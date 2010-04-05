Auto risk manager PRO MT5
- Utilitys
- Igor Chugay
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — Version für MT4
Demo-Version + ausführliche Beschreibung
Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren!
Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen.
Stellen Sie sich vor: Der Markt bewegt sich plötzlich stark gegen Ihre Position,
während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit der Familie verbringen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder!
Vorteile:
-
Revolutionärer Ansatz im Risikomanagement
-
Automatischer Kapitalschutz 24/7
-
Arbeitet ohne Ihr Zutun — selbst wenn Sie nicht am Computer sind
-
Präzise Gewinnziele — fixiert den Profit im richtigen Moment
-
Strikte Verlustgrenzen — stoppt kritische Verluste
-
Multicurrency-Unterstützung — funktioniert mit allen Instrumenten
-
Schließt Charts (und entlädt gleichzeitig alle darauf befindlichen Expert Advisors)
Steuerpanel
Control Panel Settings (Einstellungen des Bedienfelds)
-
PanelColor = clrDarkSlateGray — Farbe des Panels
-
PanelX = 10 — Abstand des Panels vom linken Rand des Charts
-
PanelY = 60 — Abstand des Panels vom oberen Rand des Charts
Risikomanagement-Einstellungen
Risk Management Settings (Risikomanagement)
-
Work = false/true — Utility ein-/ausschalten
-
Profit_Percent = 3
Prozentualer Gesamtgewinn. Wenn dieser Wert erreicht wird, werden alle offenen Orders geschlossen.
Negative Werte möglich.
Beispiel: Bei einem Kontostand mit „-13 %“ Drawdown kann man festlegen, dass bei „-9 %“ alle Positionen geschlossen werden.
-
Loss_Percent = -3
Prozentualer Gesamtverlust. Wird dieser Wert erreicht, schließt der EA alle offenen Orders.
Positive Werte möglich.
Beispiel: Konto hat „+9 %“ Gewinn, aber es kann eine Gegenbewegung kommen. Wenn man „7 %“ setzt, schließt der EA alle Orders, sobald der Gesamtgewinn auf 7 % fällt.
-
DeleteStopLimitOrders = true/false — Bei Erreichen der Bedingungen Pending Orders löschen oder nicht löschen
-
CloseOrders = true/false — Bei Erreichen der Bedingungen Orders schließen oder nicht schließen
-
CloseChart = false/true — Chartfenster schließen oder nicht schließen (Schließen des Charts entlädt auch den EA)
-
Slippage = 50 — Slippage
-
TimerSecond = 1 — Sekundenintervall der Kontoprüfung (zur Schonung der Hardware)