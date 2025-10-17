Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA : Trading d'or basé sur les sessions avec précision

Conseiller Expert Professionnel pour XAUUSD | Système de Trading Institutionnel à Double Stratégie

Aperçu

KILLZONE KNIGHT PROP EA est un système de trading de niveau institutionnel conçu pour les traders sérieux et les professionnels des firmes prop. Construit sur deux stratégies indépendantes à haute probabilité — LDNYK (Clôture Londres-New York) et GBT (Temporisation de Rupture GMT) —, ce EA combine une précision basée sur les sessions avec une analyse avancée de la structure de marché pour capturer l'élan intrajournalier de l'or pendant les fenêtres de liquidité de pointe.

Contrairement aux systèmes de rupture traditionnels, KILLZONE KNIGHT fonctionne avec une architecture à double moteur, permettant aux deux stratégies de s'exécuter simultanément sans interférence, chacune avec ses propres contrôles de risque, limites de trading et systèmes de gestion des profits.

Architecture de la Stratégie Centrale

Stratégie 1 : LDNYK (Rupture de Clôture Londres-New York)

Structure de Marché : Analyse les précédents sommets et creux journaliers avec des zones de rupture configurables

Analyse les précédents sommets et creux journaliers avec des zones de rupture configurables Logique d'Entrée : Surveille l'action des prix sur M15 pour des ruptures confirmées au-delà des extrêmes quotidiens

Surveille l'action des prix sur M15 pour des ruptures confirmées au-delà des extrêmes quotidiens Validation : Requiert une taille minimale de bougie (5+ pips) pour filtrer les fausses ruptures

Requiert une taille minimale de bougie (5+ pips) pour filtrer les fausses ruptures Focus sur la Session : Fonctionne exclusivement pendant les heures de trading de New York (8h00 - 16h00 heure NY)

Fonctionne exclusivement pendant les heures de trading de New York (8h00 - 16h00 heure NY) Gestion des Trades : Limites quotidiennes de trading indépendantes (par défaut : 5 trades/jour)

Stratégie 2 : GBT (Temporisation de Rupture GMT)

Fenêtre de Précision : Capture la volatilité de la session matinale (3h05-6h05 GMT)

Capture la volatilité de la session matinale (3h05-6h05 GMT) Analyse M1 : Utilise la structure des prix en 1 minute pour une précision d'entrée au niveau micro

Utilise la structure des prix en 1 minute pour une précision d'entrée au niveau micro Confirmation de Rupture : Paramètres de distance serrés (fenêtre d'entrée de 5 pips)

Paramètres de distance serrés (fenêtre d'entrée de 5 pips) Protocole de Sortie Automatique : Ferme toutes les positions GBT à 22h30 GMT pour un risque nocturne propre

Ferme toutes les positions GBT à 22h30 GMT pour un risque nocturne propre Contrôles Multi-Niveaux : Limites de trading par session, jour et semaine avec plafonds d'objectifs de profit

Fonctionnalités Avancées

Gestion Intelligente des Positions

Système de Breakeven : Déplace le stop-loss à l'entrée + offset lorsque le profit atteint un seuil configurable

Déplace le stop-loss à l'entrée + offset lorsque le profit atteint un seuil configurable Stops Trailing : Protection des profits dynamique activée à des niveaux de profit définis par l'utilisateur

Protection des profits dynamique activée à des niveaux de profit définis par l'utilisateur Prise de Profits Partiels : Échelonne automatiquement la sortie des positions à deux niveaux de profit

Échelonne automatiquement la sortie des positions à deux niveaux de profit Intégration ATR : Calculs d'offset d'entrée basés sur la volatilité du marché (Période ATR 14)

Contrôles de Risque Institutionnels

Validation de Volume : Vérifications pré-trade pour la conformité MIN/MAX/STEP et les limites de volume des symboles

Vérifications pré-trade pour la conformité MIN/MAX/STEP et les limites de volume des symboles Vérification de Marge : Utilise OrderCalcMargin() pour confirmer des fonds suffisants avant l'exécution

Utilise OrderCalcMargin() pour confirmer des fonds suffisants avant l'exécution Conformité des Niveaux de Stop : Valide toutes les distances SL/TP par rapport aux exigences du courtier

Valide toutes les distances SL/TP par rapport aux exigences du courtier Protection des Niveaux de Gel : Empêche les modifications dans les zones de gel définies par le courtier

Empêche les modifications dans les zones de gel définies par le courtier Disjoncteur de Drawdown : Arrête le trading lorsque le seuil maximal de drawdown est dépassé

Filtres des Conditions de Marché

Protection des Spreads : Bloque les trades lorsque le spread dépasse la valeur maximale configurée

Bloque les trades lorsque le spread dépasse la valeur maximale configurée Filtre des Nouvelles : Filtre optionnel basé sur le temps avec sélection du niveau d'impact (Haut/Moyen/Bas)

Filtre optionnel basé sur le temps avec sélection du niveau d'impact (Haut/Moyen/Bas) Fenêtres de Temps : Restreint le trading aux périodes optimales de liquidité

Restreint le trading aux périodes optimales de liquidité Validation de l'Historique des Cotations : Assure des données suffisantes de barres avant l'activation de la stratégie

Précision à Double Fuseau Horaire

Ciblage de la Session NY : LDNYK s'aligne sur les heures de marché de New York

LDNYK s'aligne sur les heures de marché de New York Exécution de la Fenêtre GMT : GBT capture la volatilité européenne matinale

GBT capture la volatilité européenne matinale Décalages Configurables : Ajuste les paramètres de fuseau horaire pour l'heure du serveur du courtier

Interface de Trading Visuelle

Tableau de Bord en Temps Réel

Statut de la Stratégie : Indicateurs d'activité en direct de LDNYK et GBT

Indicateurs d'activité en direct de LDNYK et GBT Compteurs de Trades : Suivi des trades par session/jour/semaine par stratégie

Suivi des trades par session/jour/semaine par stratégie Analyse des Profits : Suivi des profits hauts/bas pour chaque stratégie indépendamment

Suivi des profits hauts/bas pour chaque stratégie indépendamment Métriques de Compte : Solde, capital, pourcentage de drawdown et nombre de positions

Solde, capital, pourcentage de drawdown et nombre de positions Moniteurs de Risque : Valeurs ATR, statut des spreads, vérifications de validation et statut du filtre des nouvelles

Valeurs ATR, statut des spreads, vérifications de validation et statut du filtre des nouvelles Exécution Manuelle : Boutons d'Achat/Vente à un clic avec paramètres de risque définis par l'EA

Superpositions de Graphiques

Boîte de Zone LDNYK : Représentation visuelle des zones de rupture haut/bas quotidiennes (Rouge)

Représentation visuelle des zones de rupture haut/bas quotidiennes (Rouge) Boîte de Zone GBT : Niveaux de rupture de session GMT avec mises à jour en temps réel (Doré)

Niveaux de rupture de session GMT avec mises à jour en temps réel (Doré) Étiquettes de Niveaux : Affichages dynamiques des niveaux de prix montrant les paramètres actuels de la session

Spécifications Techniques

Paramètres de Trading

Symbole : XAUUSD (Or)

XAUUSD (Or) Cadre Temporel Recommandé : M15 pour l'analyse LDNYK, M1 pour la précision GBT

M15 pour l'analyse LDNYK, M1 pour la précision GBT Effet de Levier : 1:100 ou plus recommandé

1:100 ou plus recommandé Type de Compte : Comptes ECN/Raw spread préférés

Comptes ECN/Raw spread préférés VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu 24/5

Configuration Par Défaut

Risque LDNYK : 2% par trade | 50-pip SL | 100-pip TP

2% par trade | 50-pip SL | 100-pip TP Risque GBT : 0,5% par trade | 40-pip SL | Facteur de rupture 2.0x TP

0,5% par trade | 40-pip SL | Facteur de rupture 2.0x TP Limites de Positions : 2 positions automatiques, 1 position manuelle

2 positions automatiques, 1 position manuelle Breakeven : Déclenché à 15% de profit, +2% d'offset

Déclenché à 15% de profit, +2% d'offset Trailing : Activé à 20% de profit, incrément de 5% par étape

Systèmes de Validation et de Sécurité

Chaîne de Validation Pré-Trade

Vérification du mode de trading du symbole Vérification de la conformité des paramètres de volume Vérification de la limite des ordres en attente Calcul de marge suffisante Validation de la distance de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Confirmation de la levée du niveau de gel Vérification de la suffisance de l'historique des cotations

Gestion des Erreurs

Protocole de Succès Silencieux : La validation passe sans bruit dans la console

La validation passe sans bruit dans la console Rapports d'Erreurs Détaillés : Messages d'échec détaillés avec codes d'erreur

Messages d'échec détaillés avec codes d'erreur Réinitialisation Automatique des Erreurs : Modèle ResetLastError() avant/après toutes les opérations de trading

Modèle ResetLastError() avant/après toutes les opérations de trading Conformité au Marché MQL5 : Suit les normes officielles de validation de MetaQuotes

Système de Débogage

DebugMode : Débogage général de la logique de la stratégie

Débogage général de la logique de la stratégie EnableValidationDebug : Visibilité granulaire du processus de validation

Visibilité granulaire du processus de validation Indicateurs de Panneau : Statut de validation en temps réel et affichage du mode de débogage

Indépendance des Stratégies

Chaque stratégie fonctionne en isolement complet :

Nombres Magiques Séparés : LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111) Suivi Indépendant des Profits : P&L quotidien/semestriel par stratégie

P&L quotidien/semestriel par stratégie Compteurs de Trades Isolés : Limites par session, jour et semaine par stratégie

Limites par session, jour et semaine par stratégie Gestion Spécifique à la Stratégie : Breakeven, trailing et fermetures partielles opèrent indépendamment

Compatibilité avec les Firmes Prop

KILLZONE KNIGHT est conçu pour les défis des firmes prop :

Contrôles de Risque Strictes : Limites de perte quotidienne configurables et protection contre le drawdown maximum

Limites de perte quotidienne configurables et protection contre le drawdown maximum Pas de Martingale : Chaque trade a des SL/TP définis—pas de moyenne à la baisse ni d'expansion de grille

Chaque trade a des SL/TP définis—pas de moyenne à la baisse ni d'expansion de grille Limites de Positions : Limites maximales configurables empêchent une surexposition

Limites maximales configurables empêchent une surexposition Évitement des Nouvelles : Filtre optionnel pour les événements à fort impact

Filtre optionnel pour les événements à fort impact Historique de Trades Propre : Système de commentaires professionnel pour l'identification des trades

Philosophie du Développeur

Construite par JFX Trading avec des standards de codage de niveau institutionnel :

Sans Hype : La performance se manifeste à travers une gestion des risques appropriée et une validation

La performance se manifeste à travers une gestion des risques appropriée et une validation Adaptable au Marché : Stratégies doubles capturent différentes phases du marché

Stratégies doubles capturent différentes phases du marché Logique Transparente : Structure de code propre avec validation complète

Structure de code propre avec validation complète Évolution Continue : Mises à jour régulières basées sur les changements de structure de marché

Exigences de Configuration

Configuration Minimale

Plateforme MetaTrader 5

Accès au symbole XAUUSD

Courtier fiable avec des spreads bas

Compréhension de base des paramètres de l'EA

Configuration Recommandée

VPS pour un uptime 24/5

Compte ECN/Raw spread

Effet de levier 1:100+

Débogage de validation activé pendant les tests initiaux

Divulgation des Risques

Le trading d'instruments financiers comporte un risque inhérent. KILLZONE KNIGHT PROP EA est un outil conçu pour exécuter une stratégie définie avec des contrôles de risque stricts. Aucun système de trading ne peut garantir des profits ou éliminer des pertes. Les utilisateurs doivent comprendre les stratégies, les tester exhaustivement sur des comptes démo et ne trader que le capital qu'ils peuvent se permettre de perdre. Les backtests passés ou les résultats en direct ne prédisent pas les performances futures.

Ce qui Rend KILLZONE KNIGHT Différent

Moteurs Doubles Indépendants : Deux stratégies non corrélées dans un seul système

Deux stratégies non corrélées dans un seul système Précision Basée sur les Sessions : Vise des fenêtres de temps à haute probabilité spécifiques

Vise des fenêtres de temps à haute probabilité spécifiques Validation Institutionnelle : Gestion des erreurs et vérifications de risque conformes au marché MQL5

Gestion des erreurs et vérifications de risque conformes au marché MQL5 Transparence Visuelle : Tableau de bord en temps réel montrant exactement ce que fait l'EA

Tableau de bord en temps réel montrant exactement ce que fait l'EA Zéro Promesses : Pas de revendications de taux de victoire, pas de garanties de profit—seulement une ingénierie solide

Pas de revendications de taux de victoire, pas de garanties de profit—seulement une ingénierie solide Natif pour les Firmes Prop : Construit de zéro pour les règles de trading des comptes financés

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Où la précision rencontre le professionnalisme dans le trading algorithmique de l'or.

Suite Complète de Validation | Architecture à Double Stratégie