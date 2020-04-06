Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Präzises Sitzungsbasierter Goldhandel

Professioneller Expert Advisor für XAUUSD | Dual-Strategisches Institutionelles Handelssystem

Überblick

KILLZONE KNIGHT PROP EA ist ein institutionelles Handelssystem, das für ernsthafte Trader und Prop-Firm-Profis entwickelt wurde. Basierend auf zwei unabhängigen, hoch wahrscheinlichkeitsbasierten Strategien — LDNYK (London-NY-Schluss) und GBT (GMT-Breakout-Timing) — kombiniert dieser EA sitzungsbasiertes Präzisionshandeln mit fortschrittlicher Marktstrukturanalyse, um den intraday-Momentum von Gold während Spitzenliquiditätsfenstern zu erfassen.
Im Gegensatz zu traditionellen Breakout-Systemen arbeitet KILLZONE KNIGHT mit einer Dual-Engine-Architektur, die es beiden Strategien erlaubt, gleichzeitig ohne Interferenzen zu laufen, jede mit eigenen Risikokontrollen, Handelsgrenzen und Gewinnmanagement-Systemen.

Kernstrategie-Architektur

Strategie 1: LDNYK (London-NY-Schluss-Breakout)

  • Marktstruktur: Analysiert vorherige tägliche Hochs und Tiefs mit konfigurierbaren Breakout-Zonen
  • Einstiegslogik: Überwacht die Preisaktion auf M15 für bestätigte Breakouts über tägliche Extreme hinaus
  • Validierung: Erfordert eine minimale Kerzengröße (5+ Pips), um falsche Breakouts zu filtern
  • Sitzungsfokus: Funktioniert ausschließlich während der New Yorker Handelszeiten (8:00 - 16:00 NY-Zeit)
  • Handelsmanagement: Unabhängige tägliche Handelsgrenzen (Standard: 5 Trades/Tag)

Strategie 2: GBT (GMT-Breakout-Timing)

  • Präzisionsfenster: Erfassen der frühen Sitzungsvolatilität (3:05-6:05 GMT)
  • M1-Analyse: Nutzt die 1-Minuten-Preisstruktur für mikroskopische Einstiegsgenaugkeit
  • Breakout-Bestätigung: Enge Abstandsparameter (5-Pip-Einstiegsfenster)
  • Auto-Ausstiegsprotokoll: Schließt alle GBT-Positionen um 22:30 GMT für ein sauberes Übernachtungsrisiko
  • Mehrstufige Kontrollen: Sitzungs-, tägliche und wöchentliche Handelsgrenzen mit Gewinnziel-Obergrenzen

Erweiterte Funktionen

Intelligentes Positionenmanagement

  • Breakeven-System: Verschiebt den Stop-Loss auf Eintritt + Offset, wenn der Gewinn einen konfigurierbaren Schwellenwert erreicht
  • Trailing-Stops: Dynamischer Gewinnschutz aktiviert sich bei benutzerdefinierten Gewinnstufen
  • Partielle Gewinnmitnahme: Skaliert automatisch aus Positionen auf zwei Gewinnstufen
  • ATR-Integration: Einstiegsoffset-Berechnungen basierend auf Marktvariabilität (ATR-Periode 14)

Institutionelle Risikokontrollen

  • Volumenvalidierung: Vorgehensprüfungen auf MIN/MAX/STEP-Konformität und Symbolvolumengrenzen
  • Margin-Überprüfung: Nutzt OrderCalcMargin(), um vor der Ausführung ausreichende Mittel zu bestätigen
  • Stop-Level-Konformität: Validiert alle SL/TP-Abstände gegenüber Broker-Anforderungen
  • Freeze-Level-Schutz: Verhindert Änderungen innerhalb von vom Broker definierten Freeze-Zonen
  • Drawdown-Sicherungsschalter: Stoppt den Handel, wenn der maximale Drawdown-Schwellenwert überschritten wird

Marktbedingungsfilter

  • Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn der Spread den konfigurierten Maximalwert überschreitet
  • Nachrichtenfilter: Optionaler zeitbasierter Filter mit Auswahl des Einflussniveaus (Hoch/Mittel/Niedrig)
  • Zeitfenster: Beschränkt den Handel auf optimale Liquiditätsperioden
  • Kursverlauf-Validierung: Stellt sicher, dass vor Aktivierung der Strategie ausreichend Balkendaten vorliegen

Dual-Zeitzonen-Präzision

  • NY-Sitzungs-Ziel: LDNYK richtet sich nach den New Yorker Marktzeiten
  • GMT-Fenster-Ausführung: GBT erfasst die frühe europäische Volatilität
  • Konfigurierbare Versätze: Anpassung der Zeitzonenparameter für die Broker-Serverzeit

Visuelle Handelsoberfläche

Echtzeit-Dashboard

  • Strategie-Status: Live-Indikatoren für LDNYK- und GBT-Aktivität
  • Handelszähler: Sitzungs-/tägliches/wöchentliches Handelsverfolgen pro Strategie
  • Gewinnanalytik: Hoch-/Tief-Gewinnverfolgung für jede Strategie unabhängig
  • Kontometrics: Kontostand, Eigenkapital, Drawdown-Prozentsatz und Positionsanzahl
  • Risikoüberwachung: ATR-Werte, Spread-Status, Validierungsprüfungen und Nachrichtenfilter-Status
  • Manuelle Ausführung: Ein-Klick-Kauf-/Verkaufsbuttons mit EA-definierten Risikoparametern

Chart-Überlagerungen

  • LDNYK-Zonenfeld: Visuelle Darstellung von täglichen Hoch-/Tief-Breakout-Zonen (Rot)
  • GBT-Zonenfeld: GMT-Sitzungs-Breakout-Niveaus mit Echtzeit-Updates (Goldbraun)
  • Level-Beschriftungen: Dynamische Preislevel-Anzeigen, die aktuelle Sitzungsparameter zeigen

Technische Spezifikationen

Handelsparameter

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Empfohlener Zeitrahmen: M15 für LDNYK-Analyse, M1 für GBT-Präzision
  • Hebel: 1:100 oder höher empfohlen
  • Kontotyp: ECN/Roh-Spread-Konten bevorzugt
  • VPS: Für ununterbrochene 24/5-Betrieb empfohlen

Standardkonfiguration

  • LDNYK-Risiko: 2% pro Handel | 50-Pip-SL | 100-Pip-TP
  • GBT-Risiko: 0,5% pro Handel | 40-Pip-SL | 2.0x-Breakout-Faktor-TP
  • Positionsgrenzen: 2 Auto-Positionen, 1 manuelle Position
  • Breakeven: Ausgelöst bei 15% Gewinn, +2% Offset
  • Trailing: Aktiviert bei 20% Gewinn, 5%-Schrittinkrement

Validierungs- und Sicherheitssysteme

Vorkaufs-Validierungskette

  1. Überprüfung des Handelmodus des Symbols
  2. Überprüfung der Volumeparameter-Konformität
  3. Verifizierung der Grenze ausstehender Orders
  4. Berechnung ausreichender Margen
  5. Validierung des Stop-Abstands (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  6. Bestätigung der Freigabe des Freeze-Levels
  7. Überprüfung der Ausreichendheit des Kursverlaufs

Fehlerbehandlung

  • Stilles Erfolgsprotokoll: Validierung verläuft ohne Konsolengeräusche
  • Detaillierte Fehlerberichte: Detaillierte Fehlermeldungen mit Fehlercodes
  • Automatischer Fehler-Reset: ResetLastError()-Muster vor/nach allen Handelsoperationen
  • MQL5-Market-Konformität: Folgt den offiziellen MetaQuotes-Validierungsstandards

Debug-System

  • DebugMode: Allgemeine Strategielogik-Debugging
  • EnableValidationDebug: Granulare Sichtbarkeit des Validierungsprozesses
  • Panel-Indikatoren: Echtzeit-Validierungsstatus und Debug-Modus-Anzeige

Strategieunabhängigkeit

Jede Strategie operiert in vollständiger Isolation:

  • Separate Magic Numbers: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuell (111111)
  • Unabhängiges Gewinntracking: Tages-/wochentlicher P&L pro Strategie
  • Isolierte Handelszähler: Sitzungs-, tägliche und wöchentliche Grenzen pro Strategie
  • Strategie-spezifisches Management: Breakeven, Trailing und partielle Schließungen arbeiten unabhängig

Prop-Firm-Kompatibilität

KILLZONE KNIGHT wurde für die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt:

  • Strenge Risikokontrollen: Konfigurierbare tägliche Verlustgrenzen und maximaler Drawdown-Schutz
  • Kein Martingale: Jeder Handel hat definierte SL/TP—kein Durchschnittssenkung oder Gittererweiterung
  • Positionsgrenzen: Konfigurierbare maximale Positionen verhindern Überexposition
  • Nachrichtenvermeidung: Optionaler Filter für hoch wirksame Ereignisse
  • Saubere Handelsgeschichte: Professionelles Kommentarsystem zur Handelsidentifikation

Entwicklerphilosophie

Von JFX Trading mit institutionellen Kodierungsstandards entwickelt:

  • Kein Hype: Die Leistung wird durch angemessenes Risikomanagement und Validierung ausgedrückt
  • Marktadaptiert: Duale Strategien erfassen verschiedene Marktphasen
  • Transparente Logik: Saubere Code-Struktur mit umfassender Validierung
  • Kontinuierliche Evolution: Regelmäßige Updates basierend auf Änderungen der Marktstruktur

Einrichtungsanforderungen

Minimale Konfiguration

  • MetaTrader 5-Plattform
  • Zugriff auf das Symbol XAUUSD
  • Zuverlässiger Broker mit niedrigen Spreads
  • Grundlegendes Verständnis der EA-Parameter

Empfohlene Einrichtung

  • VPS für 24/5-Betriebszeit
  • ECN/Roh-Spread-Konto
  • Hebel 1:100+
  • Validierungs-Debugging während der anfänglichen Tests aktiviert

Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein inhärentes Risiko. KILLZONE KNIGHT PROP EA ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um eine definierte Strategie mit strikten Risikokontrollen auszuführen. Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren oder Verluste eliminieren. Nutzer müssen die Strategien verstehen, sie gründlich auf Demokonten testen und nur mit Kapital handeln, das sie sich leisten können zu verlieren. Vergangene Backtests oder Live-Ergebnisse sagen nichts über zukünftige Leistung voraus.

Was KILLZONE KNIGHT auszeichnet

  • Zwei unabhängige Motoren: Zwei unkorrelierte Strategien in einem System
  • Sitzungsbasiertes Präzisionshandeln: Zielgerichtetes Handeln in spezifischen Hoch-Wahrscheinlichkeits-Zeitfenstern
  • Institutionelle Validierung: MQL5-Market-konforme Fehlerbehandlung und Risikoprüfungen
  • Visuelle Transparenz: Echtzeit-Dashboard zeigt genau, was der EA tut
  • Keine Versprechen: Keine Gewinngarantien oder Siegquote-Ansprüche—nur solide Ingenieurskunst
  • Prop-Firm-Nativ: Von Grund auf für die Handelsregeln von finanzierten Konten entwickelt

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Wo Präzision auf Professionalität im algorithmischen Goldhandel trifft.
Vollständiges Validierungsset | Dual-Strategie-Architektur


