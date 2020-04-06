Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: 精准基于会话的黄金交易

专业XAUUSD专家顾问 | 双策略机构交易系统

概述

KILLZONE KNIGHT PROP EA 是一款为严肃交易者和专业机构交易者设计的机构级交易系统。该系统基于两个独立的、高概率策略——LDNYK（伦敦-纽约收盘）和GBT（GMT突破时间），结合基于会话的精准性与先进的市场结构分析，捕捉黄金在高峰流动窗口内的日内动量。
与传统突破系统不同，KILLZONE KNIGHT 采用双引擎架构，允许两个策略同时运行而不互相干扰，每个策略拥有独立的风险控制、交易限制和利润管理系统。

核心策略架构

策略 1: LDNYK（伦敦-纽约收盘突破）

  • 市场结构: 分析前一日最高价和最低价，配置突破区域
  • 入场逻辑: 监控M15价格行为，确认突破每日极端值
  • 验证: 要求最小K线大小（5+点）以过滤虚假突破
  • 会话重点: 仅在纽约交易时段（上午8点至下午4点 NY时间）运行
  • 交易管理: 独立的每日交易限制（默认: 每日5笔交易）

策略 2: GBT（GMT突破时间）

  • 精准窗口: 捕捉早期会话波动（GMT 3:05-6:05）
  • M1分析: 使用1分钟价格结构进行微观级别入场精度
  • 突破确认: 紧凑距离参数（5点入场窗口）
  • 自动退出协议: 在22:30 GMT关闭所有GBT位置以清空隔夜风险
  • 多层次控制: 会话、每日和每周交易限制，带利润目标上限

高级功能

智能仓位管理

  • 保本系统: 当利润达到可配置阈值时，将止损移动至入场+偏移
  • 追踪止损: 在用户定义的利润水平激活动态利润保护
  • 部分利润提取: 在两个利润水平自动逐步退出仓位
  • ATR整合: 基于市场波动性（ATR周期14）的入场偏移计算

机构风险控制

  • 成交量验证: 交易前检查MIN/MAX/STEP合规性及符号成交量限制
  • 保证金验证: 使用OrderCalcMargin()在执行前确认充足资金
  • 止损级别合规: 验证所有SL/TP距离是否符合经纪商要求
  • 冻结级别保护: 防止在经纪商定义的冻结区域内修改
  • 回撤断路器: 当最大回撤阈值被突破时停止交易

市场条件过滤器

  • 点差保护: 当点差超过配置的最大值时阻止交易
  • 新闻过滤器: 可选时间基过滤器，带影响级别选择（高/中/低）
  • 时间窗口: 限制交易至最佳流动性时期
  • 报价历史验证: 在策略激活前确保足够K线数据

双时区精准

  • 纽约会话目标: LDNYK与纽约市场时间对齐
  • GMT窗口执行: GBT捕捉早期欧洲波动
  • 可配置偏移: 调整经纪商服务器时间的时区参数

视觉交易界面

实时仪表盘

  • 策略状态: 实时LDNYK和GBT活动指标
  • 交易计数器: 每个策略的会话/每日/每周交易跟踪
  • 利润分析: 每个策略独立的高/低利润跟踪
  • 账户指标: 余额、权益、回撤百分比和仓位数量
  • 风险监控: ATR值、点差状态、验证检查和新闻过滤器状态
  • 手动执行: 一键买卖按钮，带EA定义的风险参数

图表叠加

  • LDNYK区域框: 每日高/低突破区域的视觉表示（红色）
  • GBT区域框: GMT会话突破水平，带实时更新（金黄色）
  • 水平标签: 动态价格水平显示，展示当前会话参数

技术规格

交易参数

  • 符号: XAUUSD（黄金）
  • 推荐时间框架: LDNYK分析用M15，GBT精度用M1
  • 杠杆: 推荐1:100或更高
  • 账户类型: 优先ECN/RAW点差账户
  • VPS: 推荐24/5不间断运行

默认配置

  • LDNYK风险: 每笔交易2% | 50点SL | 100点TP
  • GBT风险: 每笔交易0.5% | 40点SL | 2.0x突破因子TP
  • 仓位限制: 2个自动仓位，1个手动仓位
  • 保本: 在15%利润触发，+2%偏移
  • 追踪: 在20%利润激活，5%步长增量

