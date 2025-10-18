SmartLimits
- Utilità
- Gabriel Costin Floricel
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 18 ottobre 2025
SmartLimits - Gestore Visivo di Ordini Pendenti
SmartLimits è uno strumento di trading professionale che ti consente di gestire gli ordini pendenti direttamente sul grafico con pieno controllo visivo.
Ti permette di creare, regolare e confermare ordini Buy o Sell Limit e Stop tramite un pannello intuitivo sul grafico, senza aprire le finestre degli ordini di MetaTrader.
Questo strumento è pensato per i trader che preferiscono un modo rapido e organizzato di gestire gli ordini in modo visivo, riducendo le azioni ripetitive e gli errori di inserimento.
Funzionalità Principali
-
Crea nuovi ordini pendenti direttamente dal grafico utilizzando il pulsante “New Order”.
-
Regola i livelli di Entry, Stop Loss e Take Profit trascinando le linee o modificando i valori nel pannello.
-
Modifica o elimina qualsiasi ordine istantaneamente con un solo clic.
-
Gestisci più ordini pendenti contemporaneamente, ciascuno con il proprio pannello di controllo.
-
Interfaccia visiva che mostra dati in tempo reale come prezzo, distanza e rapporto rischio/rendimento (R:R).
-
Determina automaticamente se un ordine è di tipo Limit o Stop in base alla posizione del prezzo.
-
Funziona sia con ordini lato broker che con ordini virtuali (esecuzione locale).
-
Salva e ripristina automaticamente tutte le configurazioni degli ordini pendenti dopo il riavvio del terminale.
-
Pulsante “Remove All” per eliminare immediatamente tutti gli ordini e le posizioni pendenti.
Parametri di Input
-
Virtual Mode: attiva la modalità virtuale. L’ordine pendente non viene inviato al broker; l’EA apre una posizione reale quando il prezzo raggiunge il livello di entrata.
-
Default Lot Size: volume di trading predefinito per i nuovi ordini.
-
Magic Number: identificatore utilizzato per tutti gli ordini piazzati da SmartLimits.
-
TP / SL Offset: distanza iniziale in punti per TP e SL quando vengono aggiunti.
-
Line Width: spessore delle linee di prezzo visive.
-
Tempo minimo in secondi per la scadenza degli ordini pendenti: definisce il tempo minimo di validità degli ordini pendenti.
-
Entry Drag moves block: definisce se trascinare la linea Entry sposta l’intero blocco dell’ordine o solo la linea stessa tra SL e TP.
Pulsanti e Controlli dell’Interfaccia
Lo strumento aggiunge due pulsanti principali nell’angolo in alto a destra del grafico:
-
+ New Order: crea un nuovo ordine pendente con linee Entry, SL e TP modificabili.
-
Remove All: elimina istantaneamente tutti gli ordini e le posizioni pendenti, inclusi quelli sul server del broker.
Ogni ordine dispone anche di un proprio pannello di controllo sul grafico che contiene:
-
Type: alterna tra modalità Buy e Sell.
-
Time: attiva o disattiva la scadenza dell’ordine pendente. Quando Time è disattivato, l’ordine rimane attivo a tempo indeterminato e verrà eseguito quando il prezzo raggiungerà il livello di entrata. Quando Time è attivato, l’ordine scadrà automaticamente dopo il tempo specificato.
-
Remove: elimina l’ordine selezionato.
-
Add TP / Del TP: aggiunge o rimuove la linea di Take Profit.
-
Add SL / Del SL: aggiunge o rimuove la linea di Stop Loss.
-
Confirm / Unlock: conferma o annulla l’ordine pendente (lo invia o lo rimuove dal broker).
-
Entry drag mode: alterna tra “Move Block” (sposta tutte le linee) e “Change Entry Price” (modifica solo la linea di entrata).
-
Campi Lot, Entry, TP, SL: campi modificabili per l’inserimento manuale del prezzo o del volume.
-
Visualizzazione R:R e P/L: mostra in tempo reale il rapporto rischio/rendimento e il profitto/perdita potenziale.
-
Etichetta del tempo: mostra il tempo rimanente fino alla scadenza o “Valid: GTC” (Valido fino a cancellazione) per ordini senza scadenza.
Come Funziona
-
Clicca su + New Order per creare un nuovo blocco d’ordine interattivo.
-
Regola Entry, TP e SL trascinando le linee o inserendo i valori manualmente.
-
Clicca su Lock per inviare l’ordine al broker (o eseguirlo localmente in modalità virtuale).
-
Usa Remove All per eliminare immediatamente tutti gli ordini pendenti.
-
SmartLimits salva automaticamente tutti gli ordini e li ripristina dopo il riavvio del terminale.
Compatibilità
-
Funziona su tutti i simboli e timeframe.
-
Completamente compatibile con broker a più cifre decimali.
-
Gestisce tutti gli stati degli ordini del broker, incluse esecuzioni parziali, cancellazioni manuali e scadenze automatiche, mantenendo il grafico e lo stato interno completamente sincronizzati.