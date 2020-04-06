AIA Mql5 Bot
- Experts
- Aboulfazl Rahim Mikaniki
- Versão: 1.1
- Atualizado: 27 novembro 2025
- Ativações: 5
AIA Trader Bot é um sistema de negociação automatizado criado para traders que buscam lucros consistentes com baixo drawdown e crescimento de longo prazo.
Segue as tendências do mercado e abre posições seguras e confiáveis, protegendo seu capital.
Funciona em vários períodos de tempo, mas apresenta melhor desempenho em timeframes mais altos. Recomendado: M15 ou superior, par XAUUSD (Ouro).