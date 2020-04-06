Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Negociação de Ouro Baseada em Sessões com Precisão

Assessor Especialista Profissional para XAUUSD | Sistema de Negociação Institucional de Dupla Estratégia

Visão Geral

KILLZONE KNIGHT PROP EA é um sistema de negociação de nível institucional projetado para traders sérios e profissionais de firmas prop. Construído sobre duas estratégias independentes de alta probabilidade — LDNYK (Fechamento Londres-Nova York) e GBT (Temporização de Quebra GMT) —, este EA combina precisão baseada em sessões com uma análise avançada da estrutura de mercado para capturar o momento intradiário do ouro durante janelas de liquidez máxima.

Diferente dos sistemas tradicionais de quebra, o KILLZONE KNIGHT opera com uma arquitetura de duplo motor, permitindo que ambas as estratégias funcionem simultaneamente sem interferências, cada uma com controles de risco independentes, limites de comércio e sistemas de gestão de lucros.

Arquitetura da Estratégia Central

Estratégia 1: LDNYK (Quebra de Fechamento Londres-Nova York)

Estrutura de Mercado: Analisa os máximos e mínimos diários anteriores com zonas de quebra configuráveis

Analisa os máximos e mínimos diários anteriores com zonas de quebra configuráveis Lógica de Entrada: Monitora a ação de preço em M15 para quebras confirmadas além dos extremos diários

Monitora a ação de preço em M15 para quebras confirmadas além dos extremos diários Validação: Requer um tamanho mínimo de vela (5+ pips) para filtrar quebras falsas

Requer um tamanho mínimo de vela (5+ pips) para filtrar quebras falsas Foco na Sessão: Opera exclusivamente durante as horas de negociação de Nova York (8h às 16h, horário de NY)

Opera exclusivamente durante as horas de negociação de Nova York (8h às 16h, horário de NY) Gestão de Operações: Limites diários de comércio independentes (padrão: 5 operações/dia)

Estratégia 2: GBT (Temporização de Quebra GMT)

Janela de Precisão: Captura a volatilidade da sessão inicial (3:05-6:05 GMT)

Captura a volatilidade da sessão inicial (3:05-6:05 GMT) Análise M1: Usa a estrutura de preço de 1 minuto para precisão de entrada em nível micro

Usa a estrutura de preço de 1 minuto para precisão de entrada em nível micro Confirmação de Quebra: Parâmetros de distância ajustados (janela de entrada de 5 pips)

Parâmetros de distância ajustados (janela de entrada de 5 pips) Protocolo de Saída Automática: Fecha todas as posições GBT às 22:30 GMT para um risco noturno limpo

Fecha todas as posições GBT às 22:30 GMT para um risco noturno limpo Controles Multiníveis: Limites de comércio por sessão, diário e semanal com tetos de objetivos de lucro

Recursos Avançados

Gestão Inteligente de Posições

Sistema de Breakeven: Move o stop-loss para a entrada +offset quando o lucro atinge um limiar configurável

Move o stop-loss para a entrada +offset quando o lucro atinge um limiar configurável Stop Trailing: Proteção de lucro dinâmico é ativada em níveis de lucro definidos pelo usuário

Proteção de lucro dinâmico é ativada em níveis de lucro definidos pelo usuário Retirada Parcial de Lucros: Escala automaticamente fora de posições em dois níveis de lucro

Escala automaticamente fora de posições em dois níveis de lucro Integração ATR: Cálculos de offset de entrada baseados na volatilidade do mercado (Período ATR 14)

Controles de Risco Institucionais

Validação de Volume: Verificações pré-comércio para conformidade MIN/MAX/STEP e limites de volume de símbolos

Verificações pré-comércio para conformidade MIN/MAX/STEP e limites de volume de símbolos Verificação de Margem: Usa OrderCalcMargin() para confirmar fundos suficientes antes da execução

Usa OrderCalcMargin() para confirmar fundos suficientes antes da execução Conformidade de Níveis de Stop: Valida todas as distâncias SL/TP contra os requisitos do corretor

Valida todas as distâncias SL/TP contra os requisitos do corretor Proteção de Nível de Congelamento: Impede modificações dentro de zonas de congelamento definidas pelo corretor

Impede modificações dentro de zonas de congelamento definidas pelo corretor Disjuntor de Drawdown: Interrompe o comércio quando o limiar máximo de drawdown é excedido

