VR Signal

VolumeRejectionSignals v5.0

Indicatore avanzato di analisi del volume

Descrizione generale
VolumeRejectionSignals v5.0 è un indicatore tecnico avanzato progettato per identificare con precisione movimenti significativi dei prezzi attraverso un’analisi approfondita dei rifiuti di volume.
Combinando la dinamica del flusso di ordini e la struttura del mercato, rileva le zone in cui la pressione di acquisto o vendita diminuisce, permettendo di anticipare inversioni o accelerazioni di tendenza.

Sistema di punteggio intelligente
L’indicatore si basa su un sistema di punteggio ponderato che valuta la qualità di ogni segnale su una scala da 0 a 100%.
I segnali vengono quindi classificati in tre categorie:

  • Standard: 50–65%

  • Forte: 65–80%

  • Premium: 80% e oltre

Questa classificazione consente di dare priorità all’affidabilità dei segnali e di adattare le strategie di trading in base al livello di fiducia rilevato.

Filtri e personalizzazione
VolumeRejectionSignals v5.0 offre diversi filtri configurabili per affinare il rilevamento dei segnali in base al contesto di mercato:

  • Filtro di tendenza (rialzista, ribassista o neutro)

  • Filtro di volatilità (per evitare mercati troppo calmi o instabili)

  • Filtro per sessioni di mercato (Londra, New York, Asia)

  • Filtro di intensità del volume (per isolare i rifiuti più significativi)

Un’analisi multi-timeframe integrata consente di convalidare i segnali su più orizzonti temporali, aumentando robustezza e coerenza dell’analisi.

Avvisi e interfaccia visiva
I segnali vengono generati in tempo reale e accompagnati da avvisi completamente personalizzabili: sonori, visivi o tramite notifiche.
Tutti i valori sono rappresentati su una scala normalizzata da -3,0 a +3,0, garantendo una lettura chiara, equilibrata e uniforme su tutti gli asset e timeframe.

🟣 Magenta: Cluster di ordini (gruppi di candele di rifiuto)
🔵 Blu reale: Segnali PREMIUM (qualità 80)

