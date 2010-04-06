Trend MACD mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için TREND MACD Göstergesi - harika ve etkili bir işlem aracı!
- Bu gösterge, büyük fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanan Trend Yatırımcıları için idealdir.
- TREND MACD 3 çizgiden oluşur: Yeşil çizgi - ana trend yönünü, Mavi ve Macenta çizgileri ise giriş ve çıkışları gösterir.
- Gösterge, kârı en üst düzeye çıkarmayı sağlar - kârlı bir işlemden çok erken çıkmamayı sağlar.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
Alış işlemleri için gösterge NASIL KULLANILIR (resimlere bakın):
1) Mavi ve Macenta çizgilerinin her ikisinin de Yeşil çizginin üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
2) Ardından, Mavi çizgi Macenta çizginin üzerinde olduğunda - SATIN ALIN.
3) Mavi çizgi Macenta çizginin altında olduğunda işlemden ÇIKIN.
4) Satış işlemleri için tam tersi.