Filtros de Condições de Mercado

Proteção de Spread: Bloqueia operações quando o spread excede o máximo configurado

Bloqueia operações quando o spread excede o máximo configurado Filtro de Notícias: Filtro opcional baseado em tempo com seleção de nível de impacto (Alto/Médio/Baixo)

Filtro opcional baseado em tempo com seleção de nível de impacto (Alto/Médio/Baixo) Janelas de Tempo: Restringe o comércio a períodos ótimos de liquidez

Restringe o comércio a períodos ótimos de liquidez Validação de Histórico de Cotações: Garante dados suficientes de barras antes da ativação da estratégia

Precisão de Dupla Zona Horária

Alvo da Sessão NY: LDNYK alinha-se com os horários de mercado de Nova York

LDNYK alinha-se com os horários de mercado de Nova York Execução da Janela GMT: GBT captura a volatilidade inicial europeia

GBT captura a volatilidade inicial europeia Deslocamentos Configuráveis: Ajusta parâmetros de zona horária para o tempo do servidor do corretor

Interface de Negociação Visual

Painel em Tempo Real

Status da Estratégia: Indicadores de atividade ao vivo de LDNYK e GBT

Indicadores de atividade ao vivo de LDNYK e GBT Contadores de Operações: Rastreamento de operações por sessão/dia/semana por estratégia

Rastreamento de operações por sessão/dia/semana por estratégia Análise de Lucros: Rastreamento de lucros altos/baixos para cada estratégia de forma independente

Rastreamento de lucros altos/baixos para cada estratégia de forma independente Métricas de Conta: Saldo, patrimônio, percentual de drawdown e contagem de posições

Saldo, patrimônio, percentual de drawdown e contagem de posições Monitores de Risco: Valores ATR, status de spread, verificações de validação e status do filtro de notícias

Valores ATR, status de spread, verificações de validação e status do filtro de notícias Execução Manual: Botões de Compra/Venda com um clique com parâmetros de risco definidos pelo EA

Sobreposições de Gráficos

Caixa de Zona LDNYK: Representação visual de zonas de quebra de máximos/diários baixos (Vermelho)

Representação visual de zonas de quebra de máximos/diários baixos (Vermelho) Caixa de Zona GBT: Níveis de quebra de sessão GMT com atualizações em tempo real (Amarelado)

Níveis de quebra de sessão GMT com atualizações em tempo real (Amarelado) Etiquetas de Níveis: Mostradores dinâmicos de níveis de preço que mostram parâmetros de sessão atuais

Especificações Técnicas

Parâmetros de Negociação

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

XAUUSD (Ouro) Quadro Temporal Recomendado: M15 para análise LDNYK, M1 para precisão GBT

M15 para análise LDNYK, M1 para precisão GBT Alavancagem: Recomenda-se 1:100 ou superior

Recomenda-se 1:100 ou superior Tipo de Conta: Contas ECN/Raw spread preferidas

Contas ECN/Raw spread preferidas VPS: Recomendado para operação ininterrupta 24/5

Configuração Padrão

Risco LDNYK: 2% por operação | 50-pip SL | 100-pip TP

2% por operação | 50-pip SL | 100-pip TP Risco GBT: 0.5% por operação | 40-pip SL | 2.0x fator de quebra TP

0.5% por operação | 40-pip SL | 2.0x fator de quebra TP Limites de Posições: 2 posições automáticas, 1 posição manual

2 posições automáticas, 1 posição manual Breakeven: Ativado a 15% de lucro, +2% de offset

Ativado a 15% de lucro, +2% de offset Trailing: Ativado a 20% de lucro, incremento de passos de 5%

Sistemas de Validação e Segurança

Cadeia de Validação Pré-Comércio

Verificação do modo de negociação do símbolo Verificação de conformidade de parâmetros de volume Verificação do limite de ordens pendentes Cálculo de margem suficiente Validação de distância de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Confirmação de liberação de nível de congelamento Verificação de suficiência de histórico de cotações

Manuseio de Erros

Protocolo de Sucesso Silencioso: Validação passa sem ruído na consola

Validação passa sem ruído na consola Relatórios de Erros Detalhados: Mensagens de falha detalhadas com códigos de erro

Mensagens de falha detalhadas com códigos de erro Reinício Automático de Erros: Padrão ResetLastError() antes/depois de todas as operações de comércio