验证与安全系统

交易前验证链

  1. 符号交易模式验证
  2. 成交量参数合规性检查
  3. 挂单限制验证
  4. 充足保证金计算
  5. 止损距离验证（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）
  6. 冻结级别清除确认
  7. 报价历史充足性检查

错误处理

  • 无声成功协议: 验证通过时无控制台噪音
  • 详细错误报告: 带错误代码的详细失败消息
  • 自动错误重置: 所有交易操作前后使用ResetLastError()模式
  • MQL5市场合规: 遵循官方MetaQuotes验证标准

调试系统

  • DebugMode: 通用策略逻辑调试
  • EnableValidationDebug: 粒度验证过程可见性
  • 面板指标: 实时验证状态和调试模式显示

策略独立性

每个策略完全隔离运行:

  • 独立魔术编号: LDNYK (123456) | GBT (654321) | 手动 (111111)
  • 独立利润跟踪: 每日/每周P&L按策略
  • 隔离交易计数器: 每个策略的会话、每日和每周限制
  • 策略特定管理: 保本、追踪和部分关闭独立运行

兼容性

KILLZONE KNIGHT专为机构挑战设计:

  • 严格风险控制: 可配置的每日损失限制和最大回撤保护
  • 无马丁格尔: 每笔交易有定义的SL/TP，无平均或网格扩展
  • 仓位限制: 可配置的最大仓位防止过度暴露
  • 新闻规避: 可选高影响事件过滤器
  • 干净交易历史: 专业注释系统用于交易识别

开发哲学

由JFX Trading以机构级编码标准构建:

  • 无炒作: 性能通过适当的风险管理和验证体现
  • 市场适应: 双策略捕捉不同市场阶段
  • 透明逻辑: 干净的代码结构，带全面验证
  • 持续进化: 基于市场结构变化的定期更新

设置要求

最低配置

  • MetaTrader 5平台
  • XAUUSD符号访问
  • 可靠经纪商，点差低
  • 基本了解EA参数

推荐设置

  • 24/5运行的VPS
  • ECN/RAW点差账户
  • 杠杆1:100+
  • 初始测试期间启用验证调试

风险披露

金融工具交易具有固有风险。KILLZONE KNIGHT PROP EA是一个工具，旨在执行定义策略并严格控制风险。任何交易系统都不能保证利润或消除损失。用户必须理解策略，在模拟账户上彻底测试，仅交易他们能承受损失的资本。过去的回测或实时结果不预测未来表现。

使KILLZONE KNIGHT与众不同

  • 双独立引擎: 一个系统中两个不相关的策略
  • 基于会话的精准: 针对特定高概率时间窗口
  • 机构验证: MQL5市场合规的错误处理和风险检查
  • 视觉透明: 实时仪表盘显示EA的精确操作
  • 零承诺: 无胜率声明，无利润保证，仅可靠工程
  • 机构原生: 从头开始为资助账户交易规则构建

