AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot ist ein intelligentes Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die konstante Gewinne mit minimalem Drawdown und langfristiger Stabilität anstreben.

Der Bot folgt Markttrends und eröffnet sichere, zuverlässige Positionen, um Ihr Kapital zu schützen und stetiges Wachstum zu erzielen.

Er funktioniert auf mehreren Zeitrahmen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse auf höheren Timeframes. Empfohlene Einstellungen: 15 Minuten (M15) oder höher, Symbol XAUUSD (Gold).