MA Speed Pro mr

Indicateur Crypto_Forex « MA Speed Pro » pour MT4, sans modification.





- La vitesse de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique.

- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.

- La vitesse est la dérivée première de la moyenne mobile.

- L'indicateur MA Speed Pro indique la vitesse à laquelle la moyenne mobile change de direction.

- Avec MA Speed Pro, même les stratégies standard peuvent être améliorées. Compatible avec les moyennes mobiles simples (SMA), moyennes mobiles moyennes (EMA), moyennes mobiles moyennes (SMMA) et moyennes mobiles moyennes (LWMA).

- Il est recommandé d'utiliser MA Speed Pro dans les stratégies de tendance : si la valeur de l'indicateur est < 0, la tendance est baissière ; si la valeur de l'indicateur est > 0, la tendance est haussière.

- Période : au choix ; paire de trading : au choix.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage également du solde, des capitaux propres et des marges du compte. - L'affichage Info Spread Swap est disponible dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Paramètres (configuration très simple) :

1) Période de vitesse. Les valeurs recommandées sont comprises entre 3 et 7. La sensibilité de l'indicateur augmente lorsque la période de vitesse est faible et inversement.

2) Période de la moyenne mobile (la vitesse de cette moyenne mobile sera calculée).

3) Méthode de la moyenne mobile : SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) Prix appliqué de la moyenne mobile (7 options).





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.