KILLZONE KNIGHT PROP EA — 精准与专业在算法黄金交易中的交汇。
完整验证套件 | 双策略架构


推荐产品
Layer Grid
Dominic Mbothu
专家
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
One Period EA
Renato Takahashi
专家
One Period EA is the expert advisor that uses only ONE PERIOD to be configured on Diretional Movement Index DMI . Besides this, ATR indicator must be configured to filter some trades and to calculate Takeprofit and Stoploss , either for long or short trades. A partial execution system can be optimized to save profits. Autolot function and number of opened orders and spread can also be optimized. Optimized EA is on EURUSD , H1 . Please download it and don´t let to try and test other EA on my prof
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
专家
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
专家
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Volatility75 Sniperr
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Sniper EA - Volatility 75 Expert Advisor for the Volatility 75 Index Sniper EA is an automated trading system specifically designed to trade the Volatility 75 Index, leveraging the unique artificial volatility characteristics of synthetic indices. Technical Specifications Market Configuration Instrument: Volatility 75 Index Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 USD Base Lot Size: 0.10 System Architecture Risk Management: Leverage: 1:100 Dynamic Stop Loss System set at
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
专家
NEURAL GOLD EDGE: The AI-Powered Revolution in XAUUSD Scalping NEURAL GOLD EDGE represents the pinnacle of automated trading technology. Developed specifically for the XAUUSD (Gold) market, this Expert Advisor combines advanced neural network logic with price action analysis to exploit market volatility like never before. Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, NEURAL GOLD EDGE analyzes market structure in real-time, executing trades with surgical precision. The result is
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
专家
Missy Fab MT5 — 自动化交易系统 Missy Fab MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问（EA）。它完全自动运行，几乎不需要交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 为什么选择 Missy Fab MT5？ 市场分析算法： 内置模型支持全天候自动交易。 灵活性： 可适应市场波动和条件变化。 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数已预先优化。 工作原理 Missy Fab MT5 使用内置算法分析市场，并根据设定条件开仓。资金管理机制帮助控制交易风险。 开始所需条件 货币对： AUDCAD 推荐运行： AUDCAD 其他货币对： 自动激活 账户类型： Raw Spread 杠杆： 1:500 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15 VPS： 推荐用于稳定运行 推荐经纪商： IC Markets Global 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
专家
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
专家
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
PipSniper
Krzysztof Sitko
专家
PipSniper - Advanced Market Precision System Professional Edition Trading Bot for MT5 Overview PipSniper  is a sophisticated, multi-strategy automated trading system designed for MetaTrader 5 platform. Built with professional-grade algorithms and adaptive risk management, this Expert Advisor delivers consistent performance across various market conditions. Proven Performance Initial Investment: $500.00 Final Balance: $102,442.76 Total Net Profit: +20,388% ROI Profit Factor: 4.12 Recovery Fact
Noloss
Stefano Padovano
专家
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
Zitron
Marek Kvarda
专家
This expert advisor trades a breakout strategy without using pending orders. It is a fully automated trading robot, which looking a turnover candle formations PivotPointHigh and PivotPointLow in the market. From these formations selects the strongest and these then form the supports and resistances, which are traded. The best results are achieved at higher TF from M30. Continuous operation and quality ECN broker is recommended. A small StopLoss is set for each trade The default setting is for
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
专家
TradeRanger MT5 — 自动化交易系统 TradeRanger MT5 是一款完全自动化的交易顾问，基于关键的市场规律，例如价格在剧烈波动后的回调。它在自动模式下运行，无需交易者持续监控。 启动时，只需将顾问加载到 AUDCAD 图表上 — 其他货币对将自动激活。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取设置说明！ 交易货币对 AUDCAD NZDCAD 账户要求 账户类型： Classic 杠杆： 1:500 最低存款： 从 $1000 起（建议用于算法的正常运行） 时间周期： M15 VPS： 建议用于稳定运行 推荐经纪商： FreshForex 顾问参数 Trade Comment： 显示在日志和账户历史中 Trade Pairs M15： 活跃货币对列表（可能取决于后缀） Magic： 唯一的持仓标识符 Lot Sizing Method： 基于风险水平的手数计算方法 Fixed Lot： 初始交易的固定手数 Deposit Load %： 根据存款调整手数大小 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用不会影响您财务状况的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果
Treasure Seeker
Alexander Oropesa Marrero
专家
Put to work now Treasure Seeker this amazing EA was made and carefully tested for the GBP/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely with this incredible EA you earn 20% monthly .   This EA can be used with little capital $100 and work perfectly, I tested with $50 but it is advisable to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your capital eg. $100 0.01 lots
Quantum Edge NM
Nicolas Julien Frederic Prost
专家
# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor ## PRODUCT DESCRIPTION (MQL5 Market) **Quantum Edge NM V3.0** is a revolutionary Expert Advisor that combines advanced technical analysis with artificial intelligence validation. Unlike traditional EAs, Quantum Edge NM uses Claude AI to validate each trading signal before execution, dramatically improving trade quality and win rate. #### CORE PHILOSOPHY: Quality Over Quantity This EA doesn't spam trades. It patiently waits
AnacottTrading MultiAI Gold Edition
Oliver Jung
专家
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
CMFXGold
Chethan V
专家
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Forex M5 Gold Scalper is a highly effective trading robot designed for automated gold trading (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. The robot specializes in scalping, using five-minute chart analysis to quickly respond to market fluctuations and ensure stable income with minimal time investment. Features of the robot Analyzes graphs using PA. Quickly opens and closes positions when support and resistance levels are crossed. Offers automation of processes with manual configuration of key parame
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
专家
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.79 (52)
专家
Gold One  MT5 大家好，外汇黄金交易爱好者们， 欢迎使用我们的机器人，加入顶级黄金交易者的行列。凭借超过二十年的精准外汇市场经验，我们自豪地推出最新一代的交易机器人。 特点:  非常适合prop公司挑战。 适合所有账户规模，包括小额资本。 无   网格和   无   马丁格尔 100% 完全自动化 该机器人采用最新的、最先进的专门用于黄金交易的指标，具有无与伦比的准确性来识别买入和卖出点。这代表了外汇市场中黄金交易的革命性突破。这一创新是经过十多年研究、试验和广泛测试的成果，融入了顶级黄金交易专家的见解。通过利用复杂的黄金交易模式，我们的机器人确保了您的安心，让您可以无压力地监控其完全自动化的交易。多年的测试结果清楚地表明，我们的机器人表现优越。 其他主要特点 自动交易  XAUUSD  货币对。 每笔交易都有  SL 保护，TP 和 SL 都可以根据市场条件 变化 。 非常容易安装，无需更改设置，只需在  XAUUSD H1上运行一次 建议使用 VPS 来保持EA 24/7运行，具有低延迟 推荐使用  低点差的经纪商 最低初始存款：$500 新闻和替代设置在Tel
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Wiki Gold Pro V2
Huynh Tan Linh N
4.2 (5)
专家
Wiki Gold Pro V2 is the latest version of the second-generation gold trading EA, optimized for better performance with a noticeable reduction in drawdown. It operates on the M15 timeframe, delivering high performance, and maintains a simple configuration with fewer parameters, similar to V1. The results obtained for the period from January 2022 to the end of November 2023 are highly promising, based on real tick data. Setup: Target Market : Gold Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
专家
Ride the Wind MT5 — 自动化交易系统 Ride the Wind MT5 是一款基于市场分析算法和风险管理的智能交易顾问。它完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 为什么选择 Ride the Wind MT5？ 分析算法： 24小时自动交易，使用内置模型。 灵活性： 适应市场波动和条件变化。 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。 风险管理： 自适应止损和动态资金保护策略。 快速启动： 所有参数均已预优化。 工作原理 Ride the Wind MT5 使用内置算法分析市场，并根据预设条件开仓。资金管理机制帮助在交易中控制风险。 开始所需条件 货币对： NZDCAD, AUDCAD 推荐运行： NZDCAD 其他货币对： 自动激活 账户类型： ECN 杠杆： 1:500 最低存款： $1000 起（推荐以确保算法正常运行） 时间周期： M15 VPS： 推荐用于稳定运行 推荐经纪商： RoboForex 免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
专家
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
EA Martini MT5
Mikita Borys
专家
EA Martini MT5 是一款多功能智能交易系统，具有复杂的头寸确定和跟踪系统。 构建非常智能的顺势和逆势网络。 与趋势交易趋势的运作方式是，只有在前一个订单在盈亏平衡点设置止损时，才会打开每个新订单。 逆势交易的目的是为了关闭无利可图的头寸并获利. 您可以随时在我的个人资料中请求技术支持、设置和安装帮助。 EA Martini MT5 顾问的优势： 易于设置 适合初学者和专业人士 可以在任何时间范围内进行交易 适用于任何金融工具（外汇、加密、差价合约、期货、金属）适合自我优化 有多种顺势和逆势交易模式 有多种平均模式 建议： 进行测试在尽可能接近真实  U 的条件下用于测试的演示帐户  为了进行高质量和可靠的测试，请使用 VPS 服务器 不要冒太大风险 不要让 EA 24/7 全天候运行，始终监控 EA 的必要时调整设置。 与顾问讨论中的设置和其他信息。
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
专家
NeoPips Engine EA – 终极交易革命已然到来！ “交易的真正力量在于洞察他人所忽略的。NeoPips Engine 不随波逐流，而是掌控市场。” 关于 NeoPips Engine EA：您的智能交易盟友 NeoPips Engine EA 并非普通的交易机器人。它是一款多维度、AI 优化的专家顾问，专为追求精准度、适应性和长期表现的交易者打造。 与那些规则僵化的过时机器人不同，NeoPips Engine 是一种动态策略——它会实时思考、学习并适应市场。 这不仅仅是自动化，更是一场持续的进化。 更上一层楼的智能：让您自由发挥的核心功能 人工智能决策 动态模式识别 预测趋势分析 基于实时数据的智能进出逻辑 多引擎策略核心 – 四种模式，同一个目标：赢。 NeoPips 引擎会根据实时信号自动切换引擎： 剥头皮模式 – 捕捉快速波动的爆发 波动模式 – 瞄准长期趋势阶段 突破模式 – 在重大经济新闻发布时激活 ️ 安全守护模式 – 在市场波动时介入 效果：无缝过渡，在所有市场阶段
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
作者的更多信息
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
专家
ICT Concept PRO P EA - SMC交易自动化 机构交易理念与算法精度的结合 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 聊天链接 ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY 概述 ICT Concept PRO P EA 是一款专为采用Inner Circle Trader (ICT) 方法论的交易者设计的高级专家顾问系统，该方法论是一种理解市场结构、流动性工程和机构订单流的复杂方法。该EA适用于外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD）、指数和商品，将复杂的ICT概念转化为自动化交易信号，执行标准达到军事级别。 该系统专为道具公司交易者、机构策略爱好者和寻求通过Smart Money Concepts获得优势的算法交易者量身定制。ICT Concept PRO P EA 提供了一个系统化的框架，通过流动性清扫、Fair Value Gaps (FVG)、Order Blocks (OB) 和市场结构变化识别高概率交易机会，同时保持严格的风险控
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
专家
Gold Breakout PRO-P - 黄金和外汇精准突破交易 以无与伦比的精准性和安全性掌握市场 Gold Breakout PRO-P 是一个尖端的专家顾问（EA），专为在 XAUUSD（黄金）市场上称霸而设计，同时在 EURUSD 等外汇货币对上表现出色。专为自营交易公司交易者、零售投资者和算法交易爱好者设计，这款 EA 利用复杂的突破策略，结合拒绝确认、流动性扫单检测和动态风险管理。在回测中证明了 91% 的胜率和高达 66 次连续胜利， Gold Breakout PRO-P 将机构级性能与用户友好型定制相结合，成为利用黄金价格动能驱动的终极工具。 设置文件： t.me/+kZTatI6tFXhlZGU0 促销价： 仅 $99.00，仅限下 10 次销售，下次价格 $259.00 — 抓紧时间！ Gold Breakout PRO-P 的工作原理 Gold Breakout PRO-P 利用高概率突破策略，结合先进的确认技术： 构建突破框： 在用户定义的时间窗口内分析价格行为，设置高点和低点突破水平。 放置挂单： 在突破框结束时（例如，格林尼治Stuart 06:05）
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
专家
市场情报架构 SCALPER ROBOT代表算法交易系统的进化，专为寻求快速进出策略且具有外科手术般精确度的交易者设计。通过严格的MQL5市场验证协议开发，该EA将市场微观结构转化为可操作的交易机会，同时保持严格的风险参数。 **时间框架通用性：**M5-H1针对高频机会优化 **资产覆盖：**通用兼容性 - FOREX货币对、XAUUSD、XAGUSD、US30、SPX500、BTCUSD **验证状态：**零错误MQL5市场合规，11阶段交易前验证 Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 核心技术框架 自适应进场系统 **动态高低检测：**5-11根K线回顾窗口通过多K线形态识别确定摆动极值 **价格行为验证：**仅在确认突破延续后放置挂单（BUY_STOP/SELL_STOP） **距离过滤：**可配置订
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
专家
Daily High-Low Prop Gold EA：精准突破交易黄金的利器 介绍 Daily High-Low Prop Gold EA，一款尖端的 Expert Advisor (EA)，专为在 XAUUSD 市场通过精准突破日高和日低点来主导市场而设计。基于强大的 breakout strategy，结合 rejection confirmation、liquidity sweep detection 和激进的 trailing stops，此 EA 为 prop firm 交易者、零售投资者和算法交易爱好者提供机构级性能。经回测证明。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $212.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $359.00 HURRY 关键参数、组件和功能 输入参数： 交易设置： Magic number、lot size、risk percentage、maximum spread、daily loss limit。 日级别： 显示日高/日低线的选项，可自定义颜色、样式和宽度。
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
专家
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA：FOREX 和 XAUUSD 的 KEYLINE 精密掌控 释放 GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 的强大功能，这是一款专为精英交易者、对冲基金和机构投资者设计的尖端专家顾问（EA）。专为 XAUUSD 和 FOREX 打造，这款 EA 通过基于三点支点的 KEYLINE precision 策略、先进的反市场操纵时间机制和强大的风险管理，提供手术刀般的精准度。在为期 1 个月的策略测试 中，实现了 68% 的胜率 和在 10 万美元账户上获得 61,200 美元的利润 ，将黄金的波动性转化为稳定的利润，同时轻松应对市场复杂性。 ON SALE: $99.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY 。购买后请通过私信联系我们以获取优化的设置文件： SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 为什么选择 GOLDEN BULLET TREND KEY
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
专家
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced：外汇和黄金市场的精准多策略掌控 释放 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced 的全部潜力，这是一款尖端的专家顾问（EA），专为以外科手术般的精准度征服外汇和 XAUUSD 市场而设计。这款人工智能驱动的 EA 专为精英交易者、对冲基金和机构投资者量身定制，结合了先进的混合策略——包括突破、均值回归、趋势跟随、剥头皮和亚洲时段——以及复杂的时机机制、流动性扫单检测和动态风险管理。在严格的回测中，是您利用市场动能并智胜市场操纵的终极工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK BLACK FRIDAY SALE IS HERE: $89.00 ONLY ，仅限下 10 次销售，下一价格 $399.00 赶快行动！ 为什么选择 HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced？ 与容易落入市场陷阱或依赖高风险策略（如马丁格尔）的传统 EA 不同， HYBRID MULTI-STRATEGY 通过精心设计的多策略系统提供机构级性能。针对外汇和 XA
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
专家
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (中文) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA 是一个专为外汇对（如 EURUSD）、黄金和指数设计的结构化交易专家顾问（EA）。专为自营公司交易者、零售交易者和算法交易爱好者量身定制，该 EA 实施基于价格行为模式的自上而下分析策略，通过趋势评估和动态控制加以增强。它在自动化执行和手动灵活性之间提供平衡，具备适用于各种交易环境的稳健合规性。 SET 文件 ：通过 SET FILE:  MQL5 CHAT LINK 价格 ：早期访问价 $599.00（限量前 10 次购买，之后为 $1499.00） 操作框架 DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P 通过系统化流程运行： 多时间框架分析 ：评估较高时间框架（默认 H4 或 D1）以确定整体趋势方向，然后在较低时间框架（默认 M5 或 M15）上进行模式识别，将支撑和阻力水平作为关键区域。 模式与结构检测 ：识别价格行为模式，如双顶和双底用于反转设置，结合订单块、流动性扫荡和公平价值缺口以确认信号有效性，应用用户定义的偏移量以进行精确评
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
专家
双顶双底专业增强版EA：外汇、黄金及指数的精准多模式掌控 释放双顶双底专业增强版（Double Top Bottom Pro Enhanced）的潜力，这是一款专为外汇和黄金（XAUUSD）市场设计的专家顾问（EA）。该EA结合了基于形态的策略，包括双顶/双底、头肩形态、镊子形态和吞没形态，辅以时机机制、流动性检测和动态风险管理。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 所有SET文件需根据您的经纪商和时区进行优化。针对当前市场条件，建议优化周期为2周至1个月。注意：根据经验，超过2个月的优化用于评估不同场景下的总体盈利能力。 从总优化文件中确定适合您经纪商的最佳SET文件。 促销价：仅$799.00 — 限下10次销售，下一价格$1499.00，赶快行动！ 核心功能 多形态引擎 ：整合双顶/双底、头肩形态、镊子顶/底以及看涨/看跌吞没形态进行市场分析。 安全交易 ：每笔交易均设置止损和止盈水平。 动态风险管理 ：支持固定止损、ATR止损、摆动止损、动态手数调整、部分盈利锁定。 跟踪止损 ：在设定距离激活以锁定利润。 交易面板 ：显示账户统计、趋势线、推荐建议、买入/卖
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
专家
Asian Breakout PRO-P - 外汇精准突破交易 以无与伦比的精准与安全掌握市场 Asian Breakout PRO-P 是一款尖端的专家顾问（EA），专为在外汇、黄金和指数市场中占据主导地位而设计，重点关注如黄金、EURUSD 等所有货币对。专为自营公司交易者、零售投资者和算法交易爱好者打造，这款 EA 利用基于亚洲时段高低点位的复杂突破策略，并通过趋势确认和动态风险管理得到增强。经过验证的 67% 胜率和强大的回测表现，Asian Breakout PRO-P 结合了机构级性能与用户友好的定制功能，使其成为利用外汇价格行为的最佳工具。 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK 促销中 ：早鸟价仅 $99.00，仅限下 10 次购买，下一价格 $499.00，抓紧时间！ Asian Breakout PRO-P 的运作方式 Asian Breakout PRO-P 通过以下方式运作： 构建亚洲时段范围 ：分析用户定义的亚洲时段窗口（默认 23:00–08:00 GMT）内的价格行为，设定高低突破水平。 执行交易 ：在时段结束时（例如 08:00 GMT）
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
专家
SNIPER ENTRY PROP EA - 专业级市场执行系统 精准交易自动化，融合机构纪律 聊天链接  SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $1977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY 系统概述 SNIPER ENTRY PROP 是一款为追求机构级市场分析和军事级风险管理的交易者设计的复杂专家顾问（EA）。专为外汇货币对、金属和高流动性工具开发，该系统将复杂的技术形态转化为自动交易信号，同时保持无懈可击的执行标准。 专为专有交易公司（Prop Firm）环境、资金账户和纪律严明的零售交易者设计，SNIPER ENTRY PROP 提供了一个全面的框架，通过多层次形态识别、动态趋势分析和自适应交易管理，识别高概率交易机会，同时严格遵守经纪商合规协议。 促销价：仅 $1977.00，仅限下10次购买，下一价格 $9977.00，赶快行动！ 操作架构 1. 多维市场分析 高级时间框架（H1/H4/D1）： 确定主要市场结构和方向偏见。 识别机构级支撑/阻力区域。 绘
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
专家
PUMP DUMP PROP PRO（中文翻译） 基于PUMP AND DUMP交易策略的专业系统 SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) 高级机构资金流检测与银行动态分析 系统基础 PUMP DUMP PROP PRO 是一个围绕PUMP AND DUMP方法论设计的专业智能交易系统（EA），通过分析成交量激增、流动性扫单和市场结构变化来检测机构订单流。该系统专为道具交易环境和纪律严明的散户交易者设计，能够识别银行级别的市场动态，并在最佳回调区域执行精准入场。 该EA基于经过验证的机构交易原则：追踪大型参与者在何处积累头寸（成交量激增）、识别流动性抓取（BSL/SSL扫单）并在高概率回调至关键水平（订单块、公平价值缺口、斐波那契区域）时入场。 交易方法论：智能资金概念 + 机构资金流检测 支持的市场 ：主要外汇货币对、XAUUSD（黄金）、主要指数 核心交易策略 策略 1：回调后继续趋势 通过成交量激增检
