Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO：您在外汇交易中的可靠伙伴！

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 （MT4版本）

演示版本 + 详细说明

停止因为情绪而亏钱！现在是时候把风险管理交给专业算法了。

想象一下：市场突然朝着与你的仓位相反的方向急剧移动，而此时你正在睡觉、工作或陪伴家人。很常见，对吗？有了 Auto Risk Manager Pro —— 不再如此！

优势：

  • 革命性的风险管理方式

  • 24/7 自动保护资金

  • 无需您参与 —— 即使您不在电脑前

  • 精准的获利目标 —— 在合适的时机锁定利润

  • 严格的亏损限制 —— 避免重大损失

  • 多货币支持 —— 适用于任何交易工具

  • 自动关闭图表（同时卸载所有挂载的EA）

控制面板

Control Panel Settings（控制面板设置）

  • PanelColor = clrDarkSlateGray — 面板颜色

  • PanelX = 10 — 面板距离图表左侧的偏移

  • PanelY = 60 — 面板距离图表顶部的偏移

风险管理设置

Risk Management Settings（风险管理设置）

  • Work = false/true — 关闭/开启 EA

  • Profit_Percent = 3
    达到设定的总利润百分比后关闭所有订单。可设为负值，例如当账户处于 -13% 回撤时，可设为 -9%，在达到该回撤水平后自动平仓。

  • Loss_Percent = -3
    达到设定的总亏损百分比后关闭所有订单。可设为正值，例如账户盈利 9%，但可能出现不利波动，可设为 7%，若利润回落至 7% 则自动平仓。

  • DeleteStopLimitOrders = true/false
    达到条件后 是否删除挂单（true 删除 / false 不删除）

  • CloseOrders = true/false
    达到条件后 是否关闭订单（true 关闭 / false 不关闭）

  • CloseChart = false/true
    达到条件后 是否关闭图表窗口（true 关闭图表并卸载所有EA，false 不关闭）

  • Slippage = 50 — 最大允许滑点

  • TimerSecond = 1 — 每隔多少秒检测账户变化（优化性能）


