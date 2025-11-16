Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO : votre partenaire dans le trading Forex !

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — version pour MT4

Version démo + description détaillée

Arrêtez de perdre de l’argent à cause des émotions !

Il est temps de confier la gestion des risques à un algorithme professionnel.

Imaginez la situation : le marché se retourne brusquement contre votre position, et pendant ce temps vous dormez, travaillez ou passez du temps en famille. Une histoire fréquente ?

Avec Auto Risk Manager Pro — plus jamais !

🌟 Avantages :

Approche révolutionnaire de la gestion des risques

Protection automatique du capital 24/7

Fonctionne sans votre participation — même lorsque vous êtes loin de l’ordinateur

Objectifs de profit précis — fixe les gains au moment optimal

Limites strictes de pertes — stoppe les pertes critiques

Support multidevise — fonctionne avec n’importe quel instrument

Ferme les graphiques (et décharge en même temps tous les experts conseillers attachés)

🟩 Panneau de contrôle

Control Panel Settings

PanelColor = clrDarkSlateGray; — couleur du panneau

PanelX = 10; — marge du panneau depuis le bord gauche du graphique

PanelY = 60; — marge du panneau depuis le haut du graphique

🛡️ Paramètres de gestion des risques

Risk Management Settings