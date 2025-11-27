AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot, piyasada istikrarlı kâr elde etmek ve düşük riskle uzun vadeli büyüme sağlamak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış akıllı bir ticaret robotudur.

Trendleri takip eder ve güvenli pozisyonlar açarak sermayenizi korur.

Birçok zaman diliminde çalışabilir ancak en iyi performansı yüksek zaman dilimlerinde gösterir. Önerilen ayarlar: M15 ve üzeri, parite: XAUUSD (Altın).