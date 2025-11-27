AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot è un sistema di trading automatico progettato per chi desidera profitti costanti con rischi e drawdown minimi.

Segue il trend del mercato e apre posizioni sicure e affidabili, proteggendo il capitale e favorendo una crescita stabile.

Funziona su diversi timeframe, ma dà i migliori risultati sui timeframe più alti. Impostazioni consigliate: M15 o superiori, strumento XAUUSD (Oro).