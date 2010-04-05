Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO：あなたのForex取引パートナー！

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — MT4バージョン

デモ版 + 詳細な説明

感情のせいでお金を失うのはもうやめましょう！
リスク管理はプロフェッショナルなアルゴリズムに任せる時です。

想像してみてください：
市場が急にあなたのポジションに逆行したその時、
あなたは寝ている、働いている、または家族と過ごしている——よくある話ですか？
Auto Risk Manager Pro があれば——もう二度とそんなことはありません！

メリット：

  • 革命的なリスク管理アプローチ

  • 24時間365日の自動資金保護

  • パソコンの前にいなくても自動で稼働

  • 正確な利益目標設定——最適なタイミングで利益を確定

  • 厳格な損失制限——重大な損失を防止

  • マルチカレンシー対応——どんな金融商品でも使用可能

  • チャートを閉じる機能（EAも同時にアンロード）

コントロールパネル

Control Panel Settings（パネル設定）

  • PanelColor = clrDarkSlateGray — パネルの色

  • PanelX = 10 — チャート左端からの距離

  • PanelY = 60 — チャート上端からの距離

リスク管理設定

Risk Management Settings（リスク管理設定）

  • Work = false/true — ツールの作動/停止

  • Profit_Percent = 3
    合計利益の％。この値に達したらすべてのオーダーがクローズされます。
    マイナス値も設定可能。
    例：口座が「-13%」の損失（ドローダウン）でも、「-9%」に達した時点で決済させることが可能。

  • Loss_Percent = -3
    合計損失の％。この値に達したらすべてのオーダーがクローズされます。
    プラス値も設定可能。
    例：口座に「+9%」の利益があるが、逆行の可能性を考慮して「7%」に設定すると、利益が7%に落ちた時点で全オーダーをクローズ。

