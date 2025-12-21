LF CoreX Pro

LF CoreX — Day Trading Engine

LF CoreX è un Expert Advisor (EA) di day trading progettato per offrire un’esecuzione disciplinata, stabile e controllata sui mercati finanziari.
Sviluppato da Lind Factory, è pensato per trader che cercano una soluzione algoritmica seria, priva di comportamenti aggressivi o rischi inutili.

LF CoreX è stato concepito come uno strumento automatizzato basato su regole chiare, capace di operare in modo autonomo nel rispetto rigoroso delle condizioni di mercato e della gestione del rischio.

🔍 Filosofia di Trading

  • Logica chiara e razionale

  • Esposizione al mercato controllata

  • Numero limitato di posizioni simultanee

  • Priorità alla qualità delle operazioni, non alla frequenza

LF CoreX non opera in modo continuo.
Esegue operazioni solo quando le condizioni interne sono considerate favorevoli.

⚙️ Caratteristiche Principali

  • Day trading automatizzato

  • Gestione del rischio basata su una percentuale del capitale

  • Stop Loss integrato e calcolato automaticamente

  • Controllo dello spread prima di ogni ingresso a mercato

  • Una o più posizioni simultanee (configurabile)

  • Compatibile con Forex, Criptovalute e Azioni

  • Ottimizzato per MetaTrader 5

  • Progettato per l’esecuzione continua (VPS consigliato)

📊 Asset Ottimizzati e Testati

  • EURUSD (asset principale)

  • BTCUSD

  • AMD

La versione Pro consente un’adattabilità avanzata ad altri simboli e timeframe, in base all’esperienza e all’approccio dell’utente.

🛡️ Cosa LF CoreX NON fa

  • ❌ Nessuna martingala

  • ❌ Nessun grid trading

  • ❌ Nessun scalping estremo

  • ❌ Nessuna sovraesposizione deliberata

  • ❌ Nessuna promessa di profitti irrealistici

LF CoreX si concentra su coerenza, robustezza e protezione del capitale.

📈 Prestazioni e Statistiche

Le prestazioni di LF CoreX dipendono da:

  • simbolo negoziato,

  • timeframe selezionato,

  • parametri impostati,

  • condizioni di mercato attuali.

I backtest e le statistiche sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non garantiscono risultati futuri.
Il trading sui mercati finanziari comporta il rischio di perdita del capitale.

🔐 Licenza e Utilizzo

  • Licenza ufficiale MetaTrader 5

  • Attivazioni multiple incluse

  • Compatibile con PC e VPS

  • Nessun accesso o modifica del codice sorgente

👤 A chi è destinato LF CoreX?

  • Trader che cercano un’automazione parziale o totale

  • Utenti che desiderano un EA stabile e strutturato

  • Trader di livello intermedio o avanzato

  • Utenti MetaTrader 5 su PC o VPS

⚠️ Avvertenza sul Rischio

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
LF CoreX è uno strumento automatizzato di supporto alle decisioni e non costituisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.



