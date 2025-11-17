Scalper Pal

Scalper Pal - Votre Assistant de Scalping Ultime

Scalper Pal est un outil de trading puissant conçu pour booster votre trading manuel avec une exécution ultra-rapide et une gestion des risques flexible.

Fonctionnalités Clés

🚀 Exécution Rapide

  • Exécutez des ordres d'achat/vente instantanément (B pour Buy, S pour Sell).

  • Fermez toutes les positions avec une touche (C).

  • Fermez des trades individuels avec les touches numériques (1-9).

🛡️ Options de Stop Loss Flexibles

  • Fixed Points - Distance fixe.

  • Low/High - SL automatique sur les plus bas/hauts récents.

  • ATR Based - SL dynamique basé sur la volatilité.

💰 Modes Take Profit Avancés

  • Risk:Reward - Calcul automatique basé sur le ratio Risque:Récompense (ex: 1:2).

  • High/Low - Cible les récents hauts/bas.

📉 Trailing Stop Intelligent

  • Auto Trail & Manual Trail (Touche T).

⚖️ Protection Breakeven

  • Déplacez toutes les positions au point d'équilibre instantanément (Touche: E).

🎨 Tableau de Bord Élégant

  • Interface minimaliste, 6 thèmes de couleur, panneau minimisable.


