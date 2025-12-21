LF CoreX Pro
LF CoreX — Day Trading Engine
LF CoreX è un Expert Advisor (EA) di day trading progettato per offrire un’esecuzione disciplinata, stabile e controllata sui mercati finanziari.
Sviluppato da Lind Factory, è pensato per trader che cercano una soluzione algoritmica seria, priva di comportamenti aggressivi o rischi inutili.
LF CoreX è stato concepito come uno strumento automatizzato basato su regole chiare, capace di operare in modo autonomo nel rispetto rigoroso delle condizioni di mercato e della gestione del rischio.
🔍 Filosofia di Trading
-
Logica chiara e razionale
-
Esposizione al mercato controllata
-
Numero limitato di posizioni simultanee
-
Priorità alla qualità delle operazioni, non alla frequenza
LF CoreX non opera in modo continuo.
Esegue operazioni solo quando le condizioni interne sono considerate favorevoli.
⚙️ Caratteristiche Principali
-
Day trading automatizzato
-
Gestione del rischio basata su una percentuale del capitale
-
Stop Loss integrato e calcolato automaticamente
-
Controllo dello spread prima di ogni ingresso a mercato
-
Una o più posizioni simultanee (configurabile)
-
Compatibile con Forex, Criptovalute e Azioni
-
Ottimizzato per MetaTrader 5
-
Progettato per l’esecuzione continua (VPS consigliato)
📊 Asset Ottimizzati e Testati
-
EURUSD (asset principale)
-
BTCUSD
-
AMD
La versione Pro consente un’adattabilità avanzata ad altri simboli e timeframe, in base all’esperienza e all’approccio dell’utente.
🛡️ Cosa LF CoreX NON fa
-
❌ Nessuna martingala
-
❌ Nessun grid trading
-
❌ Nessun scalping estremo
-
❌ Nessuna sovraesposizione deliberata
-
❌ Nessuna promessa di profitti irrealistici
LF CoreX si concentra su coerenza, robustezza e protezione del capitale.
📈 Prestazioni e Statistiche
Le prestazioni di LF CoreX dipendono da:
-
simbolo negoziato,
-
timeframe selezionato,
-
parametri impostati,
-
condizioni di mercato attuali.
I backtest e le statistiche sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non garantiscono risultati futuri.
Il trading sui mercati finanziari comporta il rischio di perdita del capitale.
🔐 Licenza e Utilizzo
-
Licenza ufficiale MetaTrader 5
-
Attivazioni multiple incluse
-
Compatibile con PC e VPS
-
Nessun accesso o modifica del codice sorgente
👤 A chi è destinato LF CoreX?
-
Trader che cercano un’automazione parziale o totale
-
Utenti che desiderano un EA stabile e strutturato
-
Trader di livello intermedio o avanzato
-
Utenti MetaTrader 5 su PC o VPS
⚠️ Avvertenza sul Rischio
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
LF CoreX è uno strumento automatizzato di supporto alle decisioni e non costituisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.