  • DeleteStopLimitOrders = true/false — 条件達成時に指値・逆指値注文を削除する/しない

  • CloseOrders = true/false — 条件達成時にオーダーをクローズする/しない

  • CloseChart = false/true — 条件達成時にチャートを閉じる（チャートを閉じるとEAがアンロードされる）

  • Slippage = 50 — スリッページ設定

  • TimerSecond = 1 — 口座変動をチェックする秒数間隔（PC負荷軽減のため）


おすすめのプロダクト
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
ユーティリティ
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
ユーティリティ
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
ユーティリティ
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
ユーティリティ
Professional Footprint Chart EA - Complete Order Flow Trading Suite DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK WHEN TESTING  See What Market Makers See! The most comprehensive order flow analysis tool for MetaTrader 5. Get institutional-grade volume analysis, real-time DOM, Time & Sales, and intelligent trade signals - all in one powerful EA. 6 Professional Panels - Complete order flow analysis suite Real-Time Tick Data - Live bid/ask volume at every price level Automatic Imbalance Detection - Spot
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
ユーティリティ
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
ユーティリティ
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
ユーティリティ
HotKey Trade is a fast-execution panel that lets you trade with just the press of a key. Open BUY (C), SELL (V), or close all (X) orders instantly, without menus or clicks. Additionally, you can adjust the lot size with the ↑↓ arrows and view P&L, margin, and lot size in real time. Ideal for scalpers, manual traders, and those who value speed. Key-based operation - P&L and margin display - Dynamic lot size control - Compatible with any symbol and timeframe Key to BUY (Default: C) Key to SELL (De
XOATRHIST 5
Ainur Sharipov
3 (1)
インディケータ
Version for MetaTrader 5. The indicator is based on point and figure chart, but their period is equal to ATR indicator values. Displays in the form of steps. Steps above zero indicate an uptrend. Below zero on a downtrend. Parameters: ATRPeriod - ATR period for calculation of steps. Note: The indicator uses closes price, thus it is recommended to consider completed bars.
Close all with one click
Jun Xiao
ユーティリティ
このツールを使用すると、「すべて閉じる」をクリックするだけで、開いている注文をすべてワンクリックで閉じることができます。 収益性の高い注文のみをクローズしたい場合は、「収益性の高い注文をクローズする」ボタンをクリックすると、すべての変動注文がクローズされます。 変動損失のある注文のみを決済したい場合は、「損失可能注文を決済する」ボタンをクリックすると、変動損失のあるすべての注文が決済されます。 このツールは1年間テストされています. ワンクリックポジションクローズ機能は非常に完成しています. ポジションクローズはタイムリーであり、遅延範囲は小さいです. もちろん、遅延はあなたの地域やネットワーク環境にも関係します.ご注意ください。 履歴データのバックテスト プロセス中、このツールのパフォーマンスはさらに完璧になり、100 件の注文すべてを閉じるのに最長 0.495 秒しかかかりませんでした。 実際の取引プロセス中、私のポジション注文の最大数はわずか 26 で、すべてのポジションが決済されるまでにかかった時間は 1.28 秒でした。
Fast operation
Yong Tan
ユーティリティ
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
ユーティリティ
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
ユーティリティ
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Basket Toolkit
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
ユーティリティ
Basket Toolkit  is a professional multi-symbol trade and risk management tool for MetaTrader 5. It allows traders to detect, organize, visualize, and control trades as unified baskets, with advanced risk management features and a clean, interactive dashboard. Key Features 1. Multi-Symbol Basket Management Detect manual trades, EA trades, or specific trades by magic number. Group trades from multiple symbols into unified baskets for centralized control. Supports both full account monitoring and
EW Close All
Edgellence
ユーティリティ
EW Close All – ワンクリックですべて終了。 EW Close All は軽量で多言語対応のEA（エキスパートアドバイザー）です。ボタンを1回クリックするだけで、すべてのオープン中のポジションを即座に決済し、すべての保留中注文をキャンセルできます。 すべての保有ポジションを決済   すべての保留注文を取消   どんな通貨ペア・時間足でも動作   多言語インターフェース対応   シンプル・高速・確実 素早い撤退、リスク管理、取引終了時のクリーンアップに最適。 完全にコントロールを維持 — EW Close All で数秒ですべてをクローズ！ EW Close All – ワンクリックですべて終了。 EW Close All は軽量で多言語対応のEA（エキスパートアドバイザー）です。ボタンを1回クリックするだけで、すべてのオープン中のポジションを即座に決済し、すべての保留中注文をキャンセルできます。 すべての保有ポジションを決済   すべての保留注文を取消   どんな通貨ペア・時間足でも動作   多言語インターフェース対応  
FREE
NasDaq Killer
Nam Hoai Khau
1 (1)
エキスパート
Are you tired of struggling in the world of trading? I've been trading for over 5 years, and it took me quite some time to achieve consistency. Right now, I'm successfully using this trading robot to generate passive income with my funded account on FTMO. I understand how frustrating it can be when proprietary firms profit from your setbacks. This trading bot can be your ticket to success by helping you meet the requirements of most prop firms. However, please keep in mind that I currently run
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
ユーティリティ
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
ユーティリティ
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Prior Lines
Ricardo Almeida Branco
インディケータ
