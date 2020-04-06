AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot es un sistema de trading automático diseñado para quienes buscan beneficios constantes con un riesgo y drawdown mínimos.
Sigue las tendencias del mercado y abre posiciones seguras y estables para proteger su capital y favorecer un crecimiento sostenido.

Funciona en múltiples marcos temporales, pero su mejor rendimiento se observa en marcos más altos. Recomendado: M15 o superior, par XAUUSD (Oro).


Productos recomendados
Gold AIA Mql5
Atena Esmaeili
Asesores Expertos
AIA Trader Bot es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para traders que buscan beneficios consistentes con un drawdown mínimo y estabilidad a largo plazo. Sigue las tendencias del mercado y se centra en abrir posiciones más seguras y fiables, evitando estrategias agresivas o arriesgadas. Este enfoque le ayuda a proteger su capital a la vez que hace crecer su cuenta de forma constante. El algoritmo analiza múltiples marcos temporales para identificar las tendencias fuertes de
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Asesores Expertos
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. La combinación de los indicadores rendszer mozgóátlagok, SuperTrend y Momentum ha dado lugar a un valioso kitörési y trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülje a
Etrend
Younes Bordbar
Asesores Expertos
Presentación de Etrend - Identificación de tendencias fuertes del mercado Etrend es un robot de trading inteligente diseñado específicamente para detectar y operar con fuertes tendencias de mercado . Evita operar en mercados oscilantes y se centra en capitalizar movimientos de alto momentum. ¿Por qué elegir Etrend? Trading Basado en Tendencias - Sólo opera en mercados con tendencias y evita condiciones de oscilación. Gestión optimizada del riesgo - Utiliza una relación riesgo-recompen
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Asesores Expertos
Este asesor experto opera en plazos medios intentando captar grandes movimientos. Configuración en vivo El EA es muy fácil de configurar, y se puede utilizar con los parámetros por defecto. Sólo los parámetros relacionados con el tamaño de las órdenes deben ser revisados. El EA debe estar unido a un solo gráfico, por ejemplo, un gráfico BTCUSD en M5 timeframe. El EA es muy ligero en la demanda de recursos, y se puede utilizar con otros EAs.
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Asesores Expertos
[Intencionadamente retirado/expirado. ¡¡¡SÓLO PARA PROPÓSITOS DE DEMOSTRACIÓN!!!] Quanterly EA-Precision Meets Automation | Desarrollado por Ravefxt | Contacto: R avefxt@ gmail.com Desbloquee el potencial de trading consistente con Quanterly EA, un sofisticado Asesor Experto diseñado para traders que buscan una automatización fiable en mercados dinámicos. Este EA combina la sensibilidad adaptativa con una sólida gestión del riesgo para capitalizar los movimientos de los precios, ofreciendo una
FREE
WinTrader Pro
Christian Fascendini
Asesores Expertos
Expert Advisor Multi-Indicador “WinTrader Pro” – Tu Puente Hacia un Trading Automatizado y Seguro ¿Estás buscando un Expert Advisor (EA) confiable, robusto y que integre una amplia gama de indicadores técnicos? ¿Deseas una solución que gestione correctamente el riesgo y, al mismo tiempo, aproveche las oportunidades del mercado de manera dinámica y avanzada? Bienvenido: este EA es el resultado de una integración precisa de Bollinger Bands, Stochastic, Moving Average, Momentum, Alligator, RVI, DeM
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Asesores Expertos
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo El Francotirador del Oro | Estrategia de Swing Trading | Crecimiento Sostenido Aurum Gold Ambush es un sistema de trading especializado para XAUUSD (Oro) diseñado para la paciencia y la precisión. A diferencia de los bots de alta frecuencia que abren operaciones cada minuto, este algoritmo actúa como un Francotirador: espera la configuración perfecta y ataca para capturar el movimiento máximo. Este EA está diseñado para el Crecimiento de Capital a Largo Pl
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Asesores Expertos
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
