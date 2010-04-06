MA Speed Pro mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.15
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "MA Speed Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Yok.
- Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.
- Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir.
- MA Speed Pro göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.
- MA Speed Pro ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur.
- Trend stratejilerinde MA Speed Pro kullanılması önerilir; göstergenin değeri < 0 ise: trend düşer; göstergenin değeri > 0 ise: trend yükselir.
- Zaman Dilimi - herhangi biri; İşlem Çifti - herhangi biri.
- Gösterge, mobil ve PC için yerleşik uyarılara sahiptir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Parametreler (kurulumu çok kolaydır):
1) Hız Periyodu. Önerilen değerler 3 ila 7 arasındadır. Göstergenin hassasiyeti, Hız Periyodu düşük olduğunda artar ve tersi de geçerlidir.
2) Hareketli Ortalama Periyodu (bu Hareketli Ortalamanın hızı hesaplanacaktır).
3) Hareketli Ortalama Yöntemi: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) Hareketli Ortalama Uygulanan Fiyat (7 seçenek).
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.