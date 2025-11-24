Anchored VWAP with Alerts

O VWAP Ancorado é uma variação do VWAP tradicional, onde o cálculo do indicador começa a partir de um ponto específico no tempo (âncora), em vez de ser calculado desde o início do pregão ou de um intervalo fixo de tempo. Isso pode ser útil para traders que desejam avaliar o comportamento de preço em relação ao volume a partir de eventos específicos, como uma grande notícia, o início de uma tendência, ou um evento técnico, como a quebra de um nível de suporte ou resistência.

O indicador funciona em Forex, ações, índices

É possível adicionar várias instâncias no mesmo gráfico e modificar a ancoragem do VWAP de cada uma com um clique.

Habilite alertas quando o preço atingir a VWAP.

A VWAP é "magnética", com o mouse acima do candle ela auto configura em HIGH, no centro em TYPICAL e abaixo do candle em LOW.