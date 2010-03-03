Impulse Box Trader

📌 Impulse Box Trader – Expert Advisor Professionale per Breakout

🚀 Breakout precisi. Compatibile con più broker.
Impulse Box Trader è un potente EA per MetaTrader 5, progettato appositamente per operazioni di breakout precisi sul timeframe M15.
Identifica dinamicamente le zone di prezzo più forti e opera movimenti impulsivi con una gestione intelligente del denaro – senza martingala né strategie di mediazione rischiose.

Caratteristiche principali:
🔹 Rilevamento automatico delle zone di breakout
🔹 Compatibile con più broker (0.01 / 0.1 lotti)
🔹 Pannello interattivo sul grafico per il controllo completo
🔹 Sistema AutoLot intelligente con gestione a step basata sull’equity
🔹 Trailing stop dinamico per garantire i profitti
🔹 Filtri di trend e sessioni per maggiore precisione
🔹 Take-profit basato sull’equity per bloccare automaticamente i guadagni
🔹 Protezione contro serie di perdite e scaling del rischio
🔹 NUOVO: Modalità aggressiva con scaling più elevato e controllo del rischio basato sull’equity

💼 Ottimizzato per il trading professionale

  • Supporta conti micro e standard
  • Rilevamento automatico del broker e regolazione dei lotti
  • Strategia a lungo termine stabile con drawdown controllati
  • Adatto a conti a partire da 250 USD

📌 Configurazione consigliata:

  • Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
  • Timeframe: M15
  • Capitale minimo: 250 USD

💰 Prezzo di lancio: 99 USD – Prezzo in aumento con i futuri aggiornamenti!
Acquistalo ora e ricevi aggiornamenti gratuiti a vita.

⚠️ Importante:
La modalità Validation è solo per la verifica su MQL5 Market.
Disattivarla prima del trading live o del backtest.


