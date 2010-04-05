Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — Version für MT4

Demo-Version + ausführliche Beschreibung

Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren!
Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen.

Stellen Sie sich vor: Der Markt bewegt sich plötzlich stark gegen Ihre Position,
während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit der Familie verbringen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder!

Vorteile:

  • Revolutionärer Ansatz im Risikomanagement

  • Automatischer Kapitalschutz 24/7

  • Arbeitet ohne Ihr Zutun — selbst wenn Sie nicht am Computer sind

  • Präzise Gewinnziele — fixiert den Profit im richtigen Moment

  • Strikte Verlustgrenzen — stoppt kritische Verluste

  • Multicurrency-Unterstützung — funktioniert mit allen Instrumenten

  • Schließt Charts (und entlädt gleichzeitig alle darauf befindlichen Expert Advisors)

Steuerpanel

Control Panel Settings (Einstellungen des Bedienfelds)

  • PanelColor = clrDarkSlateGray — Farbe des Panels

  • PanelX = 10 — Abstand des Panels vom linken Rand des Charts

  • PanelY = 60 — Abstand des Panels vom oberen Rand des Charts

Risikomanagement-Einstellungen

Risk Management Settings (Risikomanagement)

  • Work = false/true — Utility ein-/ausschalten

  • Profit_Percent = 3
    Prozentualer Gesamtgewinn. Wenn dieser Wert erreicht wird, werden alle offenen Orders geschlossen.
    Negative Werte möglich.
    Beispiel: Bei einem Kontostand mit „-13 %“ Drawdown kann man festlegen, dass bei „-9 %“ alle Positionen geschlossen werden.

  • Loss_Percent = -3
    Prozentualer Gesamtverlust. Wird dieser Wert erreicht, schließt der EA alle offenen Orders.
    Positive Werte möglich.
    Beispiel: Konto hat „+9 %“ Gewinn, aber es kann eine Gegenbewegung kommen. Wenn man „7 %“ setzt, schließt der EA alle Orders, sobald der Gesamtgewinn auf 7 % fällt.

  • DeleteStopLimitOrders = true/false — Bei Erreichen der Bedingungen Pending Orders löschen oder nicht löschen

  • CloseOrders = true/false — Bei Erreichen der Bedingungen Orders schließen oder nicht schließen

  • CloseChart = false/true — Chartfenster schließen oder nicht schließen (Schließen des Charts entlädt auch den EA)

  • Slippage = 50 — Slippage

  • TimerSecond = 1 — Sekundenintervall der Kontoprüfung (zur Schonung der Hardware)


