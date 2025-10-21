VR Signal
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 5.0
- Attivazioni: 5
VolumeRejectionSignals v5.0
Indicatore avanzato di analisi del volume
Descrizione generale
VolumeRejectionSignals v5.0 è un indicatore tecnico avanzato progettato per identificare con precisione movimenti significativi dei prezzi attraverso un’analisi approfondita dei rifiuti di volume.
Combinando la dinamica del flusso di ordini e la struttura del mercato, rileva le zone in cui la pressione di acquisto o vendita diminuisce, permettendo di anticipare inversioni o accelerazioni di tendenza.
Sistema di punteggio intelligente
L’indicatore si basa su un sistema di punteggio ponderato che valuta la qualità di ogni segnale su una scala da 0 a 100%.
I segnali vengono quindi classificati in tre categorie:
-
Standard: 50–65%
-
Forte: 65–80%
-
Premium: 80% e oltre
Questa classificazione consente di dare priorità all’affidabilità dei segnali e di adattare le strategie di trading in base al livello di fiducia rilevato.
Filtri e personalizzazione
VolumeRejectionSignals v5.0 offre diversi filtri configurabili per affinare il rilevamento dei segnali in base al contesto di mercato:
-
Filtro di tendenza (rialzista, ribassista o neutro)
-
Filtro di volatilità (per evitare mercati troppo calmi o instabili)
-
Filtro per sessioni di mercato (Londra, New York, Asia)
-
Filtro di intensità del volume (per isolare i rifiuti più significativi)
Un’analisi multi-timeframe integrata consente di convalidare i segnali su più orizzonti temporali, aumentando robustezza e coerenza dell’analisi.
Avvisi e interfaccia visiva
I segnali vengono generati in tempo reale e accompagnati da avvisi completamente personalizzabili: sonori, visivi o tramite notifiche.
Tutti i valori sono rappresentati su una scala normalizzata da -3,0 a +3,0, garantendo una lettura chiara, equilibrata e uniforme su tutti gli asset e timeframe.
🟣 Magenta: Cluster di ordini (gruppi di candele di rifiuto)
🔵 Blu reale: Segnali PREMIUM (qualità 80)
Vantaggi principali
-
Rilevamento precoce e affidabile dei rifiuti di volume
-
Sistema di punteggio trasparente e gerarchico
-
Filtri dinamici per un controllo preciso
-
Analisi multi-timeframe integrata
-
Avvisi personalizzabili e reattivi
-
Scala visiva normalizzata per coerenza ottimale