This indicator shows on the current day some lines of interest, such as maximum, minimum and closing of the previous day, as well as the opening, maximum and minimum price of the current day. It can also show the GAP (closing of the previous day and opening of the current day) and projections of the amplitude of the previous day, according to the value you choose in the multiplier. Oh, I was going to forget. It is also possible to determine the time frame, which is daily by default. If this i
SuperTrend Explorer
Quang Huy Quach
インディケータ
1. Overview Thank you for choosing the SuperTrend Suite for MT5. This package provides a set of powerful tools for trend analysis, designed to integrate seamlessly into your MetaTrader 5 platform. This suite includes two components: SuperTrend Indicator : A robust trend-following indicator that displays the current market trend directly on your chart, complete with entry signals and alerts. SuperTrend Screener EA : A multi-symbol dashboard that scans a user-defined list of instruments in the bac
FREE
Trade Manager Interface MT5
Peter Mueller
4.75 (12)
ユーティリティ
The Trade Manager Interface is a free utility designed to simplify manual trading in MetaTrader. MT4 Version Available Please leave a review, if you like the trade manager. It allows traders to visualize trades directly on the chart, calculate position size automatically, and manage orders with advanced features such as partial take profits, automatic breakeven, and trailing stops. For more advanced features check out: ManHedger This tool focuses on risk control and execution precision, making
FREE
EA Manage Emotion
Hua Nguyen Nguyen Tran
ユーティリティ
EA Emotion   is not a traditional Expert Advisor that places trades automatically – instead, it’s a psychological checkpoint that helps you manage   trading discipline and emotional control . Designed especially for discretionary traders, prop firm challengers, and anyone serious about improving consistency,   EA Emotion   asks a series of custom questions   right after you open a trade , such as: Did you follow your trading plan? Are you in the right mental state? Is this trade part of your set
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
ユーティリティ
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Close MT5 Script by PipTick
Michal Jurnik
ユーティリティ
The   Close script   is a simple tool that allows traders to close their trades by three methods. Just run the script and choose the close method. Closing methods Symbol  - Allows closing all open trades for a specific symbol. All_Trades  - Allows closing all open trades. Magic_Number  - Allows closing all open trades according to their magic number. Recommendation AutoTrading functions must be activated.  If the AutoTrading function is disabled, the script will not work. EA should be stopped.
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
ユーティリティ
This script is designed for traders who need to quickly place trades across multiple currency pairs during critical news releases, where every second counts. With this tool, you can pre-select your desired currency pairs and assign independent volumes for each one. When a major news event hits, such as Non-Farm Payroll (NFP) or PMI data releases, the script allows you to execute all your trades instantly without the need to open each pair manually. Key Features: Customizable Pairs : Choose from
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボード (MT5) MetaTrader 5向けリアルタイム複数EA監視ダッシュボード。マジックナンバーを用いて複数のエキスパートアドバイザーを同時に追跡し、各戦略のリアルタイムの未決済・決済損益を表示します。 目的 統合的な監視なしに複数のエキスパートアドバイザーを稼働させると、リスク・パフォーマンス・エクスポージャーに死角が生じます。EAを個別に監視すると時間が浪費され、ドローダウンや静的な障害を見逃す可能性が高まります。 フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボードは、口座のオープンポジションと取引履歴をスキャンし、アクティブなマジックナンバーを自動検出します。各EAのリアルタイム損益、ポートフォリオ合計、稼働/非稼働ステータス表示を表示。自動検出または手動設定で5～15個のEAをサポート。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。EAの自動検出によりダッシュボードが即時表示されます。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。現在
FREE
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
ユーティリティ
Trade2Telegram — a plugin for automatic trade notifications from MetaTrader to Telegram. This tool is designed for traders managing capital, running signal channels, or leading educational communities. The plugin copies all trading operations from the terminal and publishes them to a selected Telegram chat, group, or channel. Messages are sent automatically when positions are opened or closed, stop-loss or take-profit levels are changed, pending orders are triggered, or trades are partially clos
FREE
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
ユーティリティ
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
インディケータ
Introducing the “Symbol Cost Info MT5” indicator – your ultimate tool for staying ahead in the forex market! This innovative indicator is designed to empower traders with real-time cost information, directly on their charts. Here’s why every trader needs the “Symbol Cost Info MT5” in their arsenal: Real-Time Spread Monitoring : Keep a close eye on the spread for any currency pair, ensuring you enter the market at the most cost-effective times. Pip Value at Your Fingertips : Instantly know the v
