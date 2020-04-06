AIA Mql5 Bot
- Asesores Expertos
- Aboulfazl Rahim Mikaniki
- Versión: 1.1
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
AIA Trader Bot es un sistema de trading automático diseñado para quienes buscan beneficios constantes con un riesgo y drawdown mínimos.
Sigue las tendencias del mercado y abre posiciones seguras y estables para proteger su capital y favorecer un crecimiento sostenido.
Funciona en múltiples marcos temporales, pero su mejor rendimiento se observa en marcos más altos. Recomendado: M15 o superior, par XAUUSD (Oro).