Auto risk manager PRO MT5
- 实用工具
- Igor Chugay
- 版本: 1.0
- 激活: 20
AUTO RISK MANAGER PRO：您在外汇交易中的可靠伙伴！
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 （MT4版本）
停止因为情绪而亏钱！现在是时候把风险管理交给专业算法了。
想象一下：市场突然朝着与你的仓位相反的方向急剧移动，而此时你正在睡觉、工作或陪伴家人。很常见，对吗？有了 Auto Risk Manager Pro —— 不再如此！
优势：
革命性的风险管理方式
24/7 自动保护资金
无需您参与 —— 即使您不在电脑前
精准的获利目标 —— 在合适的时机锁定利润
严格的亏损限制 —— 避免重大损失
多货币支持 —— 适用于任何交易工具
自动关闭图表（同时卸载所有挂载的EA）
控制面板
Control Panel Settings（控制面板设置）
PanelColor = clrDarkSlateGray — 面板颜色
PanelX = 10 — 面板距离图表左侧的偏移
PanelY = 60 — 面板距离图表顶部的偏移
风险管理设置
Risk Management Settings（风险管理设置）
Work = false/true — 关闭/开启 EA
-
Profit_Percent = 3
达到设定的总利润百分比后关闭所有订单。可设为负值，例如当账户处于 -13% 回撤时，可设为 -9%，在达到该回撤水平后自动平仓。
Loss_Percent = -3
达到设定的总亏损百分比后关闭所有订单。可设为正值，例如账户盈利 9%，但可能出现不利波动，可设为 7%，若利润回落至 7% 则自动平仓。
DeleteStopLimitOrders = true/false
达到条件后 是否删除挂单（true 删除 / false 不删除）
CloseOrders = true/false
达到条件后 是否关闭订单（true 关闭 / false 不关闭）
CloseChart = false/true
达到条件后 是否关闭图表窗口（true 关闭图表并卸载所有EA，false 不关闭）
Slippage = 50 — 最大允许滑点
TimerSecond = 1 — 每隔多少秒检测账户变化（优化性能）