Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

Il Cecchino dell'Oro | Strategia Trend Swing | Crescita Costante

Aurum Gold Ambush è un sistema di trading specializzato per XAUUSD (Oro) progettato per la pazienza e la precisione. A differenza dei bot ad alta frequenza che aprono operazioni ogni minuto, questo algoritmo agisce come un Cecchino (Sniper): attende la configurazione perfetta e colpisce per catturare il massimo movimento.

Questo EA è progettato per la Crescita del Capitale a Lungo Termine, dando priorità alla qualità rispetto alla quantità.

⚠️ Questo EA fa per te? (Per favore, leggi)

* ❌ NON ACQUISTARE se cerchi "azione" e vuoi vedere operazioni aprirsi ogni ora.

* ❌ NON ACQUISTARE se cerchi uno strumento d'azzardo per "diventare ricchi in fretta".

* ✅ ACQUISTA QUESTO se capisci che una perfetta operazione Swing vale più di 50 piccole operazioni di scalping.

* ✅ ACQUISTA QUESTO se vuoi far crescere il tuo capitale costantemente con un rapporto rischio-rendimento professionale.

📈 La Filosofia di Investimento "Aurum"

Tratta questo EA come un Asset Digitale, non come una fiche d'azzardo.

La maggior parte dei trader fallisce perché insegue "vittorie rapide". Aurum è progettato per l'Investitore Intelligente che comprende il potere dell'Interesse Composto.

* Pensa come un Hedge Fund: Non miriamo a raddoppiare il conto in un giorno. Miriamo a una crescita mensile costante che si compone nel tempo.

* Dormi sonni tranquilli: La strategia è completamente automatizzata con rigide misure di sicurezza. Non hai bisogno di fissare i grafici.

* Il tuo Motore di Reddito Passivo: Sia che tu stia costruendo un portafoglio pensionistico personale o gestendo un conto Prop Firm, Aurum lavora silenziosamente in background per far crescere la tua curva del capitale (equity curve).

"Non fare solo trading. Costruisci Ricchezza."

📊 La Strategia: Imboscata & Swing (Ambush & Swing)

La logica è costruita attorno a due fasi per garantire efficienza in tutte le condizioni di mercato:

* L'Imboscata (Mercati Calmi): Durante la bassa volatilità, l'EA non rimane inattivo. Identifica micro-opportunità per estrarre profitto dal rumore del mercato, mantenendo il conto attivo.

* Lo Swing (Fase di Breakout): Questa è la forza centrale di Aurum. Quando viene rilevato un vero breakout del trend (al rialzo o al ribasso), l'EA entra e mira a cavalcare l'intera onda. Utilizza un trailing stop avanzato e uscite intelligenti per spremere il massimo profitto dal trend prima che si inverta.

Caratteristiche Chiave:

* Trend Following: Non combatte il mercato. Se l'Oro vola, compriamo. Se l'Oro crolla, vendiamo.

* Preservazione del Capitale: Ogni operazione ha un rigido Stop Loss. Niente Martingala. Niente Griglia (Grid) pericolosa.

* Gestione Intelligente del Denaro: Controlli esattamente quanto rischiare per operazione (es. 1% o 2%).

🔧 Input Semplici (Plug & Play)

Crediamo che la complessità debba rimanere "sotto il cofano". Gli algoritmi tecnici sono pre-ottimizzati come "Filtri" interni per garantire stabilità. Devi solo regolare le tue Impostazioni di Rischio:

* Risk_Type: Scegli come l'EA calcola la dimensione del lotto.

* Risk_Param_A (Cruciale): La percentuale del tuo saldo che sei disposto a rischiare per operazione (es. 1.0 = 1%).

* Risk_Param_B: La dimensione massima del lotto consentita (Tetto di Sicurezza).

* Time Settings: Regola l'ora di inizio e fine della sessione di trading, se necessario (Orario Server).

(Nota: Gli input etichettati da 'Filter_01' a 'Filter_31' contengono l'algoritmo centrale e sono pre-calibrati per le attuali condizioni di mercato. Non c'è bisogno di toccarli).

⚙️ Raccomandazioni

* Simbolo: XAUUSD (Oro).

* Timeframe: H1 (Grafico a 1 ora).

* Broker: Si raccomanda un conto ECN con spread basso ed esecuzione rapida.

* Pazienza: Lascia che l'EA faccia il suo lavoro. Non intervenire manualmente.

Costruisci la tua ricchezza con pazienza e precisione.

🛡️ IMPORTANTE: Sincronizzazione del Broker (Leggi Questo)

Poiché ogni broker utilizza diverse configurazioni del server, gli algoritmi interni dell'EA devono essere perfettamente allineati con il tuo flusso di dati.

Dopo l'acquisto, per favore inviami un messaggio privato.

Ti invierò la "Guida alla Calibrazione". Questo è un passaggio cruciale per sincronizzare la logica nascosta con il tuo broker specifico per garantire la massima precisione.

(Non saltare questo passaggio. Assicura che i filtri invisibili si attivino esattamente quando previsto).

Benvenuto in Aurum!



