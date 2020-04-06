Killzone Knight PRO P
- Experts
- John Muguimi Njue
- Versão: 114.0
- Ativações: 10
Assessor Especialista Profissional para XAUUSD | Sistema de Negociação Institucional de Dupla Estratégia
Visão Geral
KILLZONE KNIGHT PROP EA é um sistema de negociação de nível institucional projetado para traders sérios e profissionais de firmas prop. Construído sobre duas estratégias independentes de alta probabilidade — LDNYK (Fechamento Londres-Nova York) e GBT (Temporização de Quebra GMT) —, este EA combina precisão baseada em sessões com uma análise avançada da estrutura de mercado para capturar o momento intradiário do ouro durante janelas de liquidez máxima.
Diferente dos sistemas tradicionais de quebra, o KILLZONE KNIGHT opera com uma arquitetura de duplo motor, permitindo que ambas as estratégias funcionem simultaneamente sem interferências, cada uma com controles de risco independentes, limites de comércio e sistemas de gestão de lucros.
Arquitetura da Estratégia Central
Estratégia 1: LDNYK (Quebra de Fechamento Londres-Nova York)
- Estrutura de Mercado: Analisa os máximos e mínimos diários anteriores com zonas de quebra configuráveis
- Lógica de Entrada: Monitora a ação de preço em M15 para quebras confirmadas além dos extremos diários
- Validação: Requer um tamanho mínimo de vela (5+ pips) para filtrar quebras falsas
- Foco na Sessão: Opera exclusivamente durante as horas de negociação de Nova York (8h às 16h, horário de NY)
- Gestão de Operações: Limites diários de comércio independentes (padrão: 5 operações/dia)
Estratégia 2: GBT (Temporização de Quebra GMT)
- Janela de Precisão: Captura a volatilidade da sessão inicial (3:05-6:05 GMT)
- Análise M1: Usa a estrutura de preço de 1 minuto para precisão de entrada em nível micro
- Confirmação de Quebra: Parâmetros de distância ajustados (janela de entrada de 5 pips)
- Protocolo de Saída Automática: Fecha todas as posições GBT às 22:30 GMT para um risco noturno limpo
- Controles Multiníveis: Limites de comércio por sessão, diário e semanal com tetos de objetivos de lucro
Recursos Avançados
Gestão Inteligente de Posições
- Sistema de Breakeven: Move o stop-loss para a entrada +offset quando o lucro atinge um limiar configurável
- Stop Trailing: Proteção de lucro dinâmico é ativada em níveis de lucro definidos pelo usuário
- Retirada Parcial de Lucros: Escala automaticamente fora de posições em dois níveis de lucro
- Integração ATR: Cálculos de offset de entrada baseados na volatilidade do mercado (Período ATR 14)
Controles de Risco Institucionais
- Validação de Volume: Verificações pré-comércio para conformidade MIN/MAX/STEP e limites de volume de símbolos
- Verificação de Margem: Usa OrderCalcMargin() para confirmar fundos suficientes antes da execução
- Conformidade de Níveis de Stop: Valida todas as distâncias SL/TP contra os requisitos do corretor
- Proteção de Nível de Congelamento: Impede modificações dentro de zonas de congelamento definidas pelo corretor
- Disjuntor de Drawdown: Interrompe o comércio quando o limiar máximo de drawdown é excedido
Filtros de Condições de Mercado
- Proteção de Spread: Bloqueia operações quando o spread excede o máximo configurado
- Filtro de Notícias: Filtro opcional baseado em tempo com seleção de nível de impacto (Alto/Médio/Baixo)
- Janelas de Tempo: Restringe o comércio a períodos ótimos de liquidez
- Validação de Histórico de Cotações: Garante dados suficientes de barras antes da ativação da estratégia
Precisão de Dupla Zona Horária
- Alvo da Sessão NY: LDNYK alinha-se com os horários de mercado de Nova York
- Execução da Janela GMT: GBT captura a volatilidade inicial europeia
- Deslocamentos Configuráveis: Ajusta parâmetros de zona horária para o tempo do servidor do corretor
Interface de Negociação Visual
Painel em Tempo Real
- Status da Estratégia: Indicadores de atividade ao vivo de LDNYK e GBT
- Contadores de Operações: Rastreamento de operações por sessão/dia/semana por estratégia
- Análise de Lucros: Rastreamento de lucros altos/baixos para cada estratégia de forma independente
- Métricas de Conta: Saldo, patrimônio, percentual de drawdown e contagem de posições
- Monitores de Risco: Valores ATR, status de spread, verificações de validação e status do filtro de notícias
- Execução Manual: Botões de Compra/Venda com um clique com parâmetros de risco definidos pelo EA
Sobreposições de Gráficos
- Caixa de Zona LDNYK: Representação visual de zonas de quebra de máximos/diários baixos (Vermelho)
- Caixa de Zona GBT: Níveis de quebra de sessão GMT com atualizações em tempo real (Amarelado)
- Etiquetas de Níveis: Mostradores dinâmicos de níveis de preço que mostram parâmetros de sessão atuais
