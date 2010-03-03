Quant Kelly Trader
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🚀 L’EA Quant Kelly Trader combina segnali di struttura di mercato precisi con una gestione del rischio Kelly basata su fondamenta matematiche.
È stato sviluppato specificamente per l’S&P500 (US500) su M15 e unisce crescita rapida del capitale con rischio controllato – un approccio ispirato ai più grandi quants e investitori del mondo.
Con un chiaro focus sulle fasi di accumulazione e una formula Kelly adattata, l’EA offre uno strumento professionale ai trader che desiderano sfruttare il potenziale di crescita mantenendo sotto controllo i rischi.
Strategia
📊 L’EA Quant Kelly Trader identifica le fasi di accumulazione in cui gli investitori istituzionali costruiscono posizioni. L’EA entra in queste zone e segue la tendenza prevalente. Le posizioni aperte vengono sistematicamente protette per limitare i drawdown e lasciar correre i profitti. Filtri come le sessioni, i giorni della settimana e un filtro di tendenza garantiscono che vengano scambiati solo segnali di alta qualità. Un trailing stop integrato consente di aumentare ulteriormente i profitti limitando costantemente le perdite.
Gestione del rischio basata sulla formula di Kelly
📈 La formula di Kelly è uno strumento collaudato per una crescita rapida ed efficiente del capitale – basato su fondamenta matematiche e applicato dai più grandi investitori:
-
John L. Kelly Jr. – sviluppò la formula negli anni 1950 (Bell Labs, teoria dell’informazione).
-
Edward O. Thorp – la utilizzò per battere la roulette e il blackjack; in seguito la applicò con successo agli hedge fund.
-
Warren Buffett & Charlie Munger – applicarono approcci in stile Kelly agli inizi della loro carriera.
-
Peter Thiel – cofondatore di PayPal & Founders Fund; considera Kelly fondamentale.
-
Citadel & Renaissance Technologies – giganti quantitativi che utilizzano i principi di Kelly.
-
William Poundstone – rese popolare il metodo con Fortune’s Formula.
⚖️ La formula originale di Kelly è famosa per consentire una crescita massima del capitale – considerata la soluzione matematicamente ottimale. Tuttavia, nella sua forma pura, può risultare troppo aggressiva e portare a forti drawdown.
L’EA Quant Kelly Trader applica quindi una versione modificata, che mantiene i vantaggi di Kelly per una crescita rapida, limitando al contempo i rischi e controllando i drawdown.
📌 Note importanti
-
⚠️ InpValidationMode deve sempre essere impostato su FALSE.
-
🖼️ Una guida passo-passo è disponibile negli screenshot inclusi.
-
💹 Ottimizzato per S&P500 (US500), M15.
-
💰 Capitale minimo: 50 USD. Consigliato: 250–500 USD.
-
🌍 Compatibile con i principali broker.