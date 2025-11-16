🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: il tuo partner nel trading Forex!

⏰ Smetti di perdere denaro a causa delle emozioni! È ora di affidare la gestione del rischio a un algoritmo professionale.

Immagina questa situazione: il mercato si muove bruscamente contro la tua posizione mentre tu stai dormendo, lavorando o trascorrendo del tempo con la famiglia. Una storia comune? Con Auto Risk Manager Pro — non più!

💡 Approccio rivoluzionario alla gestione del rischio

🛡️ Protezione automatica del capitale 24/7

✅ Funziona senza la tua partecipazione — anche quando non sei al computer

✅ Obiettivi di profitto precisi — fissa il guadagno al momento giusto

✅ Limiti rigidi di perdita — ferma le perdite critiche

✅ Supporto multivaluta — funziona con qualsiasi strumento

✅ Chiude i grafici (e scarica tutti gli expert advisor insieme a essi)

📊 Risultati dell’utilizzo:

⏱️ Risparmio di oltre 15 ore a settimana nel monitoraggio delle posizioni

📈 Miglioramento della disciplina di trading

🎯 Panoramica dettagliata delle funzioni e delle impostazioni

🎨 Pannello di controllo intuitivo

🎨 Pannello di controllo

Control Panel Settings

PanelColor = clrDarkSlateGray; – colore del pannello

PanelX = 10; – distanza dal bordo sinistro del grafico

PanelY = 60; – distanza dal bordo superiore del grafico

Vantaggi del pannello:

📱 Monitoraggio in tempo reale di balance, equity e profitto

⚡ Regolazione immediata degli obiettivi senza riavviare l’EA

📊 Posizionamento comodo — adattalo al tuo stile

⚠️ Parametri avanzati di gestione del rischio

⚙️ Impostazioni di gestione del rischio

Risk Management Settings

Work = false/true – spegnere/accendere lo strumento

Profit_Percent = 3 – percentuale di profitto totale (al raggiungimento, tutte le posizioni verranno chiuse); può essere negativa.

Loss_Percent = -3 – percentuale di perdita totale; può essere positiva.

DeleteStopLimitOrders = true/false – eliminare o meno gli ordini pendenti

CloseOrders = true/false – chiudere o meno le posizioni quando si verificano le condizioni

CloseChart = false/true – chiudere o meno le finestre dei grafici (la chiusura scarica anche gli expert advisor)

Slippage = 50 – slippage

TimerSecond = 1 – intervallo di controllo del conto

🔘 Interruttore principale (Work)

Work = false; // true — attivo, false — disattivato

🟢 Modalità attiva (true) — funzionamento completo

🔴 Modalità test (false) — solo monitoraggio

💰 Obiettivo di profitto (Profit_Percent)

Profit_Percent = 3; // 3% del balance

📈 Calcolo dell’obiettivo

🎯 Controllo costante del profitto totale

⚡ Chiusura di tutte le posizioni / eliminazione ordini / chiusura grafici (in base alle impostazioni)

Esempio 1:

Balance: $10 000

Obiettivo: 3% = $300

Azione: chiusura di tutte le posizioni a +$300

Esempio 2:

Balance: $10 000

Profitto attuale: –$1000

Obiettivo: –3% = –$300

Azione: chiusura di tutte le posizioni a –$300

Impostazioni ottimali:

🛡️ Conservative: 2–3%

⚖️ Bilanciate: 3–5%

🚀 Aggressive: 5–10%

⚡ Scalping: 1–2%

🚫 Limite di perdita (Loss_Percent)

Loss_Percent = -3;

📉 Controllo delle perdite critiche

🔍 Monitoraggio continuo

🚨 Chiusura urgente delle posizioni

Strategie:

🛡️ –1%…–2% — massima protezione

⚖️ –2%…–3% — equilibrio

🎯 –3%…–5% — approccio aggressivo

🗑️ Eliminazione ordini pendenti

DeleteStopLimitOrders = true;

Controlla:

📊 ordini Limit

📈 ordini Stop

⚡ ordini Stop Limit

📊 Chiusura posizioni di mercato

CloseOrders = true;

⚡ Esecuzione istantanea

📈 Fissazione del profitto

🛡️ Limitazione delle perdite

🖼️ Chiusura grafici (CloseChart)

CloseChart = false;

⚠️ Chiude tutti i grafici tranne quello corrente

🔄 Scarica automaticamente tutti gli expert advisor

📏 Slippage

Slippage = 50;

Raccomandazioni:

🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20

🔸 Coppie esotiche: 50–100

🔸 Crypto: 100–200

🔸 Alta volatilità: +50–100%

⏰ Intervallo di controllo (TimerSecond)

TimerSecond = 1;

⚡ Scalping: 1s

📊 Intraday: 1–5s

📈 Posizionale: 5–10s

🎮 Preset pronti all'uso

🛡️ Conservativo

Profit_Percent = 2

Loss_Percent = -1

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

Slippage = 20

TimerSecond = 2

⚡ Attivo

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

Slippage = 30

TimerSecond = 1

🚀 Aggressivo

Profit_Percent = 8

Loss_Percent = -4

Slippage = 50

TimerSecond = 1

🤖 Per più Expert Advisor

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

CloseChart = true

Slippage = 100

TimerSecond = 1

📊 Per chi è stato creato Auto Risk Manager Pro?

✅ Principianti:

🛡️ Protezione dagli errori critici

📚 Formazione della disciplina

🔍 Focus sulla strategia

✅ Trader esperti:

⏱️ Risparmio di tempo

📈 Gestione di più sistemi

💼 Stabilità del portafoglio

✅ Investitori:

🏦 Protezione automatica del capitale

🌐 Controllo 24/7

⚙️ Impostazioni flessibili

❓ FAQ

"È sicuro?" — ✔ Sì. Non apre operazioni — chiude solo secondo le condizioni.

"Sono necessarie competenze speciali?" — ✔ No. L’interfaccia è semplicissima, configurazione in ~1 minuto.

⭐ Inizia a proteggere il tuo capitale già oggi!

Con Auto Risk Manager Pro ottieni:

✅ Protezione dai movimenti imprevedibili

✅ Più tempo libero

✅ Sicurezza degli investimenti

✅ Gestione del rischio professionale

P.S. La migliore operazione — è quella che non hai perso.

P.P.S. Scarica la versione demo gratuita e verifica tu stesso!

📌 Il trading di successo inizia con una corretta gestione del rischio. Affidalo a un professionista!