Impulse Box Trader
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.14
- Aggiornato: 24 settembre 2025
- Attivazioni: 5
📌 Impulse Box Trader – Expert Advisor Professionale per Breakout
🚀 Breakout precisi. Compatibile con più broker.
Impulse Box Trader è un potente EA per MetaTrader 5, progettato appositamente per operazioni di breakout precisi sul timeframe M15.
Identifica dinamicamente le zone di prezzo più forti e opera movimenti impulsivi con una gestione intelligente del denaro – senza martingala né strategie di mediazione rischiose.
✅ Caratteristiche principali:
🔹 Rilevamento automatico delle zone di breakout
🔹 Compatibile con più broker (0.01 / 0.1 lotti)
🔹 Pannello interattivo sul grafico per il controllo completo
🔹 Sistema AutoLot intelligente con gestione a step basata sull’equity
🔹 Trailing stop dinamico per garantire i profitti
🔹 Filtri di trend e sessioni per maggiore precisione
🔹 Take-profit basato sull’equity per bloccare automaticamente i guadagni
🔹 Protezione contro serie di perdite e scaling del rischio
🔹 NUOVO: Modalità aggressiva con scaling più elevato e controllo del rischio basato sull’equity
💼 Ottimizzato per il trading professionale
- Supporta conti micro e standard
- Rilevamento automatico del broker e regolazione dei lotti
- Strategia a lungo termine stabile con drawdown controllati
- Adatto a conti a partire da 250 USD
📌 Configurazione consigliata:
- Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
- Timeframe: M15
- Capitale minimo: 250 USD
💰 Prezzo di lancio: 99 USD – Prezzo in aumento con i futuri aggiornamenti!
Acquistalo ora e ricevi aggiornamenti gratuiti a vita.
⚠️ Importante:
La modalità Validation è solo per la verifica su MQL5 Market.
Disattivarla prima del trading live o del backtest.