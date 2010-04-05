Auto risk manager PRO MT5

 AUTO RISK MANAGER PRO: ваш партнёр в торговле на Форекс!

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4 версия для мт4 

Demo версия + подробное описание 

Перестаньте терять деньги из-за эмоций! Пора доверить управление рисками профессиональному алгоритму.

Представьте ситуацию: рынок резко идёт против вашей позиции, а вы в это время спите, работаете или проводите время с семьёй. Обычная история? С Auto Risk Manager Pro — больше нет!

Преимущества:

  • Революционный подход к управлению рисками
  •  Автоматическая защита капитала 24/7
  •  Работает без вашего участия — даже когда вы не у компьютера
  •  Точные цели прибыли — фиксирует доход в нужный момент
  •  Жёсткие лимиты убытков — останавливает критические потери
  •  Мультивалютная поддержка — работает с любыми инструментами
  •  Закрывает графики (и выгружает вместе с ними всех советников)

  Панель управления 

 Control Panel Settings

  • PanelColor = clrDarkSlateGray;  - цвет панели
  • PanelX = 10;                             -отступ панели от левого края графика
  • PanelY = 60;                             - отступ панели от верхнего края графика

 Настройки управления рисками

      Risk Management Settings

  •  Work = false/true                           -выкл./вкл. роботу утилиты
  •  Profit_Percent = 3                          -процент общей прибыли (после достижения закроются все открытые ордера ) может иметь минусовые значения,   пример: на депозите "-13%" прибыли (просадка). Можно установить закрытие сделок при достижении уровня просадки "-9%
  • Loss_Percent = -3                            - процент общего убытка (после достижения закроются все открытые ордера ) может иметь плюсовые значения, пример: на депозите "9%" прибыли но возможно движение в ненужную вам сторону. Можно поставить "7%" и, если общая прибыль упадет до 7%, советник закроет все ордера 
  • DeleteStopLimitOrders = true/false -при достижении условий удалять (true) или не удалять (false) отложенные ордера
  • CloseOrders = true/false                  - при достижении условий закрытие ордеров( закрывать (true) или не закрывать (false) ордера
  • CloseChart = false/true                   - при достижении условий закрытие окон графиков, закрывать (true) или не закрывать (false) графики (когда закрываем график эксперт выгружается ) .
  •  Slippage = 50                                  - проскальзывание
  • TimerSecond = 1                              - через сколько секунд проверять изменения на депозите (сделано для экономии ресурсов железа).

