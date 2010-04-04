Anchored VWAP Bands

L'Anchored VWAP Bands è uno strumento di precisione avanzata che permette di calcolare il Prezzo Medio Ponderato per il Volume (VWAP) a partire da qualsiasi punto specifico del grafico, utilizzando una logica di ancoraggio dinamico tramite clic.

Il Vantaggio: Ancoraggio di Precisione (Click-Point Detection)

A differenza delle VWAP comuni, questo indicatore rileva esattamente dove clicchi rispetto alla candela per definire la base di calcolo del prezzo:

  • Clic sulla Parte Superiore (HIGH): Ancoraggio focalizzato sul prezzo massimo. Ideale per misurare il costo medio dei venditori dopo un massimo o un rifiuto del prezzo.

  • Clic nel Mezzo (TYPICAL): Ancoraggio basato sul prezzo tipico $(H+L+C)/3$. Ideale per individuare l'equilibrio del mercato e i punti di controllo del volume (VPOC).

  • Clic sulla Base (LOW): Ancoraggio focalizzato sul prezzo minimo. Perfetto per misurare il costo medio dei compratori dopo un supporto o un minimo di mercato.

Funzionalità Principali:

  • Bande di Deviazione Standard: L'indicatore proietta bande di volatilità sopra e sotto la linea centrale, identificando zone di ipercomprato e ipervenduto istituzionale.

  • Reset Dinamico: Permette di ri-ancorare il calcolo istantaneamente in occasione di nuovi eventi (notizie macro, apertura di New York o inversioni di tendenza).

  • Interattività Totale: Non è necessario aprire i menu di impostazione; la regolazione avviene direttamente sull'azione del prezzo tramite interazione con il mouse.


