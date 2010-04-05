Auto risk manager PRO MT5
- Утилиты
- Igor Chugay
- Версия: 1.0
- Активации: 20
AUTO RISK MANAGER PRO: ваш партнёр в торговле на Форекс!
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 версия для мт4
Demo версия + подробное описание
Перестаньте терять деньги из-за эмоций! Пора доверить управление рисками профессиональному алгоритму.
Представьте ситуацию: рынок резко идёт против вашей позиции, а вы в это время спите, работаете или проводите время с семьёй. Обычная история? С Auto Risk Manager Pro — больше нет!
Преимущества:
- Революционный подход к управлению рисками
- Автоматическая защита капитала 24/7
- Работает без вашего участия — даже когда вы не у компьютера
- Точные цели прибыли — фиксирует доход в нужный момент
- Жёсткие лимиты убытков — останавливает критические потери
- Мультивалютная поддержка — работает с любыми инструментами
- Закрывает графики (и выгружает вместе с ними всех советников)
Панель управления
Control Panel Settings
- PanelColor = clrDarkSlateGray; - цвет панели
- PanelX = 10; -отступ панели от левого края графика
- PanelY = 60; - отступ панели от верхнего края графика
Настройки управления рисками
Risk Management Settings
- Work = false/true -выкл./вкл. роботу утилиты
- Profit_Percent = 3 -процент общей прибыли (после достижения закроются все открытые ордера ) может иметь минусовые значения, пример: на депозите "-13%" прибыли (просадка). Можно установить закрытие сделок при достижении уровня просадки "-9%
- Loss_Percent = -3 - процент общего убытка (после достижения закроются все открытые ордера ) может иметь плюсовые значения, пример: на депозите "9%" прибыли но возможно движение в ненужную вам сторону. Можно поставить "7%" и, если общая прибыль упадет до 7%, советник закроет все ордера
- DeleteStopLimitOrders = true/false -при достижении условий удалять (true) или не удалять (false) отложенные ордера
- CloseOrders = true/false - при достижении условий закрытие ордеров( закрывать (true) или не закрывать (false) ордера
- CloseChart = false/true - при достижении условий закрытие окон графиков, закрывать (true) или не закрывать (false) графики (когда закрываем график эксперт выгружается ) .
- Slippage = 50 - проскальзывание
- TimerSecond = 1 - через сколько секунд проверять изменения на депозите (сделано для экономии ресурсов железа).