FOREX Strike EA - La disciplina se une a la oportunidad FOREX Strike EA es un sistema inteligente de trading automatizado construido para aportar estructura, control y consistencia al mercado Forex. Diseñado con modernos estándares MQL5, se centra en la ejecución de precisión y la conciencia disciplinada en lugar de la exposición agresiva. Combinando la colocación inteligente de órdenes con la gestión adaptativa del dinero, el sistema interviene en el mercado sólo cuando las condiciones se alin
Trail Stops PRO
Timo Kosiol
Asesores Expertos
Trailing Stops Pro es un programa de trailing stops muy avanzado. Viene con 12 trailing stops diferentes y le ayuda a gestionar sus operaciones y stops fácilmente. Puede especificar un inicio de trailing stop, lo que significa que el trailing stop se iniciará después de que sus posiciones hayan alcanzado los puntos de beneficio seleccionados. Además, puede establecer una distancia de arrastre, así como activar y desactivar el trailing stop para cada posición por separado. Para su comodidad, el p
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
El Equivalente Sytem es un sistema de comercio de ruptura en la distribución de datos basado en el aprendizaje automático profundo, la tecnología de red neuronal parametrizada. La distribución de datos tiene diferentes tipos de breakout - diferentes sistemas estudian y analizan en términos de parámetros de red neuronal, algo progreso hasta la fecha. El sistema analiza cada beneficio de la distribución de los tipos de ruptura de modo que se prueba en el backtest y es muy successful.The precisión
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
ScalpelBarUVL es un bot bisturí universal de nueva generación. Puede trabajar en cualquier tipo de cuentas. En cualquier instrumento, sin excepción. Ventajas : Ajusta automáticamente todos los valores de los parámetros pip del instrumento (stops, volatilidad, spread). Es decir, si usted optimiza su stop loss, por ejemplo, de 100 a 1000, entonces tal rango será en cualquier instrumento (en todos los pares de divisas), el stop loss real se ajustará de acuerdo con las necesidades de este instrume
Extremum Save
Ruslan Papou
Asesores Expertos
Versión para MT4: Extremum Save MT4 Comunidad UP Grupo Únete Extremum Save - es un algoritmo de scalping totalmente automatizado con el mayor ratio SL/PT posible. Extremum Save no necesita optimización. La estrategia mostró grandes resultados cuando se probó en datos históricos con la mejor calidad de simulación posible durante más de 10 años. Las operaciones reales demuestran los mismos resultados. Extremum Save no utiliza ningún método de negociación arriesgado como martingala, rejilla, etc.
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
Prophet HFT MT5
Alfie Oliver Beechey
Asesores Expertos
¿Quieres pasar tus desafíos Prop Firm lo más rápido posible ? No busque más. Prophet HFT MT5 tiene un historial probado de ayudar a los traders a pasar cientos de Prop Firm Challenges sin demora. (Precio actual: $200 - El precio aumenta a $250 en enero). Lista de Prop Firms soportados (Actualizado 22 de diciembre 2025): WeFund (1 Step HFT Challenge) Sure Leverage Funding (Desafío EA) Eden Funding (1 Step HFT Challenge) Fusion Funded (1 Step HFT Challenge) Paid to Trade (Evaluación Pro Path) Ca
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Asesores Expertos
https://youtu.be/jVPFeB-Ym8k?si=E5np_jMIT4crUQ8V Black Bull Gold - Su ventaja en los mercados XAUUSDm o XAUUSD Presentamos Black Bull Gold, un Asesor Experto (EA) avanzado basado en el análisis técnico y diseñado específicamente para la negociación de alta frecuencia (HFT) en XAUUSD y DE30. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y datos de mercado en tiempo real para mejorar los resultados de las operaciones, por lo que es una herramienta ideal para navegar por la alta volatilidad de estos me
FREE
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Architect - Asesor Experto Algorítmico Inteligente para MetaTrader Descripción Pips Architect es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para MetaTrader 4/5. Aprovecha el análisis de series temporales y el modelado dinámico para identificar oportunidades comerciales sin depender de indicadores externos. Esta lógica autosuficiente permite a la EA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con la mínima intervención del usuario. Tanto si eres un principiante como un
ZING an EA based on Multiple Stochastics
Better Trader Every Day
Asesores Expertos