Vantaggi principali

  • Rilevamento precoce e affidabile dei rifiuti di volume

  • Sistema di punteggio trasparente e gerarchico

  • Filtri dinamici per un controllo preciso

  • Analisi multi-timeframe integrata

  • Avvisi personalizzabili e reattivi

  • Scala visiva normalizzata per coerenza ottimale


Altri dall’autore
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Indicatore a Bolle — Rallentamento del Prezzo + Picco di Volume Uno strumento visivo semplice che mostra quadrati colorati sul grafico quando il prezzo rallenta improvvisamente accompagnato da un picco di volume. (Funzione di riempimento con effetto bolle concentriche) Aiuta a individuare i momenti chiave in cui il mercato si prepara a muoversi. Cosa fa l’indicatore: Rileva i momenti in cui il mercato “esita” prima di muoversi Mostra dove entra grande volume senza variazioni significative di pre
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Media Mobile Adattiva AMD (AAMA) AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso) Adattamento alla volatilità tra
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
Indicatori
PROXY ORDER FLOW – Indicatore di Squilibrio Tick-Spread v2.4 MT4 Questo indicatore stima il flusso degli ordini senza richiedere dati DOM , analizzando lo squilibrio tra pressione d’acquisto e di vendita tramite lo spread e le variazioni OHLC normalizzate con z-score. FUNZIONAMENTO: Calcola un punteggio grezzo di squilibrio basato sulla direzione della candela e sullo spread Normalizza i valori su una finestra mobile ( NormalizationPeriod ) per ridurre il rumore Mostra un istogramma bicolore: ba
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Spike Signal v1.2 — Indicatore MT5 Cosa fa Il Boom/Crash Spike Detector è un indicatore per MT5 che identifica improvvisi picchi di prezzo e fornisce segnali di scalping sugli indici Boom e Crash. Rileva spike rialzisti o ribassisti, genera segnali di acquisto/vendita basati sulle condizioni EMA e RSI e invia avvisi di uscita in base a profitto, perdita o trailing stop — tutto con frecce visive e avvisi opzionali sul grafico. Rileva movimenti di prezzo esplosivi sugli indici sintetici e genera
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicatori
SimpleCustomBox – Indicatore MT5 per Box di Sessione e Linee di Massimo/Minimo Panoramica: SimpleCustomBox è un indicatore potente e facile da usare per MetaTrader 5 che ti consente di evidenziare visivamente specifiche sessioni di trading sul grafico. Definisci intervalli di tempo personalizzati, visualizza immediatamente i massimi e i minimi della sessione e prendi decisioni di trading più intelligenti grazie a confini visivi chiari. Perfetto per day trader, scalper e per chi opera con patter
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicatori
The VWAP_PC_MQL5 indicator is a small home-made tool VWAP LIKE , built carefully but without any pretension, designed to display the Volume  directly on your MetaTrader 5 charts. The code calculates the volume in real time. You can adjust a few visual settings such as applied price, line color, width, and style — but the script itself remains intentionally simple. No complicated interface, no unnecessary visuals  It’s a small personal project, built mainly for learning, experimenting, and having
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicatori
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicatori
️ Nota: Non si tratta di un indicatore iceberg, ma cerca di approssimarne il comportamento. In altre parole, evidenzia zone in cui si verifica un’attività di trading significativa senza grandi movimenti di prezzo visibili — simile a quanto potrebbero causare gli ordini iceberg, ma basato esclusivamente sui dati di volume e prezzo disponibili in MetaTrader 4. “Iceblock” è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. È progettato per identificare aree in cui il volume di trading è insolitamente
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicatori
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicatori
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
MultiDimensional Momentum
Vincent Jose Proenca
Indicatori
MDM indicator is the IMM (Integrated Market Momentum) line, which oscillates between 0 and 1. Here's how to interpret it: General Interpretation of the IMM Line : The indicator calculates this final value by combining momentum, trend, volume, aggressiveness, and price strength scores . Generally, readings above 0.50 suggest a strong bullish zone, while readings below 0.5 0 suggest a strong bearish zone. The area between 0.45 and 0.55 is often considered neutral or consolidating. Generating Tradi
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicatori
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into th
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Indicatore a Bolle — Rallentamento del Prezzo + Picco di Volume Uno strumento visivo semplice che mostra quadrati colorati sul grafico quando il prezzo rallenta improvvisamente accompagnato da un picco di volume. (Funzione di riempimento con effetto bolle concentriche) Aiuta a individuare i momenti chiave in cui il mercato si prepara a muoversi. Cosa fa l’indicatore: Rileva i momenti in cui il mercato “esita” prima di muoversi Mostra dove entra grande volume senza variazioni significative di pre
