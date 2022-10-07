Auto risk manager PRO

Auto Risk Manager PRO è un'utilità per il controllo degli ordini. Indipendentemente dal fatto che gli ordini siano aperti manualmente o dai consulenti, quando viene raggiunta la percentuale specificata di profitto o perdita, il consulente chiuderà tutte le posizioni, cancellerà (se necessario) gli ordini pendenti e chiuderà autonomamente le finestre del grafico (non consentirà ai consulenti di aprirne di nuovi transazioni). L'utilità sarà particolarmente utile per i trader che operano utilizzando consulenti o manualmente su più coppie di valute contemporaneamente. L'EA può essere utilizzato come ulteriore stoploss o takeprofit per una o tutte le posizioni aperte sul tuo conto. Profit_Percent e Loss_Percent possono avere valori sia negativi che positivi. È stata creata una versione gratuita di Auto Risk Manager Free per la revisione https://www.mql5.com/ru/market/product/118967?source=Site.

  • Work– true– lavoriamo oppure, folse, non lavoriamo.
  • Profit_Percent = 10 - la percentuale del profitto totale (dopo aver raggiunto tutti gli ordini aperti verrà chiuso) può avere valori negativi, ad esempio: su un deposito c'è un profitto “-13%” (prelievo). È possibile impostare la chiusura delle transazioni quando il livello di prelievo raggiunge "-9%" 
  • Loss_Percent = -10 - la percentuale della perdita totale (dopo averla raggiunta, tutti gli ordini aperti verranno chiusi) può avere valori positivi, ad esempio: su un deposito c'è un profitto del "9%", ma un movimento nella direzione in cui lo fai non è possibile. Puoi impostare "7%" e se il profitto totale scende al 7%, il consulente chiuderà tutti gli ordini 
  • DeleteStopLimitOrders = true/false - quando si chiudono gli ordini, elimina (true) o non elimina (false) gli ordini pendenti 
  • CloseOrders = true/false - Ordini di chiusura. 
  • CloseChart = true/false - Chiusura delle finestre del grafico vero o falso (quando chiudiamo il grafico l'esperto viene scaricato). 
  • Slipage  = 5 - slittamento 
  • TimerSecond = 1 - dopo quanti secondi verificare le modifiche sul deposito (effettuate per risparmiare risorse hardware).

Importante! L'utilità è un consulente, quindi il trading automatico deve essere abilitato nel terminale per funzionare.


Prodotti consigliati
Local Server GMT Clock
Michal Herda
Utilità
Simply clock. Local time as default. There are possible to Select: Local Time /Server Time /GMT Time as input. Please take into account that the local time is the most accurate. However ,this clock always uses local time seconds, even If GMT / Server Time Is selected.  I solved it this way to get more accuracy. Delays can occur when changing minutes or hours, if local time is not selected.
FREE
Trade Full Buttons free demo
Cuong Pham
Utilità
This is a free demo version for USDJPY only. Here is the link to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/25912 This product has no input parameters. The product helps you to open and close orders faster, include instant and pending orders. It helps you to open order faster and easier, to make an order you simply click on the button. Buttons List BUY/SELL: to open instant Buy or Sell orders. BUY STOP/BUY LIMIT/SELL STOP/SELL LIMIT: to open pending order. The distance to the current
FREE
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Utilità
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you
FREE
Auto risk manager easy
Igor Chugay
Utilità
Auto risk manager easy demo version of the utility for order control. Regardless of whether orders are opened manually or by advisors, when the specified percentage of profit or loss is reached, the advisor will close all positions, delete (if necessary) pending orders and independently close the chart windows (will not allow advisors to open new transactions). The utility will be especially useful for traders who trade using advisors or manually on several currency pairs at the same time. The
FREE
Script DeleteALL Pending Orders
Raudhah Hayatun Nufus
Utilità
Delete All Pending Orders for MT4 script   - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend, I have many other useful products.
