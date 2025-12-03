ATR Smart Levels
- Indicatori
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.0
ATR Smart Levels – Chiarezza su dove il mercato può realmente muoversi
Molti trader perdono denaro non per colpa della strategia, ma per aver scelto punti di ingresso sbagliati: troppo presto, nel mezzo del range o senza un buon R:R. ATR Smart Levels risolve tutto con un solo indicatore e tre pulsanti.
L’indicatore traccia automaticamente tre zone target basate sull’ATR (TP1, TP2, TP3) sopra e sotto il prezzo attuale.
Cosa fa ATR Smart Levels
- Calcola ATR sul timeframe scelto
- Crea target superiori
- Crea target inferiori
- Mostra il potenziale reale di movimento
- Aiuta a pianificare entrate, SL e TP
I tre pulsanti
- DRAW – genera i livelli ATR in tempo reale
- FREEZE – congela i livelli attuali
- DELETE – elimina tutte le linee (funziona anche dopo cambio timeframe)
Per chi è pensato
- Principianti
- Trader intermedi
- Price action
- Scalping & intraday
- Swing trading
Perché funziona
L’ATR misura la volatilità reale:
- oggettivo
- matematicamente coerente
- universale
- ottimo per la pianificazione
Vantaggi
- Zone target ATR automatiche
- Livelli sopra e sotto
- Design pulito e minimal
- Funziona su tutti gli asset
- Migliora qualità degli ingressi
- DRAW / FREEZE / DELETE
Impostazioni
- Periodo ATR
- Timeframe ATR
- Moltiplicatori TP1/TP2/TP3
- Colori e stile
- Attivazione livelli inferiori
Nota
ATR Smart Levels è uno strumento di analisi, non un indicatore di segnali. Da utilizzare insieme alla tua strategia.