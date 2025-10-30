Mean Reversion Probability MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Mean Reversion Probability – Indicatore di Reversione Statistica
Descrizione breve
Indicatore istituzionale che calcola la probabilità statistica di un ritorno alla media mobile 200, basato sull’analisi delle sovra-estensioni storiche. Identifica con precisione quantitativa le zone di affaticamento del mercato.
Caratteristiche principali
✓ Analisi statistica avanzata – Costruisce un database di oltre 500 estensioni storiche per calcolare probabilità reali
✓ Punteggio di probabilità 0–99% – Quantifica esattamente la probabilità di ritorno alla media
✓ Rilevamento della fatica – Misura la durata e l’intensità delle sovra-estensioni
✓ Normalizzazione multi-asset – Si adatta automaticamente (Forex, Indici, Oro, Crypto, CFD)
✓ Avvisi intelligenti – Segnali rari ma altamente affidabili (probabilità >80%, durata >15 barre)
✓ Visualizzazione istituzionale – Design pulito e gerarchico per una lettura rapida
Metodologia
L’indicatore analizza in tempo reale:
-
Distanza normalizzata prezzo/MA200 (in ATR)
-
Durata dell’estensione dall’ultimo ritorno
-
Tempo fino al massimo di sovra-estensione
-
Confronto con medie storiche
Calcolo della probabilità:
-
Punteggio distanza (60% max): rapporto attuale vs storico
-
Punteggio durata (40% max): tempo di estensione vs media
-
Bonus fatica (+15%): se la durata >1.5× tempo al massimo
-
Bonus estremo (+10%): se la distanza >2.5 ATR
Utilizzo raccomandato
Configurazione istituzionale:
-
Attendete probabilità >70% + distanza >1.5 ATR
-
Confermate con una durata d’estensione elevata (istogramma verde)
-
Allarme rosso-arancione = segnale di inversione imminente
-
Operate il ritorno verso la MA200
Timeframe: H1, H4, Daily (minimo 1000 barre storiche)
Simboli: Tutti (auto-adattamento tramite rilevamento del simbolo)
Parametri
MA_Period (200) – Periodo della media mobile di riferimento
ATR_Period (14) – Calcolo della volatilità per normalizzazione
Statistics_Period (500) – Barre storiche per l’apprendimento
Extension_Threshold (1.5) – Soglia di estensione ATR
Extreme_Threshold (2.5) – Soglia di zona estrema
Show_Distance/Duration – Visualizzazione elementi secondari
Visualizzazione
-
Linea blu reale (4px) – Probabilità di reversione
-
Linea oro sottile – Distanza normalizzata (opzionale)
-
Istogramma verde – Durata dell’estensione (opzionale)
-
Frecce rosso-arancione – Avvisi critici
-
Livelli – 30%, 50%, 70%, 90%