FREE
Crosshair MT5
Daniel Stein
ユーティリティ
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (117)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT5> MT5、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
ユーティリティ
MT5のトレードコピー機は、МetaТrader5プラットフォームのトレードコピー機です 。 それは間の 外国為替取引をコピーします   任意のは 、MT5 - MT5、MT4 - MT5   COPYLOT MT5版の アカウント （またはを MT4 - MT4   MT5 - MT4   COPYLOT MT4版用） 信頼できるコピー機！ MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 МТ4ターミナルでトレードをコピーすることもできます（   МТ4   -   МТ4、МТ5   -   МТ4   ）：   MT4のCOPYLOT CLIENT このバージョンには、端末間 МТ5   -   МТ5、МТ4   -   МТ5が含まれ ます。 ディールコピー機は、2/3/10端末間でディール/ポジションをコピーするために作成されます。 デモ口座と投資口座からのコピーがサポートされています。 プログラムは、複数の端末バインデ
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
ユーティリティ
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
ユーティリティ
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 当社の取引パネルを使用すると、チャートから直接シングルクリックで取引を実行でき、標準の MetaTrader コントロールよりも 30 倍高速に取引操作を実行できます。 パラメータと関数の自動計算により、トレーダーにとって取引がより速く、より便利になります。 グラフィックのヒント、情報ラベル、取引取引に関する完全な情報はチャート MetaTrader にあります。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。  開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader5 のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
ユーティリティ
Cerberus the Equity Watcher はリスク管理ツールであり、アカウントの資産を常に監視し、不完全な EA や裁量的なトレーダーの場合は感情的な行動によって引き起こされる大きなドローダウンを回避します。これは、バグを含む可能性のある EA や、予想外の市況でうまく機能しない可能性のある EA に依存するシステマティック トレーダーにとって非常に役立ちます。 Cerberus では、最小エクイティ値と (オプションで) 最大値を設定できます。これらのいずれかに達すると、すべてのポジションがフラットになり、すべての未決注文がクローズされ、すべての EA が「強制終了」されます。すべての位置を平坦化すると、ユーザーの携帯電話に通知が送信され、画面に明確なメッセージが表示されます。 「平坦化」の後、Cerberus は株式価値を監視し続け、再初期化されるまでそれ以上の取引の試みを停止し続けます。 Cerberus によって実行されるすべての操作は、画面に明確に表示され、Expert advisor タブに報告され、通知がユーザーに送信されます。ユーザーのミスを避けるために、
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
ユーティリティ
DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。 主な機能 1. リカバリーグリッド 逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。 取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。 2. スタックグリッド 強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。 トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。 3. 損益（P&L）ライン チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。 設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。 4. バスケットモード 同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。 平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプ
作者のその他のプロダクト
Grid Martin
Igor Chugay
エキスパート
Grid Martin is a fully automatic system. The advisor works according to the grid strategy with the possible use of martingale. Work = true Risk = 0.1 - lot T akeProfit = 100 - take profit Delta = 100 - grid step MartinKof = 1 - martingale coefficient MaxSpred = 35 - maximum spread Magic =123 - magic number Slipage = 5 - slippage Period_1 = PERIOD_D1 - indicator timeframe for opening the first deal.
FREE
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
エキスパート
SkalpAUDNZD   is a highly accurate and reliable advisor for trading the   AUDNZD currency pair( time frame М5)   . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has fe
FREE
Auto risk manager easy
Igor Chugay
ユーティリティ
Auto risk manager easy demo version of the utility for order control. Regardless of whether orders are opened manually or by advisors, when the specified percentage of profit or loss is reached, the advisor will close all positions, delete (if necessary) pending orders and independently close the chart windows (will not allow advisors to open new transactions). The utility will be especially useful for traders who trade using advisors or manually on several currency pairs at the same time. The
FREE
Auto risk manager PRO
Igor Chugay
ユーティリティ
Auto Risk Manager PRO は、注文管理用のユーティリティです。注文が手動で開かれたかアドバイザーによって開かれたかに関係なく、指定された利益または損失の割合に達すると、アドバイザーはすべてのポジションをクローズし、保留中の注文を削除し (必要な場合)、チャート ウィンドウを個別にクローズします (アドバイザーが新しい取引を開くことはできません)。このユーティリティは、アドバイザーを使用して、または複数の通貨ペアで同時に手動で取引するトレーダーにとって特に便利です。EA は、アカウントの 1 つまたはすべてのオープン ポジションの追加のストップロスまたはテイクプロフィットとして使用できます。Profit_Percent と Loss_Percent には、負の値と正の値の両方を指定できます。 Download demo version MT5 version Work- true - 機能、folse - 機能しません。 Profit_Percent = 10 - 総利益のパーセンテージ（到達後、すべてのオープン オーダーがクローズされます）は負の値になる場合があり
StableRisk Manager
Igor Chugay
ユーティリティ
StableRisk Managerは、注文管理のために設計されたユーティリティです。注文が手動であっても、他のエキスパートアドバイザー（EA）によって開かれたものであっても、指定された利益または損失のパーセンテージに達すると、このEAはすべてのポジションをクローズし、（必要に応じて）保留中の注文を削除し、自動的にチャートウィンドウを閉じます。これにより、他のEAが新しい取引を開始するのを防ぎます。 このツールは、エキスパートアドバイザーを使用して取引するトレーダーや、複数の通貨ペアを同時に手動取引するトレーダーに特に有用です。 このアドバイザーは、追加のストップロスまたはテイクプロフィット機能として使用できます。単一ポジションまたは口座上のすべての取引に適用可能です。Profit_PercentおよびLoss_Percentの両方に、正または負の値を設定できます。 Work – true = 有効、false = 無効。 Profit_Percent = 10 – 総利益の割合。この値に達すると、すべての注文がクローズされます。負の値を設定することもできます。たとえば、口座残高が「
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信