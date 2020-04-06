Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Präzises Sitzungsbasierter Goldhandel

Professioneller Expert Advisor für XAUUSD | Dual-Strategisches Institutionelles Handelssystem

Überblick

KILLZONE KNIGHT PROP EA ist ein institutionelles Handelssystem, das für ernsthafte Trader und Prop-Firm-Profis entwickelt wurde. Basierend auf zwei unabhängigen, hoch wahrscheinlichkeitsbasierten Strategien — LDNYK (London-NY-Schluss) und GBT (GMT-Breakout-Timing) — kombiniert dieser EA sitzungsbasiertes Präzisionshandeln mit fortschrittlicher Marktstrukturanalyse, um den intraday-Momentum von Gold während Spitzenliquiditätsfenstern zu erfassen.

Im Gegensatz zu traditionellen Breakout-Systemen arbeitet KILLZONE KNIGHT mit einer Dual-Engine-Architektur, die es beiden Strategien erlaubt, gleichzeitig ohne Interferenzen zu laufen, jede mit eigenen Risikokontrollen, Handelsgrenzen und Gewinnmanagement-Systemen.

Kernstrategie-Architektur

Strategie 1: LDNYK (London-NY-Schluss-Breakout)

Marktstruktur: Analysiert vorherige tägliche Hochs und Tiefs mit konfigurierbaren Breakout-Zonen

Analysiert vorherige tägliche Hochs und Tiefs mit konfigurierbaren Breakout-Zonen Einstiegslogik: Überwacht die Preisaktion auf M15 für bestätigte Breakouts über tägliche Extreme hinaus

Überwacht die Preisaktion auf M15 für bestätigte Breakouts über tägliche Extreme hinaus Validierung: Erfordert eine minimale Kerzengröße (5+ Pips), um falsche Breakouts zu filtern

Erfordert eine minimale Kerzengröße (5+ Pips), um falsche Breakouts zu filtern Sitzungsfokus: Funktioniert ausschließlich während der New Yorker Handelszeiten (8:00 - 16:00 NY-Zeit)

Funktioniert ausschließlich während der New Yorker Handelszeiten (8:00 - 16:00 NY-Zeit) Handelsmanagement: Unabhängige tägliche Handelsgrenzen (Standard: 5 Trades/Tag)

Strategie 2: GBT (GMT-Breakout-Timing)

Präzisionsfenster: Erfassen der frühen Sitzungsvolatilität (3:05-6:05 GMT)

Erfassen der frühen Sitzungsvolatilität (3:05-6:05 GMT) M1-Analyse: Nutzt die 1-Minuten-Preisstruktur für mikroskopische Einstiegsgenaugkeit

Nutzt die 1-Minuten-Preisstruktur für mikroskopische Einstiegsgenaugkeit Breakout-Bestätigung: Enge Abstandsparameter (5-Pip-Einstiegsfenster)

Enge Abstandsparameter (5-Pip-Einstiegsfenster) Auto-Ausstiegsprotokoll: Schließt alle GBT-Positionen um 22:30 GMT für ein sauberes Übernachtungsrisiko

Schließt alle GBT-Positionen um 22:30 GMT für ein sauberes Übernachtungsrisiko Mehrstufige Kontrollen: Sitzungs-, tägliche und wöchentliche Handelsgrenzen mit Gewinnziel-Obergrenzen

Erweiterte Funktionen

Intelligentes Positionenmanagement

Breakeven-System: Verschiebt den Stop-Loss auf Eintritt + Offset, wenn der Gewinn einen konfigurierbaren Schwellenwert erreicht

Verschiebt den Stop-Loss auf Eintritt + Offset, wenn der Gewinn einen konfigurierbaren Schwellenwert erreicht Trailing-Stops: Dynamischer Gewinnschutz aktiviert sich bei benutzerdefinierten Gewinnstufen

Dynamischer Gewinnschutz aktiviert sich bei benutzerdefinierten Gewinnstufen Partielle Gewinnmitnahme: Skaliert automatisch aus Positionen auf zwei Gewinnstufen

Skaliert automatisch aus Positionen auf zwei Gewinnstufen ATR-Integration: Einstiegsoffset-Berechnungen basierend auf Marktvariabilität (ATR-Periode 14)

Institutionelle Risikokontrollen

Volumenvalidierung: Vorgehensprüfungen auf MIN/MAX/STEP-Konformität und Symbolvolumengrenzen

Vorgehensprüfungen auf MIN/MAX/STEP-Konformität und Symbolvolumengrenzen Margin-Überprüfung: Nutzt OrderCalcMargin(), um vor der Ausführung ausreichende Mittel zu bestätigen

Nutzt OrderCalcMargin(), um vor der Ausführung ausreichende Mittel zu bestätigen Stop-Level-Konformität: Validiert alle SL/TP-Abstände gegenüber Broker-Anforderungen

Validiert alle SL/TP-Abstände gegenüber Broker-Anforderungen Freeze-Level-Schutz: Verhindert Änderungen innerhalb von vom Broker definierten Freeze-Zonen

