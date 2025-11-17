Auto Levels Pro
- Indicatori
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 1.6
- Attivazioni: 5
AutoLevelsPro — un indicatore che analizza i dati di prezzo e segna automaticamente zone di supporto e resistenza.
È stato progettato appositamente per funzionare su timeframe bassi, in particolare sul grafico a 15 minuti, dove il mercato mostra le reazioni più dinamiche.
📊 Dati utilizzati:
- 🔼 High — prezzo massimo della candela
- 🔽 Low — prezzo minimo della candela
- 🔚 Close — utilizzato per il calcolo dell’ATR
- 🕒 Timestamp di ogni candela per posizionare correttamente le zone
⚙️ Processo di analisi:
- 🔍 Identifica massimi locali (swing high) e minimi (swing low)
- 📈 Calcola l’ATR per stimare la volatilità e definire la larghezza delle zone
- 🧩 Raggruppa livelli vicini in zone comuni
- 🚫 Filtra i livelli deboli in base al numero minimo di tocchi
📍 Origine dei dati:
- 📊 Dal grafico attivo (rispetta il timeframe selezionato)
- 📐 Dall’indicatore ATR integrato in MetaTrader (periodo regolato dinamicamente)
🧠 Interpretazione dei risultati:
- 🟩 Zone verdi = Supporto
- 🟥 Zone rosse = Resistenza
- 🔢 Numeri nelle zone = numero di tocchi (più tocchi = livello più forte)
- 📏 Larghezza della zona = volatilità del mercato (più ampia = maggiore volatilità)
✅ Si adatta automaticamente a diversi timeframe e condizioni di mercato.
Adatto sia al trading Forex che alle opzioni binarie.