!

Avantajlar:

  • Risk yönetimine devrim niteliğinde bir yaklaşım

  • 24/7 otomatik sermaye koruması

  • Bilgisayar başında olmasanız bile tamamen otomatik çalışma

  • Kesin kâr hedefleri — kârı doğru anda kilitler

  • Sert zarar limitleri — kritik kayıpları durdurur

  • Çoklu döviz desteği — tüm enstrümanlarla çalışır

  • Grafik pencerelerini kapatır (ve tüm bağlı uzman danışmanları da kapatır)

🟩 Kontrol Paneli

Control Panel Settings

  • PanelColor = clrDarkSlateGray; — panel rengi

  • PanelX = 10; — panelin grafiğin sol kenarından uzaklığı

  • PanelY = 60; — panelin grafiğin üst kenarından uzaklığı

🛡️ Risk Yönetimi Ayarları

Risk Management Settings

  • Work = false/true — yardımcı robotu kapat/aç

  • Profit_Percent = 3

    • toplam kâr yüzdesi

    • bu seviyeye ulaşıldığında tüm açık işlemler kapatılır

    • negatif değerler alabilir
      örnek: hesap “-13%” kârda (drawdown). İşlemleri -9% seviyesinde kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • Loss_Percent = -3

    • toplam zarar yüzdesi

    • pozitif değer alabilir
      örnek: hesap +9% kârda, ancak piyasa ters yönde hareket edebilir. 7% ayarlayabilir ve toplam kâr 7%’ye düşerse, EA tüm işlemleri kapatır.

  • DeleteStopLimitOrders = true/false

    • koşullar oluştuğunda bekleyen emirleri sil (true) veya silme (false)

  • CloseOrders = true/false

    • koşullar oluştuğunda emirleri kapat (true) veya kapatma (false)

  • CloseChart = false/true

    • koşullar karşılandığında grafik pencerelerini kapat

    • (grafik kapanınca uzman danışman da kapanır)

  • Slippage = 50 — kayma

  • TimerSecond = 1

    • hesap değişikliklerinin kontrol edileceği saniye aralığı

    • bilgisayar kaynaklarını korumak için tasarlanmıştır


