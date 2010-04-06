MA Speed Pro mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.15
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MA Speed Pro" per MT4, senza ridisegno.
- VELOCITÀ della Media Mobile - è un indicatore di tendenza unico.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche.
- La velocità è la derivata prima della media mobile.
- L'indicatore MA Speed Pro mostra la velocità con cui la media mobile cambia direzione.
- Esistono numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Speed Pro. Adatto per SMA, EMA, SMMA e LWMA.
- Si consiglia di utilizzare MA Speed Pro nelle strategie di tendenza: se il valore dell'indicatore è < 0: il trend è al ribasso; se il valore dell'indicatore è > 0: il trend è al rialzo.
- Intervallo temporale: qualsiasi; Coppia di trading: qualsiasi.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Dispone di un display informativo per lo spread e lo swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare l'indicatore Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Parametri (la configurazione è molto semplice):
1) Periodo di velocità. I valori consigliati sono da 3 a 7. La sensibilità dell'indicatore aumenta quando il Periodo di velocità è inferiore e viceversa.
2) Periodo della media mobile (verrà calcolata la velocità di questa media mobile).
3) Metodo della media mobile: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) Prezzo applicato della media mobile (7 opzioni).
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.