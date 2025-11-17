Scalper Pal
- Utilità
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Scalper Pal - Il Tuo Assistente di Scalping Definitivo
Scalper Pal è uno strumento potente progettato per potenziare il tuo trading manuale con esecuzione ultra-veloce e gestione intelligente del rischio.
📩 Invia un DM per la versione demo
Caratteristiche Principali
🚀 Esecuzione Veloce
-
Ordini Buy/Sell istantanei con tasti rapidi (B per Buy, S per Sell).
-
Chiudi tutte le posizioni con un tasto (C).
-
Chiudi singoli trade con i tasti numerici (1-9).
🛡️ Opzioni Stop Loss Flessibili
-
Fixed Points, Low/High (massimi/minimi recenti), ATR Based (volatilità).
💰 Modalità Take Profit Avanzate
-
Risk:Reward (Rischio:Rendimento), Fixed Points, High/Low.
📉 Trailing Stop Intelligente
-
Modalità Auto e Manuale (Tasto T).
⚖️ Protezione Breakeven
-
Sposta le posizioni a pareggio istantaneamente (Tasto: E). Considera lo spread.
🎨 Dashboard Intuitiva
-
Design pulito, 6 temi, pannello riducibile a icona.