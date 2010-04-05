Auto risk manager PRO MT5

AUTO RISK MANAGER PRO: Ihr Partner im Forex-Handel!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 — Version für MT4

Demo-Version + ausführliche Beschreibung

Hören Sie auf, Geld wegen Emotionen zu verlieren!

Es ist Zeit, das Risikomanagement einem professionellen Algorithmus anzuvertrauen.

Stellen Sie sich vor: Der Markt bewegt sich plötzlich stark gegen Ihre Position,

während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit der Familie verbringen.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Mit Auto Risk Manager Pro — nie wieder!

Vorteile:

Revolutionärer Ansatz im Risikomanagement

Automatischer Kapitalschutz 24/7

Arbeitet ohne Ihr Zutun — selbst wenn Sie nicht am Computer sind

Präzise Gewinnziele — fixiert den Profit im richtigen Moment

Strikte Verlustgrenzen — stoppt kritische Verluste

Multicurrency-Unterstützung — funktioniert mit allen Instrumenten

Schließt Charts (und entlädt gleichzeitig alle darauf befindlichen Expert Advisors)

Steuerpanel

Control Panel Settings (Einstellungen des Bedienfelds)

PanelColor = clrDarkSlateGray — Farbe des Panels

PanelX = 10 — Abstand des Panels vom linken Rand des Charts

PanelY = 60 — Abstand des Panels vom oberen Rand des Charts

Risikomanagement-Einstellungen

Risk Management Settings (Risikomanagement)