Padrão ResetLastError() antes/depois de todas as operações de comércio Cumprimento com MQL5 Market: Segue os padrões oficiais de validação da MetaQuotes

Sistema de Depuração

DebugMode: Depuração geral da lógica da estratégia

Depuração geral da lógica da estratégia EnableValidationDebug: Visibilidade do processo de validação granular

Visibilidade do processo de validação granular Indicadores de Painel: Status de validação em tempo real e exibição do modo de depuração

Independência das Estratégias

Cada estratégia opera em completo isolamento:

Números Mágicos Separados: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manual (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manual (111111) Rastreamento Independente de Lucros: P&L diário/semanal por estratégia

P&L diário/semanal por estratégia Contadores de Operações Isolados: Limites por sessão, dia e semana por estratégia

Limites por sessão, dia e semana por estratégia Gestão Específica da Estratégia: Breakeven, trailing e fechamentos parciais operam independentemente

Compatibilidade com Firmas Prop

KILLZONE KNIGHT foi projetado para os desafios das firmas prop:

Controles de Risco Estritos: Limites de perda diária configuráveis e proteção contra drawdown máximo

Limites de perda diária configuráveis e proteção contra drawdown máximo Sem Martingale: Cada operação tem SL/TP definidos—sem média para baixo ou expansão de grade

Cada operação tem SL/TP definidos—sem média para baixo ou expansão de grade Limites de Posições: Máximos configuráveis de posições previnem super exposição

Máximos configuráveis de posições previnem super exposição Evitação de Notícias: Filtro opcional para eventos de alto impacto

Filtro opcional para eventos de alto impacto Histórico de Operações Limpo: Sistema de comentários profissional para identificação de operações

Filosofia do Desenvolvedor

Construído pela JFX Trading com padrões de codificação de nível institucional:

Sem Hype: O desempenho é expresso através de uma gestão de riscos adequada e validação

O desempenho é expresso através de uma gestão de riscos adequada e validação Adaptável ao Mercado: Estratégias duplas capturam diferentes fases do mercado

Estratégias duplas capturam diferentes fases do mercado Lógica Transparente: Estrutura de código limpa com validação abrangente

Estrutura de código limpa com validação abrangente Evolução Contínua: Atualizações regulares baseadas em mudanças na estrutura do mercado

Requisitos de Configuração

Configuração Mínima

Plataforma MetaTrader 5

Acesso ao símbolo XAUUSD

Corretor confiável com spreads baixos

Compreensão básica dos parâmetros do EA

Configuração Recomendada

VPS para uptime 24/5

Conta ECN/Raw spread

Alavancagem 1:100+

Depuração de validação habilitada durante testes iniciais

Divulgação de Riscos

A negociação de instrumentos financeiros carrega risco inerente. O KILLZONE KNIGHT PROP EA é uma ferramenta projetada para executar uma estratégia definida com controles de risco estritos. Nenhum sistema de negociação pode garantir lucros ou eliminar perdas. Os usuários devem entender as estratégias, testá-las exaustivamente em contas demo e negociar apenas com capital que possam permitir perder. Backtests passados ou resultados ao vivo não preveem o desempenho futuro.

O Que Torna o KILLZONE KNIGHT Diferente

Motores Duplos Independentes: Duas estratégias não correlacionadas em um único sistema

Duas estratégias não correlacionadas em um único sistema Precisão Baseada em Sessões: Objetiva janelas de tempo de alta probabilidade específicas

Objetiva janelas de tempo de alta probabilidade específicas Validação Institucional: Manuseio de erros e verificações de risco compatíveis com MQL5 Market

Manuseio de erros e verificações de risco compatíveis com MQL5 Market Transparência Visual: Painel em tempo real mostrando exatamente o que o EA está fazendo

Painel em tempo real mostrando exatamente o que o EA está fazendo Zero Promessas: Sem afirmações de taxa de vitórias, sem garantias de lucro—apenas engenharia sólida

Sem afirmações de taxa de vitórias, sem garantias de lucro—apenas engenharia sólida Nativo para Firmas Prop: Construído desde o início para regras de negociação com contas financiadas

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Onde a precisão encontra o profissionalismo na negociação algorítmica de ouro.

Suite Completa de Validação | Arquitetura de Dupla Estratégia