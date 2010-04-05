StableRisk Manager Igor Chugay ユーティリティ

StableRisk Managerは、注文管理のために設計されたユーティリティです。注文が手動であっても、他のエキスパートアドバイザー（EA）によって開かれたものであっても、指定された利益または損失のパーセンテージに達すると、このEAはすべてのポジションをクローズし、（必要に応じて）保留中の注文を削除し、自動的にチャートウィンドウを閉じます。これにより、他のEAが新しい取引を開始するのを防ぎます。 このツールは、エキスパートアドバイザーを使用して取引するトレーダーや、複数の通貨ペアを同時に手動取引するトレーダーに特に有用です。 このアドバイザーは、追加のストップロスまたはテイクプロフィット機能として使用できます。単一ポジションまたは口座上のすべての取引に適用可能です。Profit_PercentおよびLoss_Percentの両方に、正または負の値を設定できます。 Work – true = 有効、false = 無効。 Profit_Percent = 10 – 総利益の割合。この値に達すると、すべての注文がクローズされます。負の値を設定することもできます。たとえば、口座残高が「