MANUAL DEL USUARIO, GUÍA y LINK DEL ARCHIVO DE AJUSTE Antes de ejecutar este EA, asegúrese de que el tamaño de su cuenta coincide con el parámetro de entrada del depósito inicial (RM0) en el archivo de configuración que está ejecutando. CARACTERÍSTICAS DE ZING - ZING es un asesor experto que utiliza cuatro indicadores estocásticos y dos marcos temporales para predecir la tendencia del precio y activar una operación. - Opera con CUALQUIER símbolo de Forex, CUALQUIER símbolo de metal. Recomendam
Nova AO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AO Trader se basa en los principios fundamentales del impulso y la aceleración del mercado, aprovechando el poder del Awesome Oscillator para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad con claridad y rapidez. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del histograma en operaciones estructuradas y con gestión del riesgo, eliminando la indecisión y la emoción de las operaciones de impulso. En lugar de basarse en medias móviles obsoletas o filtros retardados, Nova AO Trader
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Asesores Expertos
ProVolaBot es un robot de trading algorítmico diseñado para operar en índices sintéticos. Funciona especialmente bien en los siguientes mercados: Mercados principales y más eficientes • Boom 900 y Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 y PainX 999 (WellTrade) Estos mercados han demostrado ofrecer la mayor estabilidad, un comportamiento estadístico sólido y el mejor potencial de rentabilidad para ProVolaBot. Mercado adicional compatible • Volatility 100 (1s) Index (Deriv) ProVolaBot también puede operar
Deepseek Maximus AI EA
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor Donde la precisión algorítmica se une a la maestría en metales preciosos . Pares FOREX soportados: Metales : XAUUSD, XAGUSD Divisas principales : EURUSD, GBPUSD, USDJPY Pares de materias primas : AUDUSD, USDCAD Índices : NAS100, US30 (a través de brokers de CFD) Características revolucionarias Categoría Innovaciones pioneras en el sector Gestión del riesgo - ATR-trailing stops - Disyuntor de Drawdown - Autocongelación de impacto de noticias Ejecución
TrendScope EA
David A Abercrombie
Asesores Expertos
TrendScope EA – Alineación de Tendencias en Múltiples Temporalidades y Trading con Precisión de Pivotes TrendScope EA es un avanzado sistema automatizado de trading multitemporal diseñado para identificar reversiones de mercado y operaciones de continuación con alta probabilidad, mediante una combinación de estructura de tendencia diaria, comportamiento de velas intradía y detección precisa de pivotes. Este Asesor Experto analiza el mercado a través de múltiples temporalidades opcionales (M15, M
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Asesores Expertos
Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Inteligente Recuperación EA Gold Scalping Machine Pro es un Asesor Experto de scalping X AUUSD totalmente automatizado construido con un sistema de promedio de recuperación de última operación . Apunta a ganancias rápidas y consistentes con un control inteligente del drawdown. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala, este EA sólo abre nuevas operaciones cuando la operación más reciente alcanza una reducción controlada , por lo que es más intel
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Gold Range Breakout by Profectus AI
New Capital B.V.
Asesores Expertos
Bot Gold Range Breakout para MetaTrader 5 Este Asesor Experto opera basado en un rango de precios definido entre las 3:00 y las 6:00 AM hora del servidor en XAUUSD. Cuando el precio rompe este rango, se activa una única operación, ya sea larga o corta. La operación se cierra automáticamente a las 18:55. Se utiliza un stop loss fijo del 1%. La estrategia sigue una lógica basada en el tiempo, con reinicios diarios y sin exposición nocturna. No se requieren indicadores. Construida usando condicione
FREE
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
RSI MA hybrid
Sarah Wakini Waweru
Asesores Expertos
RSI MA es un EA de scalping que se basa en dos principios fundamentales para la entrada. Para una entrada de compra, la EMA debe ser de al menos 200 y el RSI para moverse en territorio de sobreventa (según lo definido por el usuario) y volver a salir. Lo contrario es cierto para una entrada de venta. Es importante que entienda el principio detrás de la funcionalidad del bot para una optimización eficiente. Le deseo lo mejor mientras prueba el concepto del bot.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario