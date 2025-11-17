Scalper Pal
- Utilitaires
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Version: 1.0
- Activations: 10
Scalper Pal - Votre Assistant de Scalping Ultime
Scalper Pal est un outil de trading puissant conçu pour booster votre trading manuel avec une exécution ultra-rapide et une gestion des risques flexible.
Fonctionnalités Clés
🚀 Exécution Rapide
Exécutez des ordres d'achat/vente instantanément (B pour Buy, S pour Sell).
Fermez toutes les positions avec une touche (C).
Fermez des trades individuels avec les touches numériques (1-9).
🛡️ Options de Stop Loss Flexibles
Fixed Points - Distance fixe.
Low/High - SL automatique sur les plus bas/hauts récents.
ATR Based - SL dynamique basé sur la volatilité.
💰 Modes Take Profit Avancés
Risk:Reward - Calcul automatique basé sur le ratio Risque:Récompense (ex: 1:2).
High/Low - Cible les récents hauts/bas.
📉 Trailing Stop Intelligent
Auto Trail & Manual Trail (Touche T).
⚖️ Protection Breakeven
Déplacez toutes les positions au point d'équilibre instantanément (Touche: E).
🎨 Tableau de Bord Élégant
Interface minimaliste, 6 thèmes de couleur, panneau minimisable.