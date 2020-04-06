AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot — это интеллектуальный торговый робот, созданный для трейдеров, которые стремятся получать стабильную прибыль с минимальной просадкой и долгосрочной устойчивостью.

Он следует за рыночным трендом и открывает более безопасные и надежные позиции, избегая агрессивных стратегий. Такой подход помогает защитить ваш капитал и обеспечить стабильный рост счёта.

Робот анализирует несколько таймфреймов, но лучше всего работает на старших периодах. Рекомендуемый таймфрейм — M15 и выше, инструмент — XAUUSD (Золото).