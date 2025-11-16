🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: il tuo partner nel trading Forex!
⏰ Smetti di perdere denaro a causa delle emozioni! È ora di affidare la gestione del rischio a un algoritmo professionale.
Immagina questa situazione: il mercato si muove bruscamente contro la tua posizione mentre tu stai dormendo, lavorando o trascorrendo del tempo con la famiglia. Una storia comune? Con Auto Risk Manager Pro — non più!
💡 Approccio rivoluzionario alla gestione del rischio
🛡️ Protezione automatica del capitale 24/7
✅ Funziona senza la tua partecipazione — anche quando non sei al computer
✅ Obiettivi di profitto precisi — fissa il guadagno al momento giusto
✅ Limiti rigidi di perdita — ferma le perdite critiche
✅ Supporto multivaluta — funziona con qualsiasi strumento
✅ Chiude i grafici (e scarica tutti gli expert advisor insieme a essi)
📊 Risultati dell’utilizzo:
⏱️ Risparmio di oltre 15 ore a settimana nel monitoraggio delle posizioni
📈 Miglioramento della disciplina di trading
🎯 Panoramica dettagliata delle funzioni e delle impostazioni
🎨 Pannello di controllo intuitivo
🎨 Pannello di controllo
Control Panel Settings
PanelColor = clrDarkSlateGray; – colore del pannello
PanelX = 10; – distanza dal bordo sinistro del grafico
PanelY = 60; – distanza dal bordo superiore del grafico
Vantaggi del pannello:
📱 Monitoraggio in tempo reale di balance, equity e profitto
⚡ Regolazione immediata degli obiettivi senza riavviare l’EA
📊 Posizionamento comodo — adattalo al tuo stile
⚠️ Parametri avanzati di gestione del rischio
⚙️ Impostazioni di gestione del rischio
Risk Management Settings
Work = false/true – spegnere/accendere lo strumento
Profit_Percent = 3 – percentuale di profitto totale (al raggiungimento, tutte le posizioni verranno chiuse); può essere negativa.
Loss_Percent = -3 – percentuale di perdita totale; può essere positiva.
DeleteStopLimitOrders = true/false – eliminare o meno gli ordini pendenti
CloseOrders = true/false – chiudere o meno le posizioni quando si verificano le condizioni
CloseChart = false/true – chiudere o meno le finestre dei grafici (la chiusura scarica anche gli expert advisor)
Slippage = 50 – slippage
TimerSecond = 1 – intervallo di controllo del conto
🔘 Interruttore principale (Work)
Work = false; // true — attivo, false — disattivato
🟢 Modalità attiva (true) — funzionamento completo
🔴 Modalità test (false) — solo monitoraggio
💰 Obiettivo di profitto (Profit_Percent)
Profit_Percent = 3; // 3% del balance
📈 Calcolo dell’obiettivo
🎯 Controllo costante del profitto totale
⚡ Chiusura di tutte le posizioni / eliminazione ordini / chiusura grafici (in base alle impostazioni)
Esempio 1:
Balance: $10 000
Obiettivo: 3% = $300
Azione: chiusura di tutte le posizioni a +$300
Esempio 2:
Balance: $10 000
Profitto attuale: –$1000
Obiettivo: –3% = –$300
Azione: chiusura di tutte le posizioni a –$300
Impostazioni ottimali:
🛡️ Conservative: 2–3%
⚖️ Bilanciate: 3–5%
🚀 Aggressive: 5–10%
⚡ Scalping: 1–2%
🚫 Limite di perdita (Loss_Percent)
Loss_Percent = -3;
📉 Controllo delle perdite critiche
🔍 Monitoraggio continuo
🚨 Chiusura urgente delle posizioni
Strategie:
🛡️ –1%…–2% — massima protezione
⚖️ –2%…–3% — equilibrio
🎯 –3%…–5% — approccio aggressivo
🗑️ Eliminazione ordini pendenti
DeleteStopLimitOrders = true;
Controlla:
📊 ordini Limit
📈 ordini Stop
⚡ ordini Stop Limit
📊 Chiusura posizioni di mercato
CloseOrders = true;
⚡ Esecuzione istantanea
📈 Fissazione del profitto
🛡️ Limitazione delle perdite
🖼️ Chiusura grafici (CloseChart)
CloseChart = false;
⚠️ Chiude tutti i grafici tranne quello corrente
🔄 Scarica automaticamente tutti gli expert advisor
📏 Slippage
Slippage = 50;
Raccomandazioni:
🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20
🔸 Coppie esotiche: 50–100
🔸 Crypto: 100–200
🔸 Alta volatilità: +50–100%
⏰ Intervallo di controllo (TimerSecond)
TimerSecond = 1;
⚡ Scalping: 1s
📊 Intraday: 1–5s
📈 Posizionale: 5–10s
🎮 Preset pronti all'uso
🛡️ Conservativo
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2
⚡ Attivo
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1
🚀 Aggressivo
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1
🤖 Per più Expert Advisor
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1
📊 Per chi è stato creato Auto Risk Manager Pro?
✅ Principianti:
🛡️ Protezione dagli errori critici
📚 Formazione della disciplina
🔍 Focus sulla strategia
✅ Trader esperti:
⏱️ Risparmio di tempo
📈 Gestione di più sistemi
💼 Stabilità del portafoglio
✅ Investitori:
🏦 Protezione automatica del capitale
🌐 Controllo 24/7
⚙️ Impostazioni flessibili
❓ FAQ
"È sicuro?" — ✔ Sì. Non apre operazioni — chiude solo secondo le condizioni.
"Sono necessarie competenze speciali?" — ✔ No. L’interfaccia è semplicissima, configurazione in ~1 minuto.
⭐ Inizia a proteggere il tuo capitale già oggi!
Con Auto Risk Manager Pro ottieni:
✅ Protezione dai movimenti imprevedibili
✅ Più tempo libero
✅ Sicurezza degli investimenti
✅ Gestione del rischio professionale
P.S. La migliore operazione — è quella che non hai perso.
P.P.S. Scarica la versione demo gratuita e verifica tu stesso!
📌 Il trading di successo inizia con una corretta gestione del rischio. Affidalo a un professionista!