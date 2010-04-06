Trend MACD mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
Indicatore TREND MACD per MT4: uno strumento di trading eccezionale ed efficiente!
- Questo indicatore è ottimo per i trader di tendenza che mirano a cogliere grandi movimenti di prezzo.
- TREND MACD è composto da 3 linee: la linea verde mostra la direzione principale del trend e le linee blu e magenta indicano l'ingresso e l'uscita.
- L'indicatore consente di massimizzare i profitti, evitando di uscire troppo presto da un'operazione redditizia.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME USARE l'indicatore per le operazioni di acquisto (vedi immagini):
1) Verificare che le linee blu e magenta siano entrambe sopra la linea verde.
2) Quindi, quando la linea blu è sopra quella magenta, ACQUISTARE.
3) USCIRE dall'operazione quando la linea blu è sotto quella magenta.
4) Viceversa per le operazioni di vendita.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.