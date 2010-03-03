S500 Precision Block EA
Consulente Esperto professionale per S&P500 su MetaTrader 5 – ora ottimizzato per tutti i broker e livelli di leva
🧠 Price Action reale senza indicatori superflui
SP500 Precision Block è un EA avanzato progettato per il trading dell’indice S&P500 (CFD: US500 / SPX500) su timeframe M30. Rileva i blocchi d’ordine solo dal movimento del prezzo, puntando su stabilità e performance a lungo termine senza logiche di indicatori sovraccariche.
✅ Funzionalità principali
• Rilevamento automatico dei blocchi d’ordine
• Pannello di controllo interattivo sul grafico
• Ingressi basati su rottura della struttura
• Gestione dinamica del lotto (microlotti e minilotti)
• Rilevamento automatico delle condizioni del broker (0.01 / 0.1 lotto)
• Equity Stop e Take Profit basato su equity
• Scalata, Break Even e Trailing Stop multistep
• Protezione da serie di perdite
• Filtri giornalieri e per sessione
• Opzionale: filtro trend e filtro ATR
⚙️ Configurazione consigliata
Simbolo: US500 / SPX500 / CFD S&P500
Timeframe: M30
Capitale iniziale: da 500 USD (conti microlotti), 2.500–5.000 USD (conti standard con 0.1 lotto)
Leva: ottimizzato per 1:10–1:500
Nessun file SET necessario – adattamento automatico alle condizioni del broker
🔑 Modifiche nella versione 1.23
• Regolazione automatica microlotto ↔ minilotto
• Compatibile con leva al dettaglio 1:30
• Filtro di trend dinamico (EMA si adatta automaticamente: H2/100 → H3/75)
• Prestazioni uniformi su broker offshore e onshore
💡 Nota
L’EA regola automaticamente dimensione del lotto e rischio in base al broker. Su conti standard e con leva bassa funziona in modo più conservativo – con circa 10× il capitale si ottiene una performance simile all’offshore.
🏷️ Prezzo di lancio: 99 USD per le prime 25 licenze.
📎 Maggiori informazioni:
Screenshot con tutte le impostazioni incluse – aggiornamenti gratuiti per tutte le future versioni.
⚠️ Avvertenza: Il trading di strumenti finanziari comporta rischi. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Utilizzo a proprio rischio.