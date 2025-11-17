Scalper Pal

Scalper Pal - Il Tuo Assistente di Scalping Definitivo

Scalper Pal è uno strumento potente progettato per potenziare il tuo trading manuale con esecuzione ultra-veloce e gestione intelligente del rischio.

Caratteristiche Principali

🚀 Esecuzione Veloce

  • Ordini Buy/Sell istantanei con tasti rapidi (B per Buy, S per Sell).

  • Chiudi tutte le posizioni con un tasto (C).

  • Chiudi singoli trade con i tasti numerici (1-9).

🛡️ Opzioni Stop Loss Flessibili

  • Fixed Points, Low/High (massimi/minimi recenti), ATR Based (volatilità).

💰 Modalità Take Profit Avanzate

  • Risk:Reward (Rischio:Rendimento), Fixed Points, High/Low.

📉 Trailing Stop Intelligente

  • Modalità Auto e Manuale (Tasto T).

⚖️ Protezione Breakeven

  • Sposta le posizioni a pareggio istantaneamente (Tasto: E). Considera lo spread.

🎨 Dashboard Intuitiva

  • Design pulito, 6 temi, pannello riducibile a icona.


