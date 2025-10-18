SmartLimits - Gestore Visivo di Ordini Pendenti

SmartLimits è uno strumento di trading professionale che ti consente di gestire gli ordini pendenti direttamente sul grafico con pieno controllo visivo.

Ti permette di creare, regolare e confermare ordini Buy o Sell Limit e Stop tramite un pannello intuitivo sul grafico, senza aprire le finestre degli ordini di MetaTrader.

Questo strumento è pensato per i trader che preferiscono un modo rapido e organizzato di gestire gli ordini in modo visivo, riducendo le azioni ripetitive e gli errori di inserimento.

Funzionalità Principali

Crea nuovi ordini pendenti direttamente dal grafico utilizzando il pulsante “New Order”.

Regola i livelli di Entry, Stop Loss e Take Profit trascinando le linee o modificando i valori nel pannello.

Modifica o elimina qualsiasi ordine istantaneamente con un solo clic.

Gestisci più ordini pendenti contemporaneamente, ciascuno con il proprio pannello di controllo.

Interfaccia visiva che mostra dati in tempo reale come prezzo, distanza e rapporto rischio/rendimento (R:R).

Determina automaticamente se un ordine è di tipo Limit o Stop in base alla posizione del prezzo.

Funziona sia con ordini lato broker che con ordini virtuali (esecuzione locale).

Salva e ripristina automaticamente tutte le configurazioni degli ordini pendenti dopo il riavvio del terminale.

Pulsante “Remove All” per eliminare immediatamente tutti gli ordini e le posizioni pendenti.

Parametri di Input

Virtual Mode : attiva la modalità virtuale. L’ordine pendente non viene inviato al broker; l’EA apre una posizione reale quando il prezzo raggiunge il livello di entrata.

Default Lot Size : volume di trading predefinito per i nuovi ordini.

Magic Number : identificatore utilizzato per tutti gli ordini piazzati da SmartLimits.

TP / SL Offset : distanza iniziale in punti per TP e SL quando vengono aggiunti.

Line Width : spessore delle linee di prezzo visive.

Tempo minimo in secondi per la scadenza degli ordini pendenti : definisce il tempo minimo di validità degli ordini pendenti.

Entry Drag moves block: definisce se trascinare la linea Entry sposta l’intero blocco dell’ordine o solo la linea stessa tra SL e TP.

Pulsanti e Controlli dell’Interfaccia

Lo strumento aggiunge due pulsanti principali nell’angolo in alto a destra del grafico:

+ New Order : crea un nuovo ordine pendente con linee Entry, SL e TP modificabili.

Remove All: elimina istantaneamente tutti gli ordini e le posizioni pendenti, inclusi quelli sul server del broker.

Ogni ordine dispone anche di un proprio pannello di controllo sul grafico che contiene:

Type : alterna tra modalità Buy e Sell.

Time : attiva o disattiva la scadenza dell’ordine pendente. Quando Time è disattivato, l’ordine rimane attivo a tempo indeterminato e verrà eseguito quando il prezzo raggiungerà il livello di entrata. Quando Time è attivato, l’ordine scadrà automaticamente dopo il tempo specificato.

Remove : elimina l’ordine selezionato.

Add TP / Del TP : aggiunge o rimuove la linea di Take Profit.

Add SL / Del SL : aggiunge o rimuove la linea di Stop Loss.

Confirm / Unlock : conferma o annulla l’ordine pendente (lo invia o lo rimuove dal broker).

Entry drag mode : alterna tra “Move Block” (sposta tutte le linee) e “Change Entry Price” (modifica solo la linea di entrata).

Campi Lot, Entry, TP, SL : campi modificabili per l’inserimento manuale del prezzo o del volume.

Visualizzazione R:R e P/L : mostra in tempo reale il rapporto rischio/rendimento e il profitto/perdita potenziale.

Etichetta del tempo: mostra il tempo rimanente fino alla scadenza o “Valid: GTC” (Valido fino a cancellazione) per ordini senza scadenza.

Come Funziona

Clicca su + New Order per creare un nuovo blocco d’ordine interattivo. Regola Entry, TP e SL trascinando le linee o inserendo i valori manualmente. Clicca su Lock per inviare l’ordine al broker (o eseguirlo localmente in modalità virtuale). Usa Remove All per eliminare immediatamente tutti gli ordini pendenti. SmartLimits salva automaticamente tutti gli ordini e li ripristina dopo il riavvio del terminale.

Compatibilità