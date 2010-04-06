MA Speed Pro mr

Indicatore Crypto_Forex "MA Speed Pro" per MT4, senza ridisegno.





- VELOCITÀ della Media Mobile - è un indicatore di tendenza unico.

- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche.

- La velocità è la derivata prima della media mobile.

- L'indicatore MA Speed Pro mostra la velocità con cui la media mobile cambia direzione.

- Esistono numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Speed Pro. Adatto per SMA, EMA, SMMA e LWMA.

- Si consiglia di utilizzare MA Speed Pro nelle strategie di tendenza: se il valore dell'indicatore è < 0: il trend è al ribasso; se il valore dell'indicatore è > 0: il trend è al rialzo.

- Intervallo temporale: qualsiasi; Coppia di trading: qualsiasi.

- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.

- Dispone di un display informativo per lo spread e lo swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare l'indicatore Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Parametri (la configurazione è molto semplice):

1) Periodo di velocità. I valori consigliati sono da 3 a 7. La sensibilità dell'indicatore aumenta quando il Periodo di velocità è inferiore e viceversa.

2) Periodo della media mobile (verrà calcolata la velocità di questa media mobile).

3) Metodo della media mobile: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) Prezzo applicato della media mobile (7 opzioni).





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui:

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.