Killzone Knight PRO P
- Experts
- John Muguimi Njue
- Version: 114.0
- Activations: 10
Conseiller Expert Professionnel pour XAUUSD | Système de Trading Institutionnel à Double Stratégie
Aperçu
KILLZONE KNIGHT PROP EA est un système de trading de niveau institutionnel conçu pour les traders sérieux et les professionnels des firmes prop. Construit sur deux stratégies indépendantes à haute probabilité — LDNYK (Clôture Londres-New York) et GBT (Temporisation de Rupture GMT) —, ce EA combine une précision basée sur les sessions avec une analyse avancée de la structure de marché pour capturer l'élan intrajournalier de l'or pendant les fenêtres de liquidité de pointe.
Contrairement aux systèmes de rupture traditionnels, KILLZONE KNIGHT fonctionne avec une architecture à double moteur, permettant aux deux stratégies de s'exécuter simultanément sans interférence, chacune avec ses propres contrôles de risque, limites de trading et systèmes de gestion des profits.
Architecture de la Stratégie Centrale
Stratégie 1 : LDNYK (Rupture de Clôture Londres-New York)
- Structure de Marché : Analyse les précédents sommets et creux journaliers avec des zones de rupture configurables
- Logique d'Entrée : Surveille l'action des prix sur M15 pour des ruptures confirmées au-delà des extrêmes quotidiens
- Validation : Requiert une taille minimale de bougie (5+ pips) pour filtrer les fausses ruptures
- Focus sur la Session : Fonctionne exclusivement pendant les heures de trading de New York (8h00 - 16h00 heure NY)
- Gestion des Trades : Limites quotidiennes de trading indépendantes (par défaut : 5 trades/jour)
Stratégie 2 : GBT (Temporisation de Rupture GMT)
- Fenêtre de Précision : Capture la volatilité de la session matinale (3h05-6h05 GMT)
- Analyse M1 : Utilise la structure des prix en 1 minute pour une précision d'entrée au niveau micro
- Confirmation de Rupture : Paramètres de distance serrés (fenêtre d'entrée de 5 pips)
- Protocole de Sortie Automatique : Ferme toutes les positions GBT à 22h30 GMT pour un risque nocturne propre
- Contrôles Multi-Niveaux : Limites de trading par session, jour et semaine avec plafonds d'objectifs de profit
Fonctionnalités Avancées
Gestion Intelligente des Positions
- Système de Breakeven : Déplace le stop-loss à l'entrée + offset lorsque le profit atteint un seuil configurable
- Stops Trailing : Protection des profits dynamique activée à des niveaux de profit définis par l'utilisateur
- Prise de Profits Partiels : Échelonne automatiquement la sortie des positions à deux niveaux de profit
- Intégration ATR : Calculs d'offset d'entrée basés sur la volatilité du marché (Période ATR 14)
Contrôles de Risque Institutionnels
- Validation de Volume : Vérifications pré-trade pour la conformité MIN/MAX/STEP et les limites de volume des symboles
- Vérification de Marge : Utilise OrderCalcMargin() pour confirmer des fonds suffisants avant l'exécution
- Conformité des Niveaux de Stop : Valide toutes les distances SL/TP par rapport aux exigences du courtier
- Protection des Niveaux de Gel : Empêche les modifications dans les zones de gel définies par le courtier
- Disjoncteur de Drawdown : Arrête le trading lorsque le seuil maximal de drawdown est dépassé
Filtres des Conditions de Marché
- Protection des Spreads : Bloque les trades lorsque le spread dépasse la valeur maximale configurée
- Filtre des Nouvelles : Filtre optionnel basé sur le temps avec sélection du niveau d'impact (Haut/Moyen/Bas)
- Fenêtres de Temps : Restreint le trading aux périodes optimales de liquidité
- Validation de l'Historique des Cotations : Assure des données suffisantes de barres avant l'activation de la stratégie
Précision à Double Fuseau Horaire
- Ciblage de la Session NY : LDNYK s'aligne sur les heures de marché de New York
- Exécution de la Fenêtre GMT : GBT capture la volatilité européenne matinale
- Décalages Configurables : Ajuste les paramètres de fuseau horaire pour l'heure du serveur du courtier
Interface de Trading Visuelle
Tableau de Bord en Temps Réel
- Statut de la Stratégie : Indicateurs d'activité en direct de LDNYK et GBT
- Compteurs de Trades : Suivi des trades par session/jour/semaine par stratégie
- Analyse des Profits : Suivi des profits hauts/bas pour chaque stratégie indépendamment
- Métriques de Compte : Solde, capital, pourcentage de drawdown et nombre de positions
- Moniteurs de Risque : Valeurs ATR, statut des spreads, vérifications de validation et statut du filtre des nouvelles
- Exécution Manuelle : Boutons d'Achat/Vente à un clic avec paramètres de risque définis par l'EA
Superpositions de Graphiques
- Boîte de Zone LDNYK : Représentation visuelle des zones de rupture haut/bas quotidiennes (Rouge)
- Boîte de Zone GBT : Niveaux de rupture de session GMT avec mises à jour en temps réel (Doré)
- Étiquettes de Niveaux : Affichages dynamiques des niveaux de prix montrant les paramètres actuels de la session