Verhindert Änderungen innerhalb von vom Broker definierten Freeze-Zonen Drawdown-Sicherungsschalter: Stoppt den Handel, wenn der maximale Drawdown-Schwellenwert überschritten wird

Marktbedingungsfilter

Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn der Spread den konfigurierten Maximalwert überschreitet

Blockiert Trades, wenn der Spread den konfigurierten Maximalwert überschreitet Nachrichtenfilter: Optionaler zeitbasierter Filter mit Auswahl des Einflussniveaus (Hoch/Mittel/Niedrig)

Optionaler zeitbasierter Filter mit Auswahl des Einflussniveaus (Hoch/Mittel/Niedrig) Zeitfenster: Beschränkt den Handel auf optimale Liquiditätsperioden

Beschränkt den Handel auf optimale Liquiditätsperioden Kursverlauf-Validierung: Stellt sicher, dass vor Aktivierung der Strategie ausreichend Balkendaten vorliegen

Dual-Zeitzonen-Präzision

NY-Sitzungs-Ziel: LDNYK richtet sich nach den New Yorker Marktzeiten

LDNYK richtet sich nach den New Yorker Marktzeiten GMT-Fenster-Ausführung: GBT erfasst die frühe europäische Volatilität

GBT erfasst die frühe europäische Volatilität Konfigurierbare Versätze: Anpassung der Zeitzonenparameter für die Broker-Serverzeit

Visuelle Handelsoberfläche

Echtzeit-Dashboard

Strategie-Status: Live-Indikatoren für LDNYK- und GBT-Aktivität

Live-Indikatoren für LDNYK- und GBT-Aktivität Handelszähler: Sitzungs-/tägliches/wöchentliches Handelsverfolgen pro Strategie

Sitzungs-/tägliches/wöchentliches Handelsverfolgen pro Strategie Gewinnanalytik: Hoch-/Tief-Gewinnverfolgung für jede Strategie unabhängig

Hoch-/Tief-Gewinnverfolgung für jede Strategie unabhängig Kontometrics: Kontostand, Eigenkapital, Drawdown-Prozentsatz und Positionsanzahl

Kontostand, Eigenkapital, Drawdown-Prozentsatz und Positionsanzahl Risikoüberwachung: ATR-Werte, Spread-Status, Validierungsprüfungen und Nachrichtenfilter-Status

ATR-Werte, Spread-Status, Validierungsprüfungen und Nachrichtenfilter-Status Manuelle Ausführung: Ein-Klick-Kauf-/Verkaufsbuttons mit EA-definierten Risikoparametern

Chart-Überlagerungen

LDNYK-Zonenfeld: Visuelle Darstellung von täglichen Hoch-/Tief-Breakout-Zonen (Rot)

Visuelle Darstellung von täglichen Hoch-/Tief-Breakout-Zonen (Rot) GBT-Zonenfeld: GMT-Sitzungs-Breakout-Niveaus mit Echtzeit-Updates (Goldbraun)

GMT-Sitzungs-Breakout-Niveaus mit Echtzeit-Updates (Goldbraun) Level-Beschriftungen: Dynamische Preislevel-Anzeigen, die aktuelle Sitzungsparameter zeigen

Technische Spezifikationen

Handelsparameter

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Empfohlener Zeitrahmen: M15 für LDNYK-Analyse, M1 für GBT-Präzision

M15 für LDNYK-Analyse, M1 für GBT-Präzision Hebel: 1:100 oder höher empfohlen

1:100 oder höher empfohlen Kontotyp: ECN/Roh-Spread-Konten bevorzugt

ECN/Roh-Spread-Konten bevorzugt VPS: Für ununterbrochene 24/5-Betrieb empfohlen

Standardkonfiguration

LDNYK-Risiko: 2% pro Handel | 50-Pip-SL | 100-Pip-TP

2% pro Handel | 50-Pip-SL | 100-Pip-TP GBT-Risiko: 0,5% pro Handel | 40-Pip-SL | 2.0x-Breakout-Faktor-TP

0,5% pro Handel | 40-Pip-SL | 2.0x-Breakout-Faktor-TP Positionsgrenzen: 2 Auto-Positionen, 1 manuelle Position

2 Auto-Positionen, 1 manuelle Position Breakeven: Ausgelöst bei 15% Gewinn, +2% Offset

Ausgelöst bei 15% Gewinn, +2% Offset Trailing: Aktiviert bei 20% Gewinn, 5%-Schrittinkrement

Validierungs- und Sicherheitssysteme

Vorkaufs-Validierungskette

Überprüfung des Handelmodus des Symbols Überprüfung der Volumeparameter-Konformität Verifizierung der Grenze ausstehender Orders Berechnung ausreichender Margen Validierung des Stop-Abstands (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Bestätigung der Freigabe des Freeze-Levels Überprüfung der Ausreichendheit des Kursverlaufs

Fehlerbehandlung

Stilles Erfolgsprotokoll: Validierung verläuft ohne Konsolengeräusche

Validierung verläuft ohne Konsolengeräusche Detaillierte Fehlerberichte: Detaillierte Fehlermeldungen mit Fehlercodes

Detaillierte Fehlermeldungen mit Fehlercodes Automatischer Fehler-Reset: ResetLastError()-Muster vor/nach allen Handelsoperationen

ResetLastError()-Muster vor/nach allen Handelsoperationen MQL5-Market-Konformität: Folgt den offiziellen MetaQuotes-Validierungsstandards

Debug-System

DebugMode: Allgemeine Strategielogik-Debugging

Allgemeine Strategielogik-Debugging EnableValidationDebug: Granulare Sichtbarkeit des Validierungsprozesses

Granulare Sichtbarkeit des Validierungsprozesses Panel-Indikatoren: Echtzeit-Validierungsstatus und Debug-Modus-Anzeige

Strategieunabhängigkeit

Jede Strategie operiert in vollständiger Isolation:

Separate Magic Numbers: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuell (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuell (111111) Unabhängiges Gewinntracking: Tages-/wochentlicher P&L pro Strategie

Tages-/wochentlicher P&L pro Strategie Isolierte Handelszähler: Sitzungs-, tägliche und wöchentliche Grenzen pro Strategie

Sitzungs-, tägliche und wöchentliche Grenzen pro Strategie Strategie-spezifisches Management: Breakeven, Trailing und partielle Schließungen arbeiten unabhängig

Prop-Firm-Kompatibilität

KILLZONE KNIGHT wurde für die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt:

Strenge Risikokontrollen: Konfigurierbare tägliche Verlustgrenzen und maximaler Drawdown-Schutz

Konfigurierbare tägliche Verlustgrenzen und maximaler Drawdown-Schutz Kein Martingale: Jeder Handel hat definierte SL/TP—kein Durchschnittssenkung oder Gittererweiterung

Jeder Handel hat definierte SL/TP—kein Durchschnittssenkung oder Gittererweiterung Positionsgrenzen: Konfigurierbare maximale Positionen verhindern Überexposition

Konfigurierbare maximale Positionen verhindern Überexposition Nachrichtenvermeidung: Optionaler Filter für hoch wirksame Ereignisse

Optionaler Filter für hoch wirksame Ereignisse Saubere Handelsgeschichte: Professionelles Kommentarsystem zur Handelsidentifikation

Entwicklerphilosophie

Von JFX Trading mit institutionellen Kodierungsstandards entwickelt:

Kein Hype: Die Leistung wird durch angemessenes Risikomanagement und Validierung ausgedrückt

Die Leistung wird durch angemessenes Risikomanagement und Validierung ausgedrückt Marktadaptiert: Duale Strategien erfassen verschiedene Marktphasen

Duale Strategien erfassen verschiedene Marktphasen Transparente Logik: Saubere Code-Struktur mit umfassender Validierung

Saubere Code-Struktur mit umfassender Validierung Kontinuierliche Evolution: Regelmäßige Updates basierend auf Änderungen der Marktstruktur

Einrichtungsanforderungen

Minimale Konfiguration

MetaTrader 5-Plattform

Zugriff auf das Symbol XAUUSD

Zuverlässiger Broker mit niedrigen Spreads

Grundlegendes Verständnis der EA-Parameter

Empfohlene Einrichtung

VPS für 24/5-Betriebszeit

ECN/Roh-Spread-Konto

Hebel 1:100+

Validierungs-Debugging während der anfänglichen Tests aktiviert

Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein inhärentes Risiko. KILLZONE KNIGHT PROP EA ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um eine definierte Strategie mit strikten Risikokontrollen auszuführen. Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren oder Verluste eliminieren. Nutzer müssen die Strategien verstehen, sie gründlich auf Demokonten testen und nur mit Kapital handeln, das sie sich leisten können zu verlieren. Vergangene Backtests oder Live-Ergebnisse sagen nichts über zukünftige Leistung voraus.

Was KILLZONE KNIGHT auszeichnet

Zwei unabhängige Motoren: Zwei unkorrelierte Strategien in einem System

Zwei unkorrelierte Strategien in einem System Sitzungsbasiertes Präzisionshandeln: Zielgerichtetes Handeln in spezifischen Hoch-Wahrscheinlichkeits-Zeitfenstern

Zielgerichtetes Handeln in spezifischen Hoch-Wahrscheinlichkeits-Zeitfenstern Institutionelle Validierung: MQL5-Market-konforme Fehlerbehandlung und Risikoprüfungen

MQL5-Market-konforme Fehlerbehandlung und Risikoprüfungen Visuelle Transparenz: Echtzeit-Dashboard zeigt genau, was der EA tut

Echtzeit-Dashboard zeigt genau, was der EA tut Keine Versprechen: Keine Gewinngarantien oder Siegquote-Ansprüche—nur solide Ingenieurskunst

Keine Gewinngarantien oder Siegquote-Ansprüche—nur solide Ingenieurskunst Prop-Firm-Nativ: Von Grund auf für die Handelsregeln von finanzierten Konten entwickelt

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Wo Präzision auf Professionalität im algorithmischen Goldhandel trifft.

Vollständiges Validierungsset | Dual-Strategie-Architektur