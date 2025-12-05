MTF Trend Dashboard MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
MTF TREND DASHBOARD - Analizzatore di Trend Multi-Timeframe
Un potente pannello visivo che mostra la direzione del trend su 7 timeframe simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== CARATTERISTICHE PRINCIPALI ===
-
Rilevamento del trend in tempo reale tramite incrocio delle EMA
-
Valori RSI con codici colore per ipercomprato/ipervenduto
-
Barre dinamiche di intensità del trend
-
Segnale di bias del mercato (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Visualizzazione in tempo reale di Spread, ATR, Bid/Ask
-
Tema scuro moderno con colori neon personalizzabili
-
Pannello scalabile (50–200%)
-
Spostabile in qualsiasi angolo del grafico
=== SEGNALI ===
BUY: MA veloce > MA lenta + RSI > 50
SELL: MA veloce < MA lenta + RSI < 50
La forza del segnale si basa sul rapporto MA/ATR
=== PERSONALIZZAZIONE ===
-
Periodi delle MA veloce/lenta
-
Periodo RSI
-
Periodo ATR
-
Tutti i colori del pannello
-
Posizione e scala del pannello
=== UTILIZZO CONSIGLIATO ===
Ideale per strategie di trend-following. La confluenza dei timeframe superiori (4+ segnali allineati) offre punti di ingresso più forti. Funziona su tutti gli strumenti e tutte le scale temporali.
Nessun repaint. Leggero. Aggiornamento ogni 500 ms.