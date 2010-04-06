Trend MACD mf

MT4 için TREND MACD Göstergesi - harika ve etkili bir işlem aracı!





- Bu gösterge, büyük fiyat hareketlerini yakalamaya odaklanan Trend Yatırımcıları için idealdir.

- TREND MACD 3 çizgiden oluşur: Yeşil çizgi - ana trend yönünü, Mavi ve Macenta çizgileri ise giriş ve çıkışları gösterir.

- Gösterge, kârı en üst düzeye çıkarmayı sağlar - kârlı bir işlemden çok erken çıkmamayı sağlar.

- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.





Alış işlemleri için gösterge NASIL KULLANILIR (resimlere bakın):

1) Mavi ve Macenta çizgilerinin her ikisinin de Yeşil çizginin üzerinde olup olmadığını kontrol edin.

2) Ardından, Mavi çizgi Macenta çizginin üzerinde olduğunda - SATIN ALIN.

3) Mavi çizgi Macenta çizginin altında olduğunda işlemden ÇIKIN.

4) Satış işlemleri için tam tersi.





// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.