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detect institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions zone. It is an advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns.  Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification : Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Strong Signal – Significant buying/selling pressure Normal
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicatori
AutoPivot – Indicatore automatico dei punti pivot Indicatore MT4 che mostra i punti pivot (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) e i livelli del giorno precedente (PDH/PDL). Caratteristiche principali: Adattamento automatico al timeframe del grafico (H4/D1/W1) Zone tra PDH/PDL e il livello di supporto/resistenza più vicino 8 temi di colore preconfigurati Personalizzazione completa di colori, stili di linea e opacità delle zone Etichette compatte con visualizzazione opzionale del prezzo Aggiornamenti automatic
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicatori
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Volume Profile Rectangle – Descrizione del Prodotto Sommario Indicatore interattivo del profilo di volume che mostra un’analisi orizzontale del volume scambiato a ciascun livello di prezzo all’interno di un’area selezionata. Crea automaticamente un rettangolo mobile e visualizza barre colorate che rappresentano la distribuzione del volume rialzista e ribassista. Cosa fa: Mostra il volume orizzontale : Visualizza la distribuzione del volume a ciascun livello di prezzo tramite barre orizzontali An
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Indicatori
DESCRIZIONE TECNICA Nexus Signal System è un indicatore MT4 che combina 12 criteri tecnici per generare segnali di trading. Il sistema analizza la congiunzione di più fattori (trend, momentum, volume, zone di supporto/resistenza) prima di confermare un segnale, riducendo il numero di falsi segnali rispetto agli indicatori che utilizzano un solo criterio. CRITERI DI ANALISI (Punteggio 0–15): Rilevamento pattern (pin bar, engulfing) Analisi Multi-Timeframe (conferma del trend su timeframe superior
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Indicatori
DESCRIZIONE TECNICA Nexus Signal System è un indicatore MT4 che combina 12 criteri tecnici per generare segnali di trading. Il sistema analizza la congiunzione di più fattori (trend, momentum, volume, zone di supporto/resistenza) prima di confermare un segnale, riducendo il numero di falsi segnali rispetto agli indicatori che utilizzano un solo criterio. CRITERI DI ANALISI (Punteggio 0–15): Rilevamento pattern (pin bar, engulfing) Analisi Multi-Timeframe (conferma del trend su timeframe superior
VVMT Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Indicatore VVMT: Il tuo cruscotto completo di mercato Il VVMT è uno strumento potente e completo, progettato per offrirti una lettura immediata e approfondita delle condizioni di mercato. Addio ai tempi in cui dovevi gestire diversi indicatori complessi — con il VVMT hai una visione chiara e centralizzata del mercato. L’indicatore analizza in tempo reale quattro pilastri essenziali del mercato e li mostra in un formato visivo intuitivo, permettendoti di cogliere la dinamica del mercato in
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Presentazione: PVWAP Improved MT5 è una versione migliorata del mio VWAP personale per MetaTrader 4. Frase breve: Aiuta a individuare rapidamente trend e zone di supporto/resistenza. Mostra il prezzo medio ponderato per il volume, insieme a bande di deviazione standard per identificare zone di supporto e resistenza. A cosa serve: Il VWAP mostra il prezzo medio dove è stato scambiato il maggior volume — utile per capire se il mercato è rialzista o ribassista. Principali utilizzi: Prezzo sopra il
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Presentazione: Questo indicatore per MT5 aiuta i trader a monitorare facilmente il numero giornaliero delle candele. Indicatore Numero Candela Giornaliera per MT5 L’Indicatore Numero Candela Giornaliera mostra il numero sequenziale di ogni candela direttamente sul grafico MetaTrader 5. Aiuta i trader a seguire il conteggio delle barre intraday e ad analizzare facilmente i modelli di sessione. Principali funzionalità: Mostra i numeri delle candele sotto ogni candela in tempo reale. Colore, font e
AMD Detector Facility
Vincent Jose Proenca
Indicatori
AMD Detector Facility MT5   Description Leading indicator that helps detect market structure phases — Accumulation, Markup, Distribution, Markdown — in real time. Designed for traders using Wyckoff or Smart Money Concepts methods.  Features Automatic phase detection based on price dynamics and volume Multi-timeframe confirmation for higher accuracy Smart UI overlay with clear labels and tooltips Real-time alerts when a new phase starts Performance tracker (success rate & average move) Optimized
Strutural Trend Lines MT5
Vincent Jose Proenca
Indicatori
STRUCTURAL TREND LINES - MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT5
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Volume Profile Rectangle – Descrizione del Prodotto Sommario Indicatore interattivo del profilo di volume che mostra un’analisi orizzontale del volume scambiato a ciascun livello di prezzo all’interno di un’area selezionata. Crea automaticamente un rettangolo mobile e visualizza barre colorate che rappresentano la distribuzione del volume rialzista e ribassista. Cosa fa: Mostra il volume orizzontale : Visualizza la distribuzione del volume a ciascun livello di prezzo tramite barre orizzontali An
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione