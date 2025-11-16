Auto risk manager PRO MT5
- Utilitaires
- Igor Chugay
- Version: 1.0
- Activations: 20
AUTO RISK MANAGER PRO : votre partenaire dans le trading Forex !
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — version pour MT4
Version démo + description détaillée
Arrêtez de perdre de l’argent à cause des émotions !
Il est temps de confier la gestion des risques à un algorithme professionnel.
Imaginez la situation : le marché se retourne brusquement contre votre position, et pendant ce temps vous dormez, travaillez ou passez du temps en famille. Une histoire fréquente ?
Avec Auto Risk Manager Pro — plus jamais !
🌟 Avantages :
Approche révolutionnaire de la gestion des risques
Protection automatique du capital 24/7
Fonctionne sans votre participation — même lorsque vous êtes loin de l’ordinateur
Objectifs de profit précis — fixe les gains au moment optimal
Limites strictes de pertes — stoppe les pertes critiques
Support multidevise — fonctionne avec n’importe quel instrument
Ferme les graphiques (et décharge en même temps tous les experts conseillers attachés)
🟩 Panneau de contrôle
Control Panel Settings
PanelColor = clrDarkSlateGray; — couleur du panneau
PanelX = 10; — marge du panneau depuis le bord gauche du graphique
PanelY = 60; — marge du panneau depuis le haut du graphique
🛡️ Paramètres de gestion des risques
Risk Management Settings
Work = false/true — désactiver/activer l’outil
Profit_Percent = 3
pourcentage de profit total
une fois le seuil atteint, toutes les positions ouvertes seront fermées
peut être une valeur négative (exemple : drawdown -13 %, fermeture à -9 %)
Loss_Percent = -3
pourcentage de perte total
-
peut être une valeur positive
exemple : le compte est à +9 %, mais un mouvement défavorable est possible ;
si vous définissez 7 %, et que le profit total retombe à 7 %, l’EA fermera toutes les positions
DeleteStopLimitOrders = true/false
supprimer ou non les ordres en attente lorsque les conditions sont remplies
CloseOrders = true/false
fermeture automatique des ordres lorsque les conditions sont remplies
CloseChart = false/true
fermeture des fenêtres de graphiques lorsque les conditions sont atteintes
(la fermeture du graphique décharge également l’expert)
Slippage = 50 — glissement (slippage)
TimerSecond = 1
intervalle de vérification des changements sur le compte en secondes
conçu pour économiser les ressources de l’ordinateur
