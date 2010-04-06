Trend MACD mf

L'indicateur TREND MACD pour MT4 est un outil de trading performant et efficace !





- Cet indicateur est idéal pour les traders de tendance qui cherchent à exploiter les mouvements de prix importants.

- TREND MACD se compose de 3 lignes : la ligne verte indique la direction de la tendance principale, et les lignes bleue et magenta servent de points d'entrée et de sortie.

- Cet indicateur permet de maximiser les profits en évitant de sortir trop tôt d'une position gagnante.

- Il intègre des alertes pour mobile et PC.





Comment utiliser l'indicateur pour les achats (voir images) :

1) Vérifiez que les lignes bleue et magenta sont toutes deux au-dessus de la ligne verte.

2) Dès que la ligne bleue est au-dessus de la ligne magenta, achetez.

3) Sortez de la position dès que la ligne bleue est en dessous de la ligne magenta.

4) Procédez de la même manière pour les ventes.