Рекомендуем также
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Утилиты
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
Утилиты
Professional Footprint Chart EA - Complete Order Flow Trading Suite DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK WHEN TESTING  See What Market Makers See! The most comprehensive order flow analysis tool for MetaTrader 5. Get institutional-grade volume analysis, real-time DOM, Time & Sales, and intelligent trade signals - all in one powerful EA. 6 Professional Panels - Complete order flow analysis suite Real-Time Tick Data - Live bid/ask volume at every price level Automatic Imbalance Detection - Spot
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Утилиты
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Утилиты
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Утилиты
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Утилиты
HotKey Trade is a fast-execution panel that lets you trade with just the press of a key. Open BUY (C), SELL (V), or close all (X) orders instantly, without menus or clicks. Additionally, you can adjust the lot size with the ↑↓ arrows and view P&L, margin, and lot size in real time. Ideal for scalpers, manual traders, and those who value speed. Key-based operation - P&L and margin display - Dynamic lot size control - Compatible with any symbol and timeframe Key to BUY (Default: C) Key to SELL (De
XOATRHIST 5
Ainur Sharipov
3 (1)
Индикаторы
Версия для MetaTrader 5. Индикатор основан на крестиках ноликах, но их период приравнен к индикатору ATR. Отображает в виде ступенек. Ступеньки выше нуля указывают на восходящий тренд. Ниже нуля на нисходящий тренд. Параметры: ATRPeriod период ATR для расчетов ступенек. Примечание: Индикатор работает по ценам закрытия, поэтому желательно учитывать сформировавшиеся бары.
Close all with one click
Jun Xiao
Утилиты
Этот инструмент поможет вам закрыть все открытые ордера одним щелчком мыши, просто нажмите «Закрыть все». Если вы хотите закрыть только прибыльные ордера, нажмите кнопку «Закрыть прибыльные», после нажатия все плавающие ордера будут закрыты; Если вы хотите закрыть только ордера с плавающими убытками, нажмите кнопку «Закрыть убыточные», после нажатия все ордера с плавающими убытками будут закрыты.
Fast operation
Yong Tan
Утилиты
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Утилиты
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Утилиты
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Basket Toolkit
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Утилиты
Basket Toolkit  is a professional multi-symbol trade and risk management tool for MetaTrader 5. It allows traders to detect, organize, visualize, and control trades as unified baskets, with advanced risk management features and a clean, interactive dashboard. Key Features 1. Multi-Symbol Basket Management Detect manual trades, EA trades, or specific trades by magic number. Group trades from multiple symbols into unified baskets for centralized control. Supports both full account monitoring and
EW Close All
Edgellence
Утилиты
EW Close All – Один клик. Всё закрыто. EW Close All — это лёгкий, многоязычный эксперт-советник, который позволяет мгновенно закрыть все сделки и отменить все отложенные ордера — всего одним нажатием кнопки. Закрывает все открытые позиции   Отменяет все отложенные ордера   Работает на любом символе и любом таймфрейме   Многоязычный интерфейс   Чистый, быстрый и надёжный Идеально подходит для быстрого выхода из рынка, контроля рисков или очистки перед окончанием торгового дня. Оста
FREE
NasDaq Killer
Nam Hoai Khau
1 (1)
Эксперты
Are you tired of struggling in the world of trading? I've been trading for over 5 years, and it took me quite some time to achieve consistency. Right now, I'm successfully using this trading robot to generate passive income with my funded account on FTMO. I understand how frustrating it can be when proprietary firms profit from your setbacks. This trading bot can be your ticket to success by helping you meet the requirements of most prop firms. However, please keep in mind that I currently run
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
Утилиты
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Утилиты
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Prior Lines
Ricardo Almeida Branco
Индикаторы
This indicator shows on the current day some lines of interest, such as maximum, minimum and closing of the previous day, as well as the opening, maximum and minimum price of the current day. It can also show the GAP (closing of the previous day and opening of the current day) and projections of the amplitude of the previous day, according to the value you choose in the multiplier. Oh, I was going to forget. It is also possible to determine the time frame, which is daily by default. If this i
SuperTrend Explorer
Quang Huy Quach
Индикаторы
1. Overview Thank you for choosing the SuperTrend Suite for MT5. This package provides a set of powerful tools for trend analysis, designed to integrate seamlessly into your MetaTrader 5 platform. This suite includes two components: SuperTrend Indicator : A robust trend-following indicator that displays the current market trend directly on your chart, complete with entry signals and alerts. SuperTrend Screener EA : A multi-symbol dashboard that scans a user-defined list of instruments in the bac
FREE
Trade Manager Interface MT5
Peter Mueller
4.75 (12)
Утилиты
The Trade Manager Interface is a free utility designed to simplify manual trading in MetaTrader. MT4 Version Available Please leave a review, if you like the trade manager. It allows traders to visualize trades directly on the chart, calculate position size automatically, and manage orders with advanced features such as partial take profits, automatic breakeven, and trailing stops. For more advanced features check out: ManHedger This tool focuses on risk control and execution precision, making
FREE
EA Manage Emotion
Hua Nguyen Nguyen Tran
Утилиты
