ATR Smart Levels

ATR Smart Levels – Chiarezza su dove il mercato può realmente muoversi

Molti trader perdono denaro non per colpa della strategia, ma per aver scelto punti di ingresso sbagliati: troppo presto, nel mezzo del range o senza un buon R:R. ATR Smart Levels risolve tutto con un solo indicatore e tre pulsanti.

L’indicatore traccia automaticamente tre zone target basate sull’ATR (TP1, TP2, TP3) sopra e sotto il prezzo attuale.

Cosa fa ATR Smart Levels

  • Calcola ATR sul timeframe scelto
  • Crea target superiori
  • Crea target inferiori
  • Mostra il potenziale reale di movimento
  • Aiuta a pianificare entrate, SL e TP

I tre pulsanti

  • DRAW – genera i livelli ATR in tempo reale
  • FREEZE – congela i livelli attuali
  • DELETE – elimina tutte le linee (funziona anche dopo cambio timeframe)

Per chi è pensato

  • Principianti
  • Trader intermedi
  • Price action
  • Scalping & intraday
  • Swing trading

Perché funziona

L’ATR misura la volatilità reale:

  • oggettivo
  • matematicamente coerente
  • universale
  • ottimo per la pianificazione

Vantaggi

  • Zone target ATR automatiche
  • Livelli sopra e sotto
  • Design pulito e minimal
  • Funziona su tutti gli asset
  • Migliora qualità degli ingressi
  • DRAW / FREEZE / DELETE

Impostazioni

  • Periodo ATR
  • Timeframe ATR
  • Moltiplicatori TP1/TP2/TP3
  • Colori e stile
  • Attivazione livelli inferiori

Nota

ATR Smart Levels è uno strumento di analisi, non un indicatore di segnali. Da utilizzare insieme alla tua strategia.

Altri dall’autore
Impulse Box Trader
Christian Alexander Foehl
1 (1)
Experts
Impulse Box Trader – Expert Advisor Professionale per Breakout Breakout precisi. Compatibile con più broker. Impulse Box Trader è un potente Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5. È stato sviluppato appositamente per il trading sul timeframe M15 ed è rivolto a trader che apprezzano strutture chiare e una gestione del rischio controllata: Identifica automaticamente le zone di prezzo più importanti. Opera solo quando si verificano movimenti impulsivi significativi. Genera ingressi chiari e basati s
S500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Experts
Price Action pura senza indicatori SP500 Precision Block è un EA avanzato per il trading su M30 dell’S&P500 (CFD: US500 / SPX500). Rileva i blocchi d’ordine direttamente dai movimenti di prezzo – con focus su stabilità e performance a lungo termine, senza logiche di indicatori sovraccariche. Funzioni principali Rilevamento automatico dei blocchi d’ordine Ingressi basati su rottura di struttura Pannello di controllo interattivo sul grafico Gestione dinamica dei lotti (microlotto e minilotto) Rile
S500 Precision Block Indicator
Christian Alexander Foehl
Indicatori
Indicatore S 500 Precision Block – La Tua Visualizzazione Gratuita dei Blocchi d'Ordine Questo indicatore mostra con precisione i Blocchi d'Ordine rialzisti e ribassisti sui grafici S&P 500 M30 – estratto direttamente dal nostro collaudato EA "S 500 Precision Block". Sperimenta la pura Price Action e migliora la tua visione del mercato. Nota Importante: Questo indicatore è stato specificamente sviluppato e ottimizzato per i simboli S&P 500 sul timeframe M30. La sua affidabilità è garantita esclu
FREE
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
Il Quant Kelly Trader EA combina segnali precisi della struttura di mercato con una gestione del rischio basata sulla formula di Kelly. Progettato per il trading sull’S&P500 (US500) a M15, unisce rapida crescita del capitale e rischio controllato – ispirato alle strategie dei principali quants e investitori del mondo. Con un chiaro focus sulle fasi di accumulazione e una formula di Kelly adattata, l’EA offre uno strumento professionale per i trader che vogliono sfruttare il potenziale di cresci
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Experts
Intrade Sentinel BOS Assistant – Motore di esecuzione su struttura di mercato Struttura precisa. Logica BOS automatizzata. Intrade Sentinel BOS Assistant è un EA per MetaTrader 5, progettato specificamente per l’ S&P 500 (US500 / SPX500) , che unisce logica Smart Money, gestione del rischio controllata e pieno controllo manuale tramite pannello sul grafico. Utilizzabile in modalità completamente automatica o semi-automatica , rileva automaticamente il Break of Structure (BOS) e agisce solo su im
Intrade Gold Scalp Hedge Panel
Christian Alexander Foehl
Utilità
Intrade Gold Scalp Hedge Panel è uno strumento di gestione professionale per operazioni XAUUSD aperte manualmente, che ti aiuta a controllare le posizioni in modo efficiente nel mercato dell’oro, estremamente rapido e volatile, con funzioni che spesso è impossibile eseguire in tempo manualmente. Tutti gli ingressi vengono eseguiti esclusivamente da te in modo manuale. Il pannello non genera segnali propri e non esegue strategie automatiche; si occupa solo degli aspetti della gestione della posiz
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione