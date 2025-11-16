Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO : votre partenaire dans le trading Forex !

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — version pour MT4

Version démo + description détaillée

Arrêtez de perdre de l’argent à cause des émotions !
Il est temps de confier la gestion des risques à un algorithme professionnel.

Imaginez la situation : le marché se retourne brusquement contre votre position, et pendant ce temps vous dormez, travaillez ou passez du temps en famille. Une histoire fréquente ?
Avec Auto Risk Manager Pro — plus jamais !

🌟 Avantages :

  • Approche révolutionnaire de la gestion des risques

  • Protection automatique du capital 24/7

  • Fonctionne sans votre participation — même lorsque vous êtes loin de l’ordinateur

  • Objectifs de profit précis — fixe les gains au moment optimal

  • Limites strictes de pertes — stoppe les pertes critiques

  • Support multidevise — fonctionne avec n’importe quel instrument

  • Ferme les graphiques (et décharge en même temps tous les experts conseillers attachés)

🟩 Panneau de contrôle

Control Panel Settings

  • PanelColor = clrDarkSlateGray; — couleur du panneau

  • PanelX = 10; — marge du panneau depuis le bord gauche du graphique

  • PanelY = 60; — marge du panneau depuis le haut du graphique

🛡️ Paramètres de gestion des risques

Risk Management Settings

  • Work = false/true — désactiver/activer l’outil

  • Profit_Percent = 3

    • pourcentage de profit total

    • une fois le seuil atteint, toutes les positions ouvertes seront fermées

    • peut être une valeur négative (exemple : drawdown -13 %, fermeture à -9 %)

  • Loss_Percent = -3

    • pourcentage de perte total

    • peut être une valeur positive

    • exemple : le compte est à +9 %, mais un mouvement défavorable est possible ;
      si vous définissez 7 %, et que le profit total retombe à 7 %, l’EA fermera toutes les positions

  • DeleteStopLimitOrders = true/false

    • supprimer ou non les ordres en attente lorsque les conditions sont remplies

  • CloseOrders = true/false

    • fermeture automatique des ordres lorsque les conditions sont remplies

  • CloseChart = false/true

    • fermeture des fenêtres de graphiques lorsque les conditions sont atteintes

    • (la fermeture du graphique décharge également l’expert)

  • Slippage = 50 — glissement (slippage)

  • TimerSecond = 1

    • intervalle de vérification des changements sur le compte en secondes

    • conçu pour économiser les ressources de l’ordinateur


