Auto Levels Pro

AutoLevelsPro — un indicatore che analizza i dati di prezzo e segna automaticamente zone di supporto e resistenza.
È stato progettato appositamente per funzionare su timeframe bassi, in particolare sul grafico a 15 minuti, dove il mercato mostra le reazioni più dinamiche.

📊 Dati utilizzati:

  • 🔼 High — prezzo massimo della candela
  • 🔽 Low — prezzo minimo della candela
  • 🔚 Close — utilizzato per il calcolo dell’ATR
  • 🕒 Timestamp di ogni candela per posizionare correttamente le zone

⚙️ Processo di analisi:

  • 🔍 Identifica massimi locali (swing high) e minimi (swing low)
  • 📈 Calcola l’ATR per stimare la volatilità e definire la larghezza delle zone
  • 🧩 Raggruppa livelli vicini in zone comuni
  • 🚫 Filtra i livelli deboli in base al numero minimo di tocchi

📍 Origine dei dati:

  • 📊 Dal grafico attivo (rispetta il timeframe selezionato)
  • 📐 Dall’indicatore ATR integrato in MetaTrader (periodo regolato dinamicamente)

🧠 Interpretazione dei risultati:

  • 🟩 Zone verdi = Supporto
  • 🟥 Zone rosse = Resistenza
  • 🔢 Numeri nelle zone = numero di tocchi (più tocchi = livello più forte)
  • 📏 Larghezza della zona = volatilità del mercato (più ampia = maggiore volatilità)

✅ Si adatta automaticamente a diversi timeframe e condizioni di mercato.
Adatto sia al trading Forex che alle opzioni binarie.


