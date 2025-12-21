LF CoreX Pro

LF CoreX — Day Trading Engine

LF CoreX è un Expert Advisor (EA) di day trading progettato per offrire un’esecuzione disciplinata, stabile e controllata sui mercati finanziari.

Sviluppato da Lind Factory, è pensato per trader che cercano una soluzione algoritmica seria, priva di comportamenti aggressivi o rischi inutili.

LF CoreX è stato concepito come uno strumento automatizzato basato su regole chiare, capace di operare in modo autonomo nel rispetto rigoroso delle condizioni di mercato e della gestione del rischio.

🔍 Filosofia di Trading

Logica chiara e razionale

Esposizione al mercato controllata

Numero limitato di posizioni simultanee

Priorità alla qualità delle operazioni, non alla frequenza

LF CoreX non opera in modo continuo.

Esegue operazioni solo quando le condizioni interne sono considerate favorevoli.

⚙️ Caratteristiche Principali

Day trading automatizzato

Gestione del rischio basata su una percentuale del capitale

Stop Loss integrato e calcolato automaticamente

Controllo dello spread prima di ogni ingresso a mercato

Una o più posizioni simultanee (configurabile)

Compatibile con Forex, Criptovalute e Azioni

Ottimizzato per MetaTrader 5

Progettato per l’esecuzione continua (VPS consigliato)

📊 Asset Ottimizzati e Testati

EURUSD (asset principale)

BTCUSD

AMD

La versione Pro consente un’adattabilità avanzata ad altri simboli e timeframe, in base all’esperienza e all’approccio dell’utente.

🛡️ Cosa LF CoreX NON fa

❌ Nessuna martingala

❌ Nessun grid trading

❌ Nessun scalping estremo

❌ Nessuna sovraesposizione deliberata

❌ Nessuna promessa di profitti irrealistici

LF CoreX si concentra su coerenza, robustezza e protezione del capitale.

📈 Prestazioni e Statistiche

Le prestazioni di LF CoreX dipendono da:

simbolo negoziato,

timeframe selezionato,

parametri impostati,

condizioni di mercato attuali.

I backtest e le statistiche sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non garantiscono risultati futuri.

Il trading sui mercati finanziari comporta il rischio di perdita del capitale.

🔐 Licenza e Utilizzo

Licenza ufficiale MetaTrader 5

Attivazioni multiple incluse

Compatibile con PC e VPS

Nessun accesso o modifica del codice sorgente

👤 A chi è destinato LF CoreX?

Trader che cercano un’automazione parziale o totale

Utenti che desiderano un EA stabile e strutturato

Trader di livello intermedio o avanzato

Utenti MetaTrader 5 su PC o VPS

⚠️ Avvertenza sul Rischio

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.

LF CoreX è uno strumento automatizzato di supporto alle decisioni e non costituisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.



