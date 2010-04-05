Auto risk manager PRO MT5
- ユーティリティ
- Igor Chugay
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
AUTO RISK MANAGER PRO：あなたのForex取引パートナー！
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4バージョン
感情のせいでお金を失うのはもうやめましょう！
リスク管理はプロフェッショナルなアルゴリズムに任せる時です。
想像してみてください：
市場が急にあなたのポジションに逆行したその時、
あなたは寝ている、働いている、または家族と過ごしている——よくある話ですか？
Auto Risk Manager Pro があれば——もう二度とそんなことはありません！
メリット：
-
革命的なリスク管理アプローチ
-
24時間365日の自動資金保護
-
パソコンの前にいなくても自動で稼働
-
正確な利益目標設定——最適なタイミングで利益を確定
-
厳格な損失制限——重大な損失を防止
-
マルチカレンシー対応——どんな金融商品でも使用可能
-
チャートを閉じる機能（EAも同時にアンロード）
コントロールパネル
Control Panel Settings（パネル設定）
-
PanelColor = clrDarkSlateGray — パネルの色
-
PanelX = 10 — チャート左端からの距離
-
PanelY = 60 — チャート上端からの距離
リスク管理設定
Risk Management Settings（リスク管理設定）
-
Work = false/true — ツールの作動/停止
-
Profit_Percent = 3
合計利益の％。この値に達したらすべてのオーダーがクローズされます。
マイナス値も設定可能。
例：口座が「-13%」の損失（ドローダウン）でも、「-9%」に達した時点で決済させることが可能。
-
Loss_Percent = -3
合計損失の％。この値に達したらすべてのオーダーがクローズされます。
プラス値も設定可能。
例：口座に「+9%」の利益があるが、逆行の可能性を考慮して「7%」に設定すると、利益が7%に落ちた時点で全オーダーをクローズ。
-
DeleteStopLimitOrders = true/false — 条件達成時に指値・逆指値注文を削除する/しない
-
CloseOrders = true/false — 条件達成時にオーダーをクローズする/しない
-
CloseChart = false/true — 条件達成時にチャートを閉じる（チャートを閉じるとEAがアンロードされる）
-
Slippage = 50 — スリッページ設定
-
TimerSecond = 1 — 口座変動をチェックする秒数間隔（PC負荷軽減のため）