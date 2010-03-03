Quant Kelly Trader

SP500 Precision Block EA – VERSIONE GRATUITA Questa è la versione demo gratuita dell’ Expert Advisor professionale per S&P500 su MetaTrader 5. La logica di trading, la strategia e tutte le funzionalità sono identiche alla versione completa, con una limitazione importante: La dimensione del lotto è fissa a 0.01 / 0.1 . Questo limita le prestazioni, ma consente una valutazione trasparente di tutte le funzionalità. Funzionalità principali incluse: • Rilevamento automatico degli Order Block