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
专家
LESUS SCALPER PROP 精英供需区交易系统，用于机构级执行 SET FILE: MQL5 CHAT 链接 定价: 早期访问 $99.00（限前10次购买，之后 $499.00） 系统概览 LESUS SCALPER PROP 是一款基于机构供需原则构建的高级专家顾问 (EA)，旨在通过多时间框架价格行为分析精确识别并交易高概率区域反应，执行最佳汇聚设置中的剥头皮入场。 该系统专为 prop 公司交易者、资助账户和纪律严明的零售专业人士设计，结合严格的区域验证与军用级风险控制，提供一个专业框架，同时严格遵守经纪商要求，捕捉短期机构动向。 核心方法：供需区交易 市场: 外汇主要货币对、XAUUSD (黄金)、XAGUSD (白银)、主要指数、加密货币 账户类型: 兼容净头寸和对冲 交易风格: 机构区剥头皮，含多时间框架确认 区域检测框架 主要区域识别 系统通过以下方式识别机构供需区： 冲动移动分析: 检测快速价格移动（平均速度1.5倍），表明机构参与 基础形成检测: 识别强劲方向移动前的巩固区 成交量确认: 通过tick成交量比率分析（1.2x阈值）验证区域强度 摆动点识别:
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
专家
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - 机构智能与智能资金架构的结合 中央银行逻辑与算法精确度的交汇 系统概览 BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP 代表两种主导市场范式的融合：内圈交易员 (ICT) 方法论与智能资金概念 (SMC) —— 合成为一个统一的自主交易框架，反映机构订单流的机制。 该专家顾问不预测市场——它读取机构指纹。通过结合 ICT 的流动性工程原理与 SMC 的结构分析，该系统识别中央银行、对冲基金和做市商在重大行情前配置资本的位置。 工程目标：外汇主要货币对 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)、指数 (US30, NAS100, S&P500) 和商品 运营哲学：与银行交易，而非对抗它们 执行标准：军事级精确度与机构级风险控制 双重方法论架构 ICT 基础层 系统整合了真实的内圈交易员概念： 流动性工程检测 公平价值缺口 (FVG) 分析 订单块智能 最佳交易入口 (OTE) 市场结构机制 SMC 整合层 智能资金概念叠加提供结构确认： 多时间框架结构分析 更高时间框架 (H4/每日)：建立市场偏见和主要摆动点 中等
ICT Banker
John Muguimi Njue
专家
Chinese (Simplified) ICT BANKER SOE PROP EA：机构级智能资金交易系统 介绍 ICT BANKER SOE PROP EA — 一个高级的专家顾问，专为像机构玩家那样交易而设计，使用 Inner Circle Trader (ICT) 概念结合 Smart Order Execution (SOE)。这个尖端系统利用市场结构突破、流动性操纵、订单区块和公平价值缺口，在多个时间框架内捕捉高概率交易机会。专为道具公司交易员、零售投资者及算法爱好者而设计，旨在提供机构级别的表现，而无需冒险策略。 参数 SET FILE： MQL5 CHAT LINK 促销价： 仅售 199.00 美元 — 有效于接下来的10次销售 | 下一价格 359.00 美元 | 抓紧! 关键参数、组件和功能 输入参数： – 交易设置：Magic 编号、手数、风险百分比、最大点差、每日亏损限额、最大开仓数。 – 策略选择：分别启用/禁用全部6种策略（Continuation、Manipulation、Volume Spikes、Same TF、HTF/LTF、AI Adapti
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
专家
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Next Generation Smart Money Automation Where Institutional Intelligence Meets Quantum-Grade Execution So Advanced for Meant Gurus  EXCLUSIVE LAUNCH OFFER  BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normal Price: $1,499.00) VALID FOR NEXT 15 SALES ONLY - THEN PRICE INCREASES TO $1,999.00  Overview QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA represents the evolution of institutional trading automation. Built on the foundation of Inner Circle Trader (ICT)
ICT Conqueror
John Muguimi Njue
专家
ICT ( Conqueror)   Classic Concepts EA : Institutional Trading Intelligence for MT5 Introducing ICT ( Conqueror) Classic Concepts EA — a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered to execute Inner Circle Trader (ICT) methodologies with algorithmic precision. This EA transforms the most powerful institutional trading concepts into automated execution, bringing Smart Money strategies to your MetaTrader 5 platform. SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $191.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES
筛选:
无评论
回复评论