FREE
BackTestMT4
Kabelo Frans Mampa
Utilità
Have you ever wanted to back-test a strategy but never wanted to risk real money? And the thought of using a demo account is  exhausting as real time markets develop your skills slowly. This utility will help you develop your strategy faster and will help determine if the strategy works long-term by simulating real trading through back-tests. This will save you time as you can back-test strategies from previous price data.  In order to set an sl  during the backtest you have to click on the sl b
FREE
VTrailing
Diego Bonifacio
Utilità
V-Trailing è uno strumento avanzato progettato per supportare il nostro trading manuale, con funzionalità dedicate alla gestione di take profit, stop loss e trailing stop. Questa utility, oltre a semplificare l’inserimento dei dati su MT4, consente di configurare parametri di trailing stop non disponibili di default sulla piattaforma. La caratteristica principale di V-Trailing è la possibilità di impostare un punto di partenza personalizzato per il trailing stop, diverso dalla linea di prezzo co
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilità
EA Close All Set TPSL All  Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 is a professional utility tool for MetaTrader 4 that helps traders manage orders quickly and efficiently. With a clean on-chart control panel, you can close trades or set Take Profit / Stop Loss levels for all orders with just one click.       [MT5 Version --->  click . ] Key Features On-Chart Control Panel – Light gray background with simple and intuitive design. Close All Orders – Instantly close all active Buy, Sell, and Pe
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilità
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
TradeAssistant For Free
Tiecheng Fu
3 (2)
Utilità
A "simple design" trading panel, which is characterized by small byte size, low CPU usage, simple steps, and quick operation, 1 to 2 clicks to complete a functional operation, saving time and increasing efficiency . The panel is easy to use, and it is not complicated to set parameters, which is in line with traders' habits. At the same time, its compact- design, clear at a glance, and comprehensive functions are a powerful tool for manual trading! Key features of the panel:   Click "Bid Price"
FREE
SkyStarAssistant
Minh Huyen Nguyen
Utilità
Assistant for placing orders, closing orders, creating SL TP orders with tradingstop.  Suitable for Scalping. Helps Traders place orders and close orders quickly. 1. Magic_mn ==> Ea number.2. total_buy ==> Buy order number. 3. total_sell  ==> Sell order number. 3.TrailingStop_ON ==>   ON/OFF .     4.TrailingStop ==> Poin profit protection. 5. GMT ==> Time GMT.                  6. ShowEach ==> Show Profit on the chart. 7. Statistical ==>Statistics are allowed 8.Statistical_time_frame ==>  Profit
FREE
Buy and sell buttons
Markus Christer Ekengren
Utilità
Simple buy and sell buttons to execute orders instant with automatically stop loss and take profit levels. Stop loss and Take profit- levels can be changed in settings. Free version, only for US30- market. Feel free to send direct message for improvements or other ideas.. ---------------------- Payed version comming soon (for all markets/ timeframes).
FREE
Smart Auto Trailing Stop Loss
Dejan Boshkov
1 (1)
Utilità
This EA manage your trailing stop loss on every manual opened position and he lead your position to profit. This is free tool that can be used from any trader and is special good for rookie traders. You must to try it and you can feel how your positions go to profit.  I'm a professional forex trader for about 4 years now and I'm specialized in automated trading systems (EA's) and scalping trading strategies. I've tried a lot in my journey and finally found the tools that make consistent results
FREE
TradeBox
Aleksandr Butkov
Utilità
A small trading panel makes it easier for a trader to visually place pending orders, market,  as well as trailing and unloading the grid of orders.  It is installed as a regular adviser.   Parameters and description:   Lot Volume: 100 - in this field you can set, change the order volume at any time   Line UP - visual horizontal level for pending BuyStop and SellLimit orders   Line DN - visual horizontal level for BuyLimit and SellStop pending orders   Delete Lines - delete all lines from t
FREE
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to a public telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to this public telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows
FREE
Daily Sacrifice Pro
Jesse Frank Cornelson
Utilità
This is an expanded version of my Daily Sacrifice EA that closes old losing trades at the expense of a portion of your profits. This helps to slowly work away drawdown and accelerate the closure of martingale grids *** Pro Features *** Include/Exclude symbols.   These fields are empty by default, but if populated allow you to include only specific symbols or alternatively exclude specific symbols Execute on an hourly interval.   Allows the EA to be ran every so many hours rather than on a fixed
FREE
Pips Calculator
Ezinne Judith Orji
5 (1)
Utilità
A simple Utility Trading Tool for calculating your profits automatically. once your  orders are active, it calculates your profit or loss in pips value and displays it at the bottom right corner of the screen. ADVANTAGES - shows order movement graphically - Helps you calculate profit and loss percentages per trade in each asset. - Shows progress of each trade - Easy trading  - Helps you meet daily profit targets - Professional trading
FREE
Auto Close And Delete All
Oleg Remizov
Utilità
Auto Close & Delete All is an assistant to help you quickly close all trades of a selected symbol or all symbols and delete pending orders. Through its flexible settings, you can set the script to either close only trades, or only pending orders, or both market trades and pending orders. The script can close deals and delete pending orders wither for the current instrument, or for all instruments. This is selected in settings. The settings are displayed on the screen before the script execution,
FREE
Controller without limit Demo
Roger Perez Lugo
Utilità
It can only be used in EURCHF / M15 . The Expert Advisor is a great tool that allows you to control your trade with ease and precision. The tool can be moved in the graphs and offers the following characteristics: Instant order entry with a single click. Entry of pending orders using price tags and trend lines. Instant order closure with a single click. Instant order closure using trend lines as output levels that the broker can not see. We can modify the way to enter and exit the market, allow
FREE
VirtualProfitLossTrailEA
Nikolaos Pantzos
4.67 (3)
Utilità
This Utility is a tool to manage level of profits or losses for each order without using stop loss or take profit. The Utility applies virtual levels to close orders in profit or loss. You can use the robot to manage manually opened orders or manage orders opened by another EA. You can to get the source code from here . Parameters OrdersManage - orders to manage (all orders of all symbols or orders on the current chart). Stop Loss Pips - virtual stop loss level. Take Profit Pips - virtual take
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilità
Il pannello di trading Lot by Risk è progettato per il trading manuale. È un mezzo alternativo per inviare ordini. La prima caratteristica del pannello è la comoda emissione di ordini utilizzando linee di controllo. La seconda caratteristica è il calcolo del volume della transazione per un determinato rischio in presenza di una linea stop loss. Le linee di controllo sono impostate utilizzando i tasti di scelta rapida: take profit-tasto T predefinito; price-tasto P predefinito; stop loss-tasto
FREE
Close all trades buttons
Salvador Martinez Ramos
Utilità
This EA creates two buttons in a panel that you can drag to any part of the chart (simply click on the panel and drag with the mouse to the part of the chart you want) with which you can close all the open operations in the account with a simple click, or close only the trades that are currently in profit. Check out my new trade dashboard assistant :  Simple and Easy MT4 Trade Panel Tell me if you like the product and how it could be improved, Thanks :) 
FREE
TCA Panel
Seng Yang
Utilità
Note: This is EA only panel for manage Orders ------------------------- EA  input inclde - EA_Comment   ------------------------ The panel include  - Lot size input for BUY and SELL button - Close ALL SELL orders (same symbol) - Close ALL BUY orders (same symbol) - Close ALL orders (same symbol) ------------------------- You can use on any pair and any time frame  Thanks
FREE
CloseDeleteEA
Nikolaos Pantzos
3.5 (2)
Utilità
This Expert Advisor closes all open positions and pending orders. It is possible to close only buy or sale orders, market or pending orders, positions with profit or loss. You can to get source code from here . Parameters CloseAllBuy - close buy positions. CloseAllSell - close sell positions. CloseMarketOrders - close market orders. DeletePendingOrders - delete pending orders. CloseOnlyProfit - close only profitable orders. CloseOnlyLoss - close only loss-making orders. ClearChart - clear the
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilità
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
RedeeCash Statistics
Patrick Odonnell Ingle
1 (1)
librerie
Version History Date Version Changes 07/10/2022 1.00 Initial release Description A collection of modern statistical functions that can be integrated into your own strategy. The included functions are, Mean Median Range Skew Max Min IRange Deviations AbsoluteDeviations MAD StandardDeviation Variance GetCorrelation SamplingDistributionStandardDeviation ZScore CorrelationCoefficient CoVariance Beta Confidence SNormInv PercentOfValue ValueOfPercent MQL Header (mqh) The required header is //+--------
FREE
Lucky Trade Panel EurUsd MT4
Nina Yermolenko
Utilità
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
FREE
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Utilità
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
My Trades in Pips
Bernhard Schweigert
4.83 (18)
Utilità
Uno strumento di trading da non perdere. L'indicatore visualizza tutte le operazioni/deal nel grafico con il simbolo a cui è collegato. Stampa il numero di pip in profitto o in perdita. A scelta, stampa una linea verticale attraverso le sottofinestre per una migliore analisi. Consultate anche la versione PRO qui: My Trade History PRO https://www.mql5.com/en/market/product/50206 Inoltre, aggiunge le informazioni sul risultato totale delle operazioni nella valuta di deposito e sul totale dei pi
FREE
MultiLimitStop EA Demo
Siti Latifah
5 (1)
Utilità
This EA (TRIAL VERSION) is designed for automatic placing of pending orders (sell limit, buy limit, sell stop, buy stop) including Stop Loss & Take Profit levels (editable) with only one button click. This EA can make order multi pending level / pending orders grid. So, with this EA placing pending orders will be faster, more accurate and more efficient. Main Purposes Automation Pending orders grid style trading. Automation of the process of placing the Pending Orders: fast accurate efficient A
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (416)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (100)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Titan Machinist
Marco De Donno
Utilità
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
MT4 To Telegram Advance
Vu Thi Thu
Utilità
AIP – MT4/MT5 To Telegram 1         Main features of MT4/MT5 EA To Telegram: Send all types of orders (Open Order/Close Order/Partial Close/Modify Order/Pending Order/Delete Order) Close and Modify Order with replies to the corresponding Open Order   Support sending to both private and public channels Support sending to multiple channels simultaneously Send Chart Screenshots Manage all symbols with a single EA on one terminal Automatic loading of templates, logos, and screenshots Support sending
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
CalculateScientificTradePeriod
Aleksey Ivanov
Utilità
Firstly , the script estimates how many Mx bars of the chart (on which this script is applied) the future trend will most likely continue and what is its quality. Secondly (and most importantly), the script is an auxiliary tool for the extremely mathematically advanced and extremely effective ScientificTrade indicator in trading. The script calculates the optimal averaging period, which is also equal to Mx, of the ScientificTrade indicator, which gives the maximum profit according to the strate
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Smarter Trade Manager
Khalil Abokwaik
5 (2)
Utilità
Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Currency Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by Magic Number Profit and Loss
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistente di Trading Multifunzione Oltre 66 funzioni integrate per la gestione completa del trading e dell’analisi del mercato. Unisce gestione del rischio, ordini intelligenti e analisi tecnica in un’unica piattaforma. Adatto a Forex, indici, azioni, criptovalute e metalli. Perché i trader lo scelgono Trading con un solo clic Calcolo automatico di rischio e volume Ordini intelligenti: grid, OCO, ordini nascosti, SL/TP virtuali Gestione avanzata: trailing stop, br
Altri dall’autore
Grid Martin
Igor Chugay
Experts
Grid Martin is a fully automatic system. The advisor works according to the grid strategy with the possible use of martingale. Work = true Risk = 0.1 - lot T akeProfit = 100 - take profit Delta = 100 - grid step MartinKof = 1 - martingale coefficient MaxSpred = 35 - maximum spread Magic =123 - magic number Slipage = 5 - slippage Period_1 = PERIOD_D1 - indicator timeframe for opening the first deal.
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
Experts
SkalpAUDNZD is a highly accurate and reliable advisor for trading the AUDNZD currency pair( time frame М5) . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has few para
Auto risk manager easy
Igor Chugay
Utilità
Auto risk manager easy demo version of the utility for order control. Regardless of whether orders are opened manually or by advisors, when the specified percentage of profit or loss is reached, the advisor will close all positions, delete (if necessary) pending orders and independently close the chart windows (will not allow advisors to open new transactions). The utility will be especially useful for traders who trade using advisors or manually on several currency pairs at the same time. The
FREE
StableRisk Manager
Igor Chugay
Utilità
StableRisk Manager è un’utilità progettata per il controllo degli ordini. Indipendentemente dal fatto che gli ordini siano aperti manualmente o da altri Expert Advisor (EA), quando viene raggiunta la percentuale specificata di profitto o perdita, l’EA chiuderà tutte le posizioni, cancellerà gli ordini pendenti (se necessario) e chiuderà automaticamente le finestre dei grafici, impedendo ad altri EA di aprire nuove operazioni. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che operano con
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione