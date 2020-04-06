AIA Mql5 Bot

AIA Trader Bot é um sistema de negociação automatizado criado para traders que buscam lucros consistentes com baixo drawdown e crescimento de longo prazo.

Segue as tendências do mercado e abre posições seguras e confiáveis, protegendo seu capital.

Funciona em vários períodos de tempo, mas apresenta melhor desempenho em timeframes mais altos. Recomendado: M15 ou superior, par XAUUSD (Ouro).