MA Speed Pro mr

MT4 için "MA Speed Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Yok.





- Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir.

- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.

- Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir.

- MA Speed Pro göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.

- MA Speed Pro ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur.

- Trend stratejilerinde MA Speed Pro kullanılması önerilir; göstergenin değeri < 0 ise: trend düşer; göstergenin değeri > 0 ise: trend yükselir.

- Zaman Dilimi - herhangi biri; İşlem Çifti - herhangi biri.

- Gösterge, mobil ve PC için yerleşik uyarılara sahiptir.

- Bilgi Spread Swap Ekranı - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Parametreler (kurulumu çok kolaydır):

1) Hız Periyodu. Önerilen değerler 3 ila 7 arasındadır. Göstergenin hassasiyeti, Hız Periyodu düşük olduğunda artar ve tersi de geçerlidir.

2) Hareketli Ortalama Periyodu (bu Hareketli Ortalamanın hızı hesaplanacaktır).

3) Hareketli Ortalama Yöntemi: SMA, EMA, SMMA, LWMA.

4) Hareketli Ortalama Uygulanan Fiyat (7 seçenek).





