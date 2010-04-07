S500 Precision Block Indicator
- Indicatori
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.0
Indicatore S 500 Precision Block – La Tua Visualizzazione Gratuita dei Blocchi d'Ordine
Questo indicatore mostra con precisione i Blocchi d'Ordine rialzisti e ribassisti sui grafici S&P 500 M30 – estratto direttamente dal nostro collaudato EA "S 500 Precision Block". Sperimenta la pura Price Action e migliora la tua visione del mercato.
Nota Importante: Questo indicatore è stato specificamente sviluppato e ottimizzato per i simboli S&P 500 sul timeframe M30. La sua affidabilità è garantita esclusivamente in questa configurazione specifica.
Interessato al trading automatizzato? L'Expert Advisor "S 500 Precision Block" è anch'esso disponibile e automatizza il trading di questi Blocchi d'Ordine con una strategia sofisticata. Trovalo nello Store MQL5!