Especificações Técnicas
Parâmetros de Negociação
- Símbolo: XAUUSD (Ouro)
- Quadro Temporal Recomendado: M15 para análise LDNYK, M1 para precisão GBT
- Alavancagem: Recomenda-se 1:100 ou superior
- Tipo de Conta: Contas ECN/Raw spread preferidas
- VPS: Recomendado para operação ininterrupta 24/5
Configuração Padrão
- Risco LDNYK: 2% por operação | 50-pip SL | 100-pip TP
- Risco GBT: 0.5% por operação | 40-pip SL | 2.0x fator de quebra TP
- Limites de Posições: 2 posições automáticas, 1 posição manual
- Breakeven: Ativado a 15% de lucro, +2% de offset
- Trailing: Ativado a 20% de lucro, incremento de passos de 5%
Sistemas de Validação e Segurança
Cadeia de Validação Pré-Comércio
- Verificação do modo de negociação do símbolo
- Verificação de conformidade de parâmetros de volume
- Verificação do limite de ordens pendentes
- Cálculo de margem suficiente
- Validação de distância de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Confirmação de liberação de nível de congelamento
- Verificação de suficiência de histórico de cotações
Manuseio de Erros
- Protocolo de Sucesso Silencioso: Validação passa sem ruído na consola
- Relatórios de Erros Detalhados: Mensagens de falha detalhadas com códigos de erro
- Reinício Automático de Erros: Padrão ResetLastError() antes/depois de todas as operações de comércio
- Cumprimento com MQL5 Market: Segue os padrões oficiais de validação da MetaQuotes
Sistema de Depuração
- DebugMode: Depuração geral da lógica da estratégia
- EnableValidationDebug: Visibilidade do processo de validação granular
- Indicadores de Painel: Status de validação em tempo real e exibição do modo de depuração
Independência das Estratégias
Cada estratégia opera em completo isolamento:
- Números Mágicos Separados: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manual (111111)
- Rastreamento Independente de Lucros: P&L diário/semanal por estratégia
- Contadores de Operações Isolados: Limites por sessão, dia e semana por estratégia
- Gestão Específica da Estratégia: Breakeven, trailing e fechamentos parciais operam independentemente
Compatibilidade com Firmas Prop
KILLZONE KNIGHT foi projetado para os desafios das firmas prop:
- Controles de Risco Estritos: Limites de perda diária configuráveis e proteção contra drawdown máximo
- Sem Martingale: Cada operação tem SL/TP definidos—sem média para baixo ou expansão de grade
- Limites de Posições: Máximos configuráveis de posições previnem super exposição
- Evitação de Notícias: Filtro opcional para eventos de alto impacto
- Histórico de Operações Limpo: Sistema de comentários profissional para identificação de operações
Filosofia do Desenvolvedor
Construído pela JFX Trading com padrões de codificação de nível institucional:
- Sem Hype: O desempenho é expresso através de uma gestão de riscos adequada e validação
- Adaptável ao Mercado: Estratégias duplas capturam diferentes fases do mercado
- Lógica Transparente: Estrutura de código limpa com validação abrangente
- Evolução Contínua: Atualizações regulares baseadas em mudanças na estrutura do mercado
Requisitos de Configuração
Configuração Mínima
- Plataforma MetaTrader 5
- Acesso ao símbolo XAUUSD
- Corretor confiável com spreads baixos
- Compreensão básica dos parâmetros do EA
Configuração Recomendada
- VPS para uptime 24/5
- Conta ECN/Raw spread
- Alavancagem 1:100+
- Depuração de validação habilitada durante testes iniciais
Divulgação de Riscos
A negociação de instrumentos financeiros carrega risco inerente. O KILLZONE KNIGHT PROP EA é uma ferramenta projetada para executar uma estratégia definida com controles de risco estritos. Nenhum sistema de negociação pode garantir lucros ou eliminar perdas. Os usuários devem entender as estratégias, testá-las exaustivamente em contas demo e negociar apenas com capital que possam permitir perder. Backtests passados ou resultados ao vivo não preveem o desempenho futuro.
O Que Torna o KILLZONE KNIGHT Diferente
- Motores Duplos Independentes: Duas estratégias não correlacionadas em um único sistema
- Precisão Baseada em Sessões: Objetiva janelas de tempo de alta probabilidade específicas
- Validação Institucional: Manuseio de erros e verificações de risco compatíveis com MQL5 Market
- Transparência Visual: Painel em tempo real mostrando exatamente o que o EA está fazendo
- Zero Promessas: Sem afirmações de taxa de vitórias, sem garantias de lucro—apenas engenharia sólida
- Nativo para Firmas Prop: Construído desde o início para regras de negociação com contas financiadas
KILLZONE KNIGHT PROP EA — Onde a precisão encontra o profissionalismo na negociação algorítmica de ouro.
Suite Completa de Validação | Arquitetura de Dupla Estratégia