Spécifications Techniques
Paramètres de Trading
- Symbole : XAUUSD (Or)
- Cadre Temporel Recommandé : M15 pour l'analyse LDNYK, M1 pour la précision GBT
- Effet de Levier : 1:100 ou plus recommandé
- Type de Compte : Comptes ECN/Raw spread préférés
- VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu 24/5
Configuration Par Défaut
- Risque LDNYK : 2% par trade | 50-pip SL | 100-pip TP
- Risque GBT : 0,5% par trade | 40-pip SL | Facteur de rupture 2.0x TP
- Limites de Positions : 2 positions automatiques, 1 position manuelle
- Breakeven : Déclenché à 15% de profit, +2% d'offset
- Trailing : Activé à 20% de profit, incrément de 5% par étape
Systèmes de Validation et de Sécurité
Chaîne de Validation Pré-Trade
- Vérification du mode de trading du symbole
- Vérification de la conformité des paramètres de volume
- Vérification de la limite des ordres en attente
- Calcul de marge suffisante
- Validation de la distance de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Confirmation de la levée du niveau de gel
- Vérification de la suffisance de l'historique des cotations
Gestion des Erreurs
- Protocole de Succès Silencieux : La validation passe sans bruit dans la console
- Rapports d'Erreurs Détaillés : Messages d'échec détaillés avec codes d'erreur
- Réinitialisation Automatique des Erreurs : Modèle ResetLastError() avant/après toutes les opérations de trading
- Conformité au Marché MQL5 : Suit les normes officielles de validation de MetaQuotes
Système de Débogage
- DebugMode : Débogage général de la logique de la stratégie
- EnableValidationDebug : Visibilité granulaire du processus de validation
- Indicateurs de Panneau : Statut de validation en temps réel et affichage du mode de débogage
Indépendance des Stratégies
Chaque stratégie fonctionne en isolement complet :
- Nombres Magiques Séparés : LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111)
- Suivi Indépendant des Profits : P&L quotidien/semestriel par stratégie
- Compteurs de Trades Isolés : Limites par session, jour et semaine par stratégie
- Gestion Spécifique à la Stratégie : Breakeven, trailing et fermetures partielles opèrent indépendamment
Compatibilité avec les Firmes Prop
KILLZONE KNIGHT est conçu pour les défis des firmes prop :
- Contrôles de Risque Strictes : Limites de perte quotidienne configurables et protection contre le drawdown maximum
- Pas de Martingale : Chaque trade a des SL/TP définis—pas de moyenne à la baisse ni d'expansion de grille
- Limites de Positions : Limites maximales configurables empêchent une surexposition
- Évitement des Nouvelles : Filtre optionnel pour les événements à fort impact
- Historique de Trades Propre : Système de commentaires professionnel pour l'identification des trades
Philosophie du Développeur
Construite par JFX Trading avec des standards de codage de niveau institutionnel :
- Sans Hype : La performance se manifeste à travers une gestion des risques appropriée et une validation
- Adaptable au Marché : Stratégies doubles capturent différentes phases du marché
- Logique Transparente : Structure de code propre avec validation complète
- Évolution Continue : Mises à jour régulières basées sur les changements de structure de marché
Exigences de Configuration
Configuration Minimale
- Plateforme MetaTrader 5
- Accès au symbole XAUUSD
- Courtier fiable avec des spreads bas
- Compréhension de base des paramètres de l'EA
Configuration Recommandée
- VPS pour un uptime 24/5
- Compte ECN/Raw spread
- Effet de levier 1:100+
- Débogage de validation activé pendant les tests initiaux
Divulgation des Risques
Le trading d'instruments financiers comporte un risque inhérent. KILLZONE KNIGHT PROP EA est un outil conçu pour exécuter une stratégie définie avec des contrôles de risque stricts. Aucun système de trading ne peut garantir des profits ou éliminer des pertes. Les utilisateurs doivent comprendre les stratégies, les tester exhaustivement sur des comptes démo et ne trader que le capital qu'ils peuvent se permettre de perdre. Les backtests passés ou les résultats en direct ne prédisent pas les performances futures.
Ce qui Rend KILLZONE KNIGHT Différent
- Moteurs Doubles Indépendants : Deux stratégies non corrélées dans un seul système
- Précision Basée sur les Sessions : Vise des fenêtres de temps à haute probabilité spécifiques
- Validation Institutionnelle : Gestion des erreurs et vérifications de risque conformes au marché MQL5
- Transparence Visuelle : Tableau de bord en temps réel montrant exactement ce que fait l'EA
- Zéro Promesses : Pas de revendications de taux de victoire, pas de garanties de profit—seulement une ingénierie solide
- Natif pour les Firmes Prop : Construit de zéro pour les règles de trading des comptes financés
KILLZONE KNIGHT PROP EA — Où la précision rencontre le professionnalisme dans le trading algorithmique de l'or.
Suite Complète de Validation | Architecture à Double Stratégie