EA Emotion   is not a traditional Expert Advisor that places trades automatically – instead, it’s a psychological checkpoint that helps you manage   trading discipline and emotional control . Designed especially for discretionary traders, prop firm challengers, and anyone serious about improving consistency,   EA Emotion   asks a series of custom questions   right after you open a trade , such as: Did you follow your trading plan? Are you in the right mental state? Is this trade part of your set
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Close MT5 Script by PipTick
Michal Jurnik
Утилиты
PipTick Close - это простой скрипт, позволяющий закрывать сделки тремя методами. Просто запустите скрипт и выберите метод закрытия. Методы закрытия Symbol - Позволяет закрыть все открытые сделки по определенному символу All_Trades - Позволяет закрыть все открытые сделки Magic_Number - Позволяет закрыть все открытые сделки по указанному магическому номеру Рекомендация Функция Авто-торговли должна быть активирована . Если функция Авто-торговли отключена, скрипт не будет работать. Советники должны
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
Утилиты
Этот скрипт предназначен для трейдеров, которым необходимо быстро открывать сделки по нескольким валютным парам во время важных экономических новостей, когда каждая секунда имеет значение. С помощью этого инструмента вы можете заранее выбрать валютные пары и задать индивидуальный объем для каждой из них. Когда выходит важная новость, такая как данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) или индексы деловой активности (PMI), скрипт позволяет мгновенно выполнить все сделки, не тратя время на
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Утилиты
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)   Real-time multi-EA monitoring dashboard for MetaTrader 5. Tracks multiple Expert Advisors simultaneously using magic numbers, displaying live open and closed profit/loss for each strategy.   Purpose   Running multiple Expert Advisors without consolidated oversight creates blind spots in risk, performance, and exposure. Monitoring EAs individually wastes time and increases the chance of missed drawdown or silent failures.   The Phoenix Magic Number Dashboar
FREE
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Утилиты
Trade2Telegram — плагин для автоматической отправки торговых уведомлений из MetaTrader в Telegram. Инструмент предназначен для трейдеров, управляющих капиталом, ведущих сигнальные каналы или обучающие сообщества. Плагин копирует все торговые операции из терминала и публикует их в выбранный чат, группу или канал Telegram. Сообщения отправляются автоматически при открытии и закрытии позиций, изменении уровней стоп-лосса и тейк-профита, срабатывании отложенных ордеров или частичном закрытии сделки.
FREE
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Утилиты
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Индикаторы
Представляем индикатор “Информация о Стоимости Символа” – ваш незаменимый инструмент для поддержания лидерства на рынке форекс! Этот инновационный индикатор создан для того, чтобы обеспечить трейдеров информацией о реальной стоимости в режиме реального времени, непосредственно на их графиках. Вот почему каждому трейдеру необходим индикатор “Информация о Стоимости Символа” в его арсенале: Мониторинг Спреда в Реальном Времени: Внимательно следите за спредом любой валютной пары, чтобы входить на р
FREE
Crosshair MT5
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (117)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Другие продукты этого автора
Grid Martin
Igor Chugay
Эксперты
Grid Martin полностью автоматическая система. Советник работает по стратегии сетка с возможным использованием мартингейла.  Work                = true   Risk                  = 0.1             - лот TakeProfit         = 100            - тейк профит Delta                = 100             -шаг сетки MartinKof          = 1                - коофициент мартингейла  MaxSpred         = 35               - максимальний спред  Magic               =123              - магическое число Slipage             
FREE
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
Эксперты
SkalpAUDNZD  это высокоточный и надежный советник для торговли валютной парой AUDNZD, таймфрейм М5 . Советник не имеет опасных технологий таких как мартингей, сетки и усреднения и поэтому является безопасным для торгового счета. Закрытие ордеров осуществляется с помощью сигнала  или тейкпрофита и стоплосса, советник принудительнозакривает ордера в день открития. Одновременно советник открывает только один ордер и все ордера имею защиту фиксированным Стоплоссом. Советником легко пользоваться, так
FREE
Auto risk manager easy
Igor Chugay
Утилиты
Auto risk manager easy   демо версия  утилиты для контроля ордеров. Независимо от того открыты ордера в ручном режиме или советниками, при достижении заданного процента прибыли или убытка советник закроет все позиции, удалит (если надо) отложенные ордера и самостоятельно закроет окна графиков (не позволит советникам открывать новые сделки). Утилита будет особенно полезна трейдерам, торгующим советниками или в ручном режиме на нескольких валютных парах одновременно. Советник можно использовать ка
FREE
Auto risk manager PRO
Igor Chugay
Утилиты
Auto risk manager PRO   представляет собой утилиту для контроля ордеров. Независимо от того открыты ордера в ручном режиме или советниками, при достижении заданного процента прибыли или убытка советник закроет все позиции, удалит (если надо) отложенные ордера и самостоятельно закроет окна графиков (не позволит советникам открывать новые сделки). Утилита будет особенно полезна трейдерам, торгующим советниками или в ручном режиме на нескольких валютных парах одновременно. СКАЧАТЬ ДЕМО  MT5 version
StableRisk Manager
Igor Chugay
Утилиты
StableRisk Manager – представляет собой утилиту для контроля ордеров. Независимо от того открыты ордера в ручном режиме или советниками, при достижении заданного процента прибыли или убытка советник закроет все позиции, удалит (если надо) отложенные ордера и самостоятельно закроет окна графиков (не позволит советникам открывать новые сделки). Утилита будет особенно полезна трейдерам, торгующим советниками или в ручном режиме на нескольких валютных парах одновременно